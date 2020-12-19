Sayın abonelerimiz, 2020 yılının Türkiye, parlamento, ekonomi-enerji-finans, dış ve spor haberleriyle ilgili pazartesi gününden itibaren yayımladığımız derlemelerimizi tek bir başlık altında yeniden yayımlıyoruz.

ANKARA (AA) - Türkiye, parlamento, ekonomi-enerji-finans, dış ve sporda 2020'nin önemli gelişmeleri şöyle:





- TÜRKİYE





1 OCAK

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet kousunda uzmanlaşan birimler kurulmasını, 500 bin kolluk personelinin bu konuda hizmet içi eğitimle desteklenmesini, şiddet mağdurunun hayati tehlikesi bulunması halinde delil ve belge aranmaksızın resen koruyucu tedbir alınmasını öngören "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

- Çevresel yatırımları tamamlamadığı belirlenen Kahramanmaraş Afşin, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmen kapatıldı.

2 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirten Erdoğan, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Yargıtay, "futbolda şike" davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

- İçişleri Bakanlığınca, İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan askerler Ayhan Cam ve Berkay Işık, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

3 OCAK

- Kırmızı kategoride aranan, YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirilen Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

- İstanbul 8. İdare Mahkemesi, meslek odaları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kanal İstanbul'a ilişkin iş birliği protokolünün iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

- Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren "Sema Farkin" kod adlı G.M. ve "Beritan Avesta" kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

- FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), yazar Ahmet Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

- Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic Traveler Dergisi'nin 2020 yılında "Mutlaka Görülmesi Gereken Seyahat Noktaları" listesine alındı.

4 OCAK

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanın yetiştirilmesi için ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi.

5 OCAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunda "Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresine ilişkin, "Biz burada Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız. Tam aksine biz onu kınıyoruz. Kınamasını da asla kale almıyoruz." diye konuştu. Erdoğan Türkiye'nin, Libya'daki süreci, başında bir korgeneralin bulunacağı hareket merkezinden yöneteceğini de açıkladı.

- Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya gelen on binlerce vatandaş, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla yürüyüş yaptı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mensuplarının kullandığı şifreli dili, şüpheli, tanık/müşteki-mağdur veya bilgisi alınan kişilerin ifadelerinden çözerek "FETÖ/PDY Sözlüğü" yayımladı.

6 OCAK

- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni hizmet binası "KALE" törenle açıldı.

- Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

7 OCAK

- Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Yolcuların ve ekibin emniyetli şekilde tahliyesinin sağlandığı olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

- Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda 49 ilde düzenlenen "NarkoNet 5 Operasyonu"nda 137 şüpheli gözaltına alındı.

- YÖK, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları ekledi.

8 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı.

- Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesinde ve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından ABD ile İran arasındaki gerginlik, Libya ve Suriye'deki duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ortak açıklama yapıldı.

- PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü, MİT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

- PTT tarafından AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu 3 ayrı "hatıra pulu" basıldı.

9 OCAK

- Koza İpek Holding davasında sanıklardan Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para, Melek İpek ise terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla terör örgütünün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

- Terör örgütü PKK/KCK mensubu 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 OCAK

- Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurdu.

- Kars'ta 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddia edilen sanıklardan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Kilyos açıklarında bir balıkçı teknesi Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra battı, kazada gemideki 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

11 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 915 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla terör örgütüne yönelik "Kapan-1 Bagok" operasyonu başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

- İstanbul'da da hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

12 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı İstanbul'da kabul etti.

- Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'deki ateşkes ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde olduklarını, münferit bir veya iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlemlendiğini bildirdi.

- İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

13 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

- Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

- Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, "Sözcü gazetesinin yayın çizgisi, haber içerikleri, internet haber sitesi üzerinden yapılan haberler, kullanılan dil ve üslup incelendiğinde, örgütün kullandığı yayın çizgisi ile aynıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

14 OCAK

- İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 125'i yakalandı.

- Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine dünyaca ünlü "Game Of Thrones-Taht Oyunları" dizisini izlettiği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subayların yargılanmasının yolunu açan eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- "Aşk-ı Memnu", "Kurtlar Vadisi" ve "Fetih 1453" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin unutamadığı isimler arasına giren şarkı sözü yazarı ve şarkıcı Recep Aktuğ, 65 yaşında hayata veda etti.

15 OCAK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı konusunda, "Burada bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz dedik, buna müsaade etmeyeceğimizi bu operasyonla göstermiş olduk. Eğer bu tacizler, sıkıntılar devam ederse, eğer Rus dostlarımızla yaptığımız görüşme buna bir çare olmazsa, onunla ilgili de yine 'B-C planı' var." dedi.

Bakan Akar, İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları konusunda ise "Bizim oradan çekilmemiz söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

- TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru TEI-PD170'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim töreni gerçekleştirildi.

- Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

- İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen ve Afrika ile Güney Amerika'daki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basıldığı ileri sürülen 127 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

- Eski MHP milletvekili ve emekli Korgeneral Engin Alan'a, Maliye Hazinesi tarafından, "Balyoz Davası" kapsamında haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle 600 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

- Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı.

- Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması talebinin geri çekilmesine karar verildi.

16 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Libya ile yapılan anlaşmaya ilişkin, "2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama ve sondaja başlıyoruz. İlk olarak Oruç Reis, sismik çalışmalar yürütecek." ifadelerini kullandı.

- Tahliyesine itiraz sonrasında, eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil yeniden tutuklandı. HSK de, tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

- AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin "Biz en kısa süre içinde bu meselenin çözüleceğine olan inancımızı koruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık Bakanlığınca kurum içi naklen tayin ile yer değişikliği yapılan personelin eşine kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirildi.

17 OCAK

- Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı açıklandı.

- Doğa Koleji'nin İTÜ'ye devri tamamlandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri'nin eşinin Kanal İstanbul güzergahı üzerinde arazi aldığı iddiasına "Hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil. Yok, yalan." yanıtını verdi.

Erdoğan, FETÖ'nün elebaşlarından Adil Öksüz'le ilgili olarak "Yakalandığı anda da fizanda olsa alır gelir, gereğini yaparız." değerlendirmesini yaptı.

- Mısır'da Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

- Avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlenmesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 OCAK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı törenine katılan Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını vurguladı.

19 OCAK

- DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenen "Libya" konulu zirveye katıldı. Zirvede Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Putin ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

20 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'deki "Libya Zirvesi" dönüşünde gazetecilere, "Türkiye barışın anahtarıdır. Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını arttırmıştır. Meşru hükümetin yanında durmaya devam edeceğiz. Bizim Sayın Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacaktır." açıklamasında bulundu.

- Piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla attığı el bombasıyla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti.

21 OCAK

- Görev süresi dolan YSK Başkanı Sadi Güven AA'ya yaptığı açıklamada, "Görevde bulunduğum sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldı. Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla dava açtı.

22 OCAK

- Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında mahkeme eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 131 sanığa 3 yıl 9 ay ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 OCAK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Ege'de) Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz." dedi.

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 vakalarının görüldüğü ilk ülke olan Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

24 OCAK

- Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

- Türk-Alman Üniversitesinin İstanbul'daki yeni binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapıldı.

Törende Merkel, üniversitenin iki ülke arasındaki iş birliğinin örneği ve Türk-Alman ortaklığının simgesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Merkel ile ikili bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." uyarısında bulundu.

- FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Sağlık Bakanı Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ettiğine, gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret ederek, vatandaşların paniğe kapılmasını gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasına "Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

25 OCAK

- Elazığ'daki depremin ardından MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu.

- Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Elazığ'daki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.

- Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

- TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bazı bakanlar deprem bölgesine gitti.

- Çin'de Kovid-19 salgını bölgesinden ayrılmak isteyen Türklerin büyükelçilikle iletişime geçmeleri istendi.

26 OCAK

- İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen 15 bini aşkın vatandaşın yerleşkelerde misafir edildiğini bildirdi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin ardından 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettiklerini açıkladı.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını, 607 kişinin de yaralandığını bildirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika ülkeleri Cezayir, Gambiya ve Senegal'e üç günlük resmi ziyaretine başladı.

27 OCAK

- AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Elazığ depreminde enkazdaki son vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

- AFAD depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin liranın toplandığını duyurdu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

28 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki lider Libya ile İdlib konularını ele aldı. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini iletti.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele çerçevesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi ve Bakanlık bünyesinde de bir Bilim Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

- Sağlık Bakanlığı, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla rehber yayımladı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var." bilgisini paylaştı.

- Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

29 OCAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan ziyaretleri sonrası Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı konusunda "Kudüs, Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanan Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla ilgili Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını, her türlü tedbir alınarak adım atıldığını açıkladı.

- Sağlık Bakanı Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremde yaralanan vatandaşları Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaretinin ardından, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.

30 OCAK

- İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu" başlatıldı.

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ardından yayınlanan bildiride, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandı.

Bildiride, Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetinin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

ABD-İran gerginliğinden duyulan endişenin dile getirildiği MGK bildirisinde, ABD'nin sözde barış planının, Filistin ve Kudüs'te işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedeflediğine işaret edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Anadolu Medya Ödülleri töreninde ABD'nin Orta Doğu planının bir işgal projesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Kudüs satılık değildir. Kimse 'Bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın' edepsizliğine de girmesin." ifadelerini kullandı.

31 OCAK

- Türk Hava Yolları, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediği seferleri 9 Şubat'a kadar durdurdu.

- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı, şüpheli bir yolcuya rastlanmandı." bilgisini paylaştı, Türkiye'de kesin koronavirüs tanısı konulan hasta bulunmadığını bildirdi.

- Türkiye, Çin'de bulunan ve yeni tip koronavirüs riski nedeniyle ülkeye dönmek isteyen vatandaşların getirilmesi için uçak yolladı.

- Sağlık Bakanı Koca, İstanbul Havalimanı'na oluşturulan karantina müşahede odası ile Çin'den gelen tarifeli uçakların yolcularının kontrolden geçirildiği, termal kameraların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planı ile, işgal edilen Filistin topraklarını ilhakının amaçlandığını bildirdi. Erdoğan, "Esasta Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a gitti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde yeni bir rekor yılının geride bırakıldığını, 2019'da toplam 51,7 milyon ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı.

1 ŞUBAT

- Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak, 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişiyi Ankara'ya getirdi.

Ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edilen ve burada gözetim altında tutulan 61 kişi, hastanede bulundukları süre içinde ayrı ayrı yapılan üç Kovid-19 testinin de "negatif" çıkmasının ardından taburcu edildi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulundu.

3 ŞUBAT

- Resmi ziyaret için Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." dedi.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den Türkiye'ye gelen bütün uçuşların durdurulması kararı aldıklarını açıkladı.

4 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna dönüşü uçakta, "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var." dedi.

Erdoğan, "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, İdlib'de Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

- Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Bingöl'den gelerek 13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında düzenlenen 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, olayı soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

5 ŞUBAT

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yollarına ait bir uçak pistten çıktı.

175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere 183 kişinin bulunduğunu uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaptan pilot M.A, soruşturma kapsamında tutuklandı.

6 ŞUBAT

- Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sadece Uzak Doğu ülkelerinden gelen değil tüm uluslararası uçuşlarla Türkiye'ye gelenlerin havaalanlarında termal kamera ile taranması uygulamasına geçildi.

- İçişleri Bakanlığı, 1'i gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

- Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi. Tören sonrası memleketlerine gönderilen cenazeler, dualarla toprağa verildi.

- Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine "Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

7 ŞUBAT

- Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan ve yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, sesli yayıncılığa (podcast) başladı.

- Çin'den, her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerin ithalatı geçici süreyle durduruldu.

- İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcunun cenazesi, memleketlerinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

8 ŞUBAT

- Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Elazığ'daki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 acil yıkılacak bina tespit edildi.

9 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansı'na gönderdiği mesajda, "Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği Büyük Kudüs Mitingi'nde, "Trump'un açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor." dedi.

10 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Saldırı üzerine angajman kuralları ile meşru müdafaa çerçevesinde verilen karşılıkla 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek, anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımının tamamlandığını, 2022'de uzaya gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken çıkan arbedede ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker tutuklandı.

11 ŞUBAT

- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı.

12 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü. Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilirken, İdlib mutabakatı kapsamında, Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etti.

13 ŞUBAT

- Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti.

Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak tanınan aile üyelerinden tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

- CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

14 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü.

15 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde Rejimin saldırılarıyla ilgili konuşması sırasında Türkçe, "Şehitlerimiz" ifadelerini kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Şehidimiz demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. İnandırıcı olmadığı gibi, güya bizim hakkımızı teslim ediyor. Tamam da Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, burada bizim Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Yani Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse bu konuda hakikaten kararlı bir duruş ortaya koyacaksa onun bir anlamı olur." dedi.

16 ŞUBAT

- Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu. Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

- İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde düzenlenen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

18 ŞUBAT

- Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarıyla kucaklaştı.

- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Ancak Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

19 ŞUBAT

- Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 585 binanın ağır, 6 bin 195 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil." açıklaması yaptı.

- HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

20 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı.

- Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

21 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da yeni tip koronavirüsün görülmesinin ardından dün geceden itibaren, bu ülkeden Türkiye'ye gelen bütün yolcuların pasaport kontrolünden önce sağlık personelinin kontrolünden geçirildiğini ve hastalık belirtisi olanların sınırdan içeri alınmadığını bildirdi.

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

"Örgüt üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyası ayrıldı. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 12 şirket üzerindeki ortaklık paylarına el konulmasına karar verildi.

22 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yaptı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar ve Şoygu, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

23 ŞUBAT

- Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van ve çevre illerde can ve mal kaybına neden oldu. Depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

- İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeyle İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişlere ise saat 20.00'den itibaren izin verilmedi.

Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşların ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat edip etmediklerinin kontrol edilmesine, Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmamasına karar verildi.

- Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongresinde Eş Genel Başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

24 ŞUBAT

- Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Kocaeli'nden gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Birlik ailesinin 5 yıl önce örgüte kaçan oğulları Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, FETÖ'nün hücre yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

- İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat tarihli duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa ise "dosyalarının ayrılması" kararı verdiği hükümle ilgili gerekçesini hazırlayıp, taraflara sundu.

25 ŞUBAT

- İran'da yaşayan 132 Türk vatandaşı THY uçağı ile düzenlenen özel seferle Ankara'ya getirilerek Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin, "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." dedi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarından hazırlanan slayt gösterimi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

26 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den Patriot alımı konusunda, "Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

27 ŞUBAT

- Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

- Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı." dedi.

- Diyanet İşleri Başkanlığınca bugünden itibaren Türkiye'den umre çıkışları durduruldu. Bugünden itibaren umre amaçlı seyahate de izin verilmeyecek.

- Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 2 aile, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlatlarına kavuştu.

Terör örgütünden kaçan Halise Aptekin ve Mehmet Emin Alkan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

28 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider en kısa sürede yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısında, namlusunu Türk askerlerine doğrultan gayrimeşru Suriye rejimine misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla da bir araya geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracağını ve destekçisi olacağını belirterek, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." ifadelerini kullandı.

- Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etti.

Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

- Türkiye'nin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda sığınmacı, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti.

- İzmir'de de sığınmacı hareketliliği arttı. Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacılar, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

- Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

29 ŞUBAT

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda, aylar önce sığınmacılar konusunda Türkiye'ye yeterli desteğin verilmemesi durumunda sınır kapılarını açmak zorunda kalacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Rahatsız oldular, inanmadılar bizim bu söylediklerimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık, şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." dedi.

- Yunanistan sınır polisinin biber gazıyla müdahalesinde yaralanan sığınmacılar hastaneye kaldırıldı. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden ayrılan sığınmacı sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.





1 MART:

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 33 Türk askerinin şehit edildiği saldırı sonrası başlatılan harekatın adının "Bahar Kalkanı" olduğunu açıkladı. Akar ve komutanlar Suriye sınırının sıfır noktasından sabaha kadar İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare etti.

- Milli Savunma Bakanlığından, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

- İçişleri Bakanlığınca, Siirt-Şırnak ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldı.

2 MART:

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17, Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, TSK ve millet için dua edildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Son 14 günü İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya'da geçirmiş olanların raporlu sayılacağını ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz." dedi.

3 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

- Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü, 327 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan komedyen Atalay Demirci, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci sorunu ve bölgesel meseleleri görüştü.

- İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, harekat alanına rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı açıklandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

5 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İdlib'de bu gece yarısı itibarıyla ateşkesin yürürlüğe gireceğini, Türkiye'nin bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacağını kaydetti.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saat içerisinde 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi, 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi. Harekatta görev alan bir asker şehit oldu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." dedi. Avrupa'da ağırdan alınan tedbirlerin giderek Türkiye'yi risk altına soktuğunu vurgulayan Koca, vatandaşların bulaşıcılığı önlemek için yurt dışına mümkün mertebe çıkmamalarını istedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde "kişilik haklarını ve itibarını zedelediği" iddiasıyla 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

6 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken amacımız, ateşkes sağlamaktı. Hamdolsun bunu temin ettik. Tabii rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı da her an teyakkuz halinde olacağız. Bu konudaki kararlılığımızı son bir haftada rejime verdirdiğimiz zayiatlarda güçlü şekilde gösterdik." dedi.

- Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerin şehit edilmesinin ardından rejime ait 2 top ve 2 çok namlulu roketatar imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

- Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğu açıklandı.

- Emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.

7 MART

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla Suriye sınırının sıfır noktasındaki incelemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde brifing aldı.

Akar, brifing sonrasında, Moskova'da imzalanan mutabakat kapsamında 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlanacağını bildirdi.

8 MART

- Şırnak ve Şanlıurfa il jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Cudi Botan" kod adlı Haşim Açar ve "Rojda Tekoşin" kod adlı Tekoşin Açar, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan iki örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanlar arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13, bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 51 oldu.

9 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde görüştü.

- Suriye'deki Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatında ise sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır. Türkiye'de tespit edilmiş tıbbi ifadeyle tanı konmuş bir koronavirüs vakası yoktur." dedi.

- Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

10 MART

- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

- Türk ve Rus askeri heyetleri, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü. Görüşmede, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

11 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık'ta yaptığı basın toplantısında, Türkiye'de bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Koca, dış dünyadan tamamen izole edilen hastanın virüsü Avrupa temasıyla aldığını söyledi.

Koca, bir ya da birkaç vakanın salgın olmadığını, bu durumun sadece virüsün ülke sınırlarına girdiği anlamına geldiğini belirterek, "Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. Şimdi yapmamız gereken, hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-29 tedbirleri kapsamında yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişleri ile toplantı ve toplu faaliyetlerde kısıtlamaya gidildiğini, okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle askerlerin belli bir süre hafta sonu iznine çıkamayacağını açıkladı.

- Emniyet ve jandarmanın çalışmasıyla, "Nazlıcan Şahin" kod adlı Gülbahar Öner ile "Delila Mardin" kod adlı Zeynep Erkan ikna yoluyla teslim oldu. "Cotkar Zinar" kod adlı Bayram Akşahin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine sığındı.

12 MART

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla, Kovid-19 salgınına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın, önlemler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yurt dışı programlarının bir müddet ertelendiğini kaydetti. Kalın'ın açıkladığı tedbirlere göre,

İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla 1 hafta tatil edilecek, öğrenciler 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Üniversiteler 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecek, spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı.

Haftalık ders programları yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteğinin sunulacağını belirten Selçuk, EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacağını söyledi.

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışına ziyaretler ve yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulünün nisan ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı. Gül, şu ana kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmadığını belirtti.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğine halkın toplu bulunduğu alanların sık periyotlarla dezenfekte edilmesi, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlere dezenfektan yerleştirilmesi gibi koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi.

- Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 51 kişinin yargılandığı davada 8 sanığa 1 yıl 3 ay ila 53 yıl 4 ay arasında hapis cezası verildi.

13 MART

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını belirterek, "İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk." ifadesini kullandı.

- Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu" başlatıldı.

- Diyanet İşleri Başkanlığınca koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceği belirtildi.

- Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) geçici süreyle askıya alındı.

- Bahar Kalkanı Harekatı'nın ardından 3 binden fazla vatandaşın, askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunduğu açıklandı.

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist ve yine son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana TSK'den 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen vatandaşların tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin karşılaştıkları trajediyi Suriye sınırına gelerek yerinde inceledi.

- Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 5 olduğunu belirten Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." dedi.

Tedbirler kapsamında, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildiren Koca, "Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirtti.

Koca, yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktığını söyledi.

- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle cezaevleri arasındaki nakiller 2 hafta süreyle ertelendi. Adalet Bakanlığınca, duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi konusu yargı mensuplarının takdirine bırakıldı.

14 MART

- Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla Türkiye, 08.00'den itibaren tüm hudut kapılarını, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınde yeni tip koronavirüse karşı sürecin takip ve koordinasyonu için "Eylem Takip Grubu" oluşturuldu.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kronik hastalığa ilişkin sağlık raporlarından, süresi 1 Mart'ta dolanların, ilaç almada sorun yaşanmaması amacıyla bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılması, yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenmesi, iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından karşılanması, yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenmesi kararlaştırıldı.

15 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Koca ayrıca, umreden dönen tüm yolcuların, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirildiğini, şüpheli bulunanların gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testlerinin yapıldığını belirtti.

- Türkiye ile Gürcistan, koronavirüsü önleyici tedbirler kapsamında iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı kapattı.

- Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.

16 MART

- Camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Kur'an kurslarındaki eğitimler 29 Mart'a kadar durduruldu.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri, yeni bir açıklamaya kadar tatil edildi.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekilerin bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

- Huzurevlerinin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildi.

- Özel yaygın eğitim kurumu olan çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, sosyal etkinlik merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları 30 Mart'a kadar tatil edildi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 30 Mart'a kadar hizmete kapatıldı.

- CHP'nin 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.

- Anayasa Mahkemesinde, tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantılarının 30 Mart'a kadar yapılmaması kararlaştırıldı.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

17 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Dörtlü zirvede Kovid-19'la mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı ile toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de aynı saatten itibaren ertelendi.

- Türkiye, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasakladı. Uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 20'ye yükseldi.

- 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ertelendi.

- Türkiye, Kovid-19'la mücadele eden İran'a 1000 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske hibe etti.

- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.

- Sivas'ta 124 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

18 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrasında salgının etkilerini azaltmak amacıyla devreye alınacak 100 milyar liralık kaynak içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini açıkladı.

En düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltileceğini belirten Erdoğan, talepte bulunan esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının nisan, mayıs, haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay erteleneceğini, Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılacağını, vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edileceğini bildirdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de koronavirüsten ilk ölümü "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." sözleriyle duyurdu. Koca, vaka sayısını 98 olarak açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

- Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye gelen 1957 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için İstanbul'daki üç yurda yerleştirildi.

- Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra istinafta beraatine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararının bozulmasını istedi. Başsavcılık, İyidil'in Türk Ceza Kanunu'nun "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309. maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 69 kente 79 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.

19 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Koca, Twitter hesabından, tüm Türkiye'ye teşekkür ederek, etkinliğin üst üste 3 gün sürdürülmesini istedi.

- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

- Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, 15 Mart'ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin, "Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" açıklamasını yaptı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Mart'tan bu yana metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 59 azaldığını bildirdi.

20 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına Kısıklı'daki konutundan alkışla destek verdi.

- Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastaneleri" olarak tanımlandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye yapılan testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, hasta sayısının 670'e ulaştığını, yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 olduğunu bildirdi.

- Sanatçı "Muhterem Nur" olarak bilinen Muhterem Akbaş, bir süredir böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı Kürdistan Kadınlar Birliği (KJK) yönetim konseyi üyesi Halide Tarı, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi.

21 MART

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmemesi istendi.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

22 MART

- Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 1236'ya yükseldi. Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge yayımlandı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılabilecek, yıllık veya mazeret izni kullanabilecek.

- Bu gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları kısıtlandı.

- Tüm lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermesi kararlaştırıldı.

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

23 MART

- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." dedi.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'nin koronavirüsle mücadele önerilerini açıkladı. TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK yöneticilerine ve üyelerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte faaliyetlerine ara veren hiçbir işletme çalışanlarının iş akdine son vermemelidir." dedi.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların sağlığına kavuşması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edilmeye başlandı.

- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yaş haddinden emekli oldu. Cirit, mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlanırken, Kovid-19 önlemleri kapsamında tören yapılmadı.

- İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A, "ev hapsi" koşuluyla tahliye edildi.

- İçişleri Bakanlığınca 8 HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı. Batman, Diyarbakır Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Bitlis Güroymak, Iğdır Halfeti ve Siirt Gökçebağ belediye başkanlıklarına yeni görevlendirme yapıldı.

24 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle telekonferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla Kovid-19 ile mücadelede tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ettiklerini, adımları eş güdüm içerisinde atmayı sürdürdüklerini bildirdi.

- Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

- İçişleri Bakanlığınca market ve toplu taşıma hizmetlerine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek, müşteri sayısı toplam alana göre belirlenecek. İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabilecek.

- Kovid-19'un ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamalardan "Kısa Çalışma Ödeneği"ne elektronik ortam üzerinden başvurular başladı.

- İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

25 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi. Erdoğan, "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik." dedi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

- Bilim Kurulunun önerisiyle Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sisteminin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.

- İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 20 sanık hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı. İddianamede, 2 sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan, 18 sanık hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı hapis cezası istendi.

26 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1196 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 16 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının 3 bin 629'a, can kaybının 75'e yükseldiğini bildirdi.

- Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

- Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılması kararlaştırıldı.

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecinin, sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürülmesine karar verildi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor." bilgisini paylaştı.

27 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, "İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor." dedi.

- İçişleri Bakanlığının mahalle/semt pazar yerlerine yönelik genelgesi kapsamında, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.

- Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. Sınavda, üniversite adaylarının, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacağı bildirildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

28 MART

- Türkiye'de koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı 100'ü aştı. Bugün 1704 yeni tanı konuldu,16 hasta hayatını kaybetti. Can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle iller arası otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.

- Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

29 MART

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle havayolu yolcuları için Seyahat İzin Belgesi şartı getirildi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmalarının seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmaması ve uçak ile seyahat etmelerine izin vermemesi kararlaştırıldı.

- İstanbul ve Ankara valiliklerince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi yasaklandı.

30 MART

- Türkiye'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 bini aştı. Buna göre, son 24 saatte 1610 kişiye daha tanı konulmasıyla hasta sayısı 10 bin 827'ye ulaştı. Kovid-19 tedavisi görenlerden 37'si hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 168, taburcu edilenlerin sayısı 162 oldu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanya için bağışladı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile kabine üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aralarında bulunduğu pek çok isim ile sanatçılar ve iş adamları da bağışlarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

- Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personelin, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeden izole edilen yerlerde kalmasına, tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımına az süre kalmış ve diğer acele işler haricinde tüm duruşmaların ertelenmesine karar verildi.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Buna göre, üç büyükşehirde plakasının son rakamı tek olan taksiler ile çift olan taksilerin birbirini takip eden farklı günlerde trafiğe çıkması kararlaştırıldı.

- İçişleri Bakanlığı, 18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını bildirdi.

- Terör örgütü PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nin operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

- Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferleri 17.00 itibarıyla duruldu.

31 MART

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ele alındı.

- Son 24 saatte 15 bin 422 test yapılırken, 2 bin 704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e, iyileşen hasta sayısı 243'e ulaştı.

- Ankara'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta Kredi Yurtlar Kurumu Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi. Konya'da karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının da tahliye işlemi tamamlandı. Avrupa'nın 9 ülkesinden gelen ve İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 3 yurdunda 14 gün karantina süresini geçiren 107 kişi evlerine gönderildi.

- KKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.





1 NİSAN

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, en fazla vakanın İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirterek, "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var." dedi. Koca, koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu açıkladı.

- Düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye yönelik 1000'er liralık nakdi desteğin birinci faz ödemelerine başlandı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadele kapsamında, 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Özellikle bu dönemi provoke etmek isteyen hesapların yüzde 70'i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ'ye yönelik hesaplar." bilgisini verdi.

- Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

- Adana'da izinsiz üretilen 86 bin 50 tıbbi maske el geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Kayseri'de, umre dönüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesi tamamlandı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.

- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Mart'tan bu yana Kovid-19 tedavisi gören, üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

2 NİSAN

- Cezayir'deki 555 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle yapılan tahliye kapsamında Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla Samsun'a getirildi.

- Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı etkinlikleri kapsamında planlanan törenler, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

3 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kararlara göre gece yarısı itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ili, istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı.

Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumluların tüm il ve ilçelerde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

- Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin isminin, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu anısına "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

- Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görüldüğü 11 Mart'tan itibaren güvenlik güçlerinin düzenlediği 65 operasyonda kaçak üretilen 1 milyonun üzerinde tıbbi maske ile tonlarca sahte dezenfektanın ele geçirildiği, 149 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

- Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 geçirmiş hastalardan gelecek hafta plazma alımlarına başlayacaklarını açıkladı.

- Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Kovid-19 ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

4 NİSAN

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını açıkladı.

- Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı.

- 1 Nisan'da hayata geçecek konaklama vergisi, Kovid-19 salgını nedeniyle sektörde yaşanan sıkıntılardan dolayı 1 Ocak 2021'e ertelendi.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 24 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Mayın Faaliyet Merkezinin 5 yılda 22 milyon metrekare alanda 81 binden fazla mayını temizlediğini bildirdi.

5 NİSAN

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağı bildirildi.

- Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine seçildi.

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçilerinin, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını bildirdi.

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin avlusunda toplanan 30 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

- Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı.

6 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskenin parayla satışının yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız." dedi.

- Kovid-19 tedbirlerine uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari,102 kişiye de adli işlem yapıldı.

- Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde, tıbbi (cerrahi) maske takma zorunluluğu getirildi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinada tutulan 631 kişi tahliye edilmeye başlandı.

- Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Ajansın doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelesinin, milli şuur ve vatanseverlik ruhu gözetilerek 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Türkiye merkezli küresel bir haber ajansı olarak 13 dilde yayın yapan, 100 ülkede 6 bin basın kuruluşuna hizmet veren, 124 farklı uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 2 bin haber, 2 bin 350 fotoğraf, 9 infografik, 435 video yayınlayan ve 18 canlı yayın yapan Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100. yılında dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üretici ve ihracatçı firmalara yapılan denetimlerde, el konulan 100 milyonun üzerindeki medikal ürün Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

- İnönü Üniversitesi, Kovid-19'a karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye başladı.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.

7 NİSAN

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele amacıyla "Toplum Bilimleri Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturduklarını açıkladı.

Koca, "Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, birey olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak." dedi.

- Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde Kovid-19'a karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ve Mersin'de Kovid-19 önlemleri kapsamında gözlem altında tutulan 439 kişi memleketlerine uğurlandı.

- Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 çalışan hafif yaralandı.

- Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda madalyon ve sikkelerden oluşan 570 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

8 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı.

Erdoğan, dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, "Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere 156 yerleşim yerinde karantina sürerken, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi.

- Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

- Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında İtalya'dan getirilerek Samsun'daki yurtlarda karantinada tutulan 401 öğrenci evlerine gönderildi.

- Ankara'da kaçakçılık ekiplerince bir cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 591 bin 173 tıbbi malzeme ele geçirildi.

- PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlularından olan ve mavi kategoride aranan Zinar kod adlı Fadıl Ekinci, MİT tarafından Irak Zap alanında gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

9 NİSAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlara "şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.

- Kanada'dan gelen çoğunluğu öğrenci 203 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

- İpsala Sınır Kapısı'nda tırda yapılan aramada yurt dışına kaçak götürülmek istenen 767 bin tıbbi maske, 12 bin antibakteriyel ıslak mendil ve 4 bin 80 el dezenfektanı ele geçirildi.

10 NİSAN

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle gece yarısından itibaren hafta sonu boyunca Kovid-19'la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı. Kısıtlama öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler marketler, fırın, bakkal ve akaryakıt istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaştan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler." açıklamasını yaptı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada hastaneye, yoğun bakıma yatış ile entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını bildirdi. Türkiye genelindeki hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 36,3 olduğunu kaydeden Koca, e-Devlet üzerinden başvurularla şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını açıkladı.

- Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

- Türkiye, Libya ve İngiltere'ye Kovid-19 salgınıyla mücadelelerine destek amacıyla askeri kargo uçağıyla tıbbi yardım gönderdi.

- Irak'tan Mardin'e getirilen 200 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

-Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terörist Mahmut Okay yaralı yakalandı.

- Temelleri 1845'te "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü kutladı.

11 NİSAN

- Kovid-19'la mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

- Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

12 NİSAN

- İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı gece yarısı sona erdi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, salgının önlenmesine yönelik hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğunu belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Soylu açıklamasında, "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini bildirdi.

- 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.

13 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 17 Nisan Cuma gece yarısından 19 Nisan Pazar gece yarısına kadar bir kez daha sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif Kovid-19 vakası bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye tanı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

14 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi konusunda, "Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görülmesinin ardından 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini vurgulayarak, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğinin, sonuç alacağımızın somut işaretleridir." dedi.

- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

- İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi.

- Ankara'da kaçak üretilen 541 bin 500 tıbbi eldiven, 48 bin 520 tıbbi maske, 6 bin 70 litre el dezenfektanı, 6 bin 16 litre sahte el dezenfektanının ele geçirildiği operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türk milletinin haklı kurtuluş mücadelesinin sesi olmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin kutlu yolculuğuna şahitlik eden Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100yil.aa.com.tr" internet sitesi açıldı.

15 NİSAN

- Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği gece yarısından itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı.

- Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, 80 yaşında hayatını kaybetti. Özbek, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

- Kovid-19 salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldı.

- İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 Kovid-19 hızlı tanı test kitine el konuldu.

- İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerindeki karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.

- Kayseri'de, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 şoför karantinaya alındı.

16 NİSAN

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeli için mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması başlatıldı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

- AK Parti Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala, Rize'de çalıştığı öğretmenevinde öldürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pala'nın davasına müdahil olacaklarını açıkladı.

17 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattıklarını duyurdu.

- Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

- Kovid-19 tedavisi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu vefat etti.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak Somali'ye gönderildi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

18 NİSAN

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar 15 gün daha uzatıldı.

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.

19 NİSAN

- Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemesinin 2.faz ödemelerine başlandı.

- 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

20 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi İlk Etabının Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni'ne video konferansla katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır." dedi.

- Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettirileceğini duyurdu.

Erdoğan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'ı da kapsayacak şekilde 31 ilde 26 Nisan dahil 4 günlük sınırlandırma yapmayı planladıklarını açıkladı.

- Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan yardım miktarının 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştığını bildirdi.

21 NİSAN

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını bildirdi.

- Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkartıldı.

- Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, bu yıl okul bahçelerinde değil evlerde yapılacağı açıklandı.

22 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurt dışındaki vatandaşların ramazanı ülkelerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında şimdiye kadar 73 ülkeden 26 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Oktay, önceki ve devam eden tahliyeler kapsamındaki vatandaşların 73 ilde 87 yurtta misafir edildiğini bildirdi.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında kurulan ve yazılı mesaj üzerinden vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilecek "SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı" hizmete girdi

- Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği'ne başvurular başladı.

- PKK Cizre gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in İsveç makamlarıyla koordineli çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye getirildi.

23 NİSAN

- Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla başladı.

- Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Huber Köşkü'nde Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "İlk Meclis'te tecessüm eden iradeye uygun şekilde hiç kimseyi dışlamadan, ayırmadan, ayrıştırmadan 83 milyonun tamamını, vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz." dedi.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

- TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

24 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ele alındı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olayları nedeniyle Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubunda, "Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kovid-19 dolayısıyla yurtlarda karantinaya alınan 56 bin 293 kişiden 32 bin 763'ünün tahliye edildiğini bildirdi.

- Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan Mustafa Koçak'ın cezaevindeki açlık grevinde öldüğü bildirildi.

25 NİSAN

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi.

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 861 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 106 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 107 bin 773, can kaybı 2706 oldu.

26 NİSAN

- İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve ailesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

- Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü gece yarısından bugün saat 20.00'ye kadar kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

- Adalar Kaymakamlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçeye giriş-çıkışların bu gece yarısından 31 Mayıs gece yarısına kadar geçici durdurulmasına karar verdi.

27 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Cuma'yı da kapsayacak şekilde hafta sonu 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

Erdoğan, çiftçilerin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini bildirdi.

- İçişleri Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması" başlığıyla Ankara Barosu'nca yapılan açıklama nedeniyle baro yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/3 maddesi kapsamında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

28 NİSAN

- Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19'la mücadelede kapsamında duruşmaların ertelenmesine yönelik sürenin 15 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gül, "Bugün itibarıyla dört ayrı ceza infaz kurumundan 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konulmuş durumdadır. Tamamı hastanelerde tedavi altına alınmışlardır, yoğun bakımda kalan tutuklu-hükümlü bulunmayıp genel sağlık durumları iyidir." dedi.

- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

29 NİSAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir mektup gönderdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, Değerli Dostum" ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte kriz yaratan Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti.

- Milli Savunma Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak Güney Afrika'ya gönderildi.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Selçuk, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." dedi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını açıkladı.

30 NİSAN

- Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan havalandı.

- Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arandığı belirlendi.

- Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un üç hükmünü, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Yüksek Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik kanun hükmü ile KİT'lere ve bağlı ortaklıklara alınacak sözleşmeli personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik kuralın iptaline karar verdi.

Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerince iltisaklı yahut bunlarla irtibatlı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesini düzenleyen hüküm de Anayasa'ya aykırı bulundu.

- Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 615 kişiye yeni Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam can kaybı 3 bin 174 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde." değerlendirmesinde bulundu.

1 MAYIS

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kapsayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde kısıtlı katılımlı ve kısa süreli programlarla kutlandı. İstanbul'da bazı sendikalar, tedbirler çerçevesinde farklı saatlerde küçük gruplar halinde Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

- Ankara Kumrular Caddesi'ne 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist İ.A. Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı.

- Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli güney vilayetlerinden 300'ün üzerinde Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs nedeniyle yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye geldi. Türk vatandaşları Mardin ve Diyarbakır’daki yurtlara yerleştirildi.

2 MAYIS

- Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ile mücadelede 30 Mart'tan sonra ilk defa günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 124 bin 375, toplam can kaybı 3 bin 336 oldu. 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259'a ulaştı.

- Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için Somali'ye, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye gönderilen yardımla ilgili, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır." değerlendirmesini yaptı.

- Kovid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 167 Türk vatandaşı Çorum'daki yurda yerleştirildi.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 1 Ocak'tan bu yana 75'e yükseldi.

- İstanbul'da, 87 bin 500'ü yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen, 446 bin 670'i bir depoda yapılan aramalarda bulunan 534 bin 170 maskeye el konuldu.

- Vefa İletişim Merkezlerine 2 Mayıs itibarıyla ulaşan talep sayısı 4 milyon 652 bin 827 oldu. Bu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u karşılandı.

3 MAYIS

- İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener yeni tip koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

- İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi'nde 52 yaşında yaşamını yitirdi.

- Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı mevcut hasta sayısının üzerine çıktı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, son 24 saatte 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta iyileşti. Toplam vaka 126 bin 45, toplam vefat 3 bin 397 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

4 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 ile mücadelede yeni bir döneme geçileceğini, normal hayata dönüşün kademe kademe başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda, 65 yaş üstü gruba, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getirildi. İlk uygulamanın 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. 20 yaş altı için ise 0-14 yaş grubunun hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş grubunun ise 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkmalarına yönelik karar alındı.

31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasının Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için sona erdirilmesine karar verildi. Diğer 24 ildeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatıldı.

Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçmesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezlerinin de 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlamasına karar verildi. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerin belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılması yönünde karara varıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı'nın 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı'nın 14 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Üniversitelerin 15 Haziran'da akademik takvime dönebileceği, adliyelerde ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamalarının da 15 Haziran'da sona erdirileceği bildirildi.

Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, piyasada satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maskelerin, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde, türlerine göre üst fiyat belirlenerek satılabilmesi karara bağlandı.

- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

5 MAYIS

- Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca desteklenen çalışma kapsamında, laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsü nötralize edildi ve ilaç, gönüllü hastalar üzerinde kullanıma uygun hale getirildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız." dedi.

- İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30 Mart 2020'den itibaren kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre getirilen kısıtlama Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla kaldırıldı.

- Sudan'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında, yurt içindeki terörist mevcudunun ilk kez 500'ün altına düşürüldüğünü, yapılan değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısının 492'ye indirildiğini açıkladı.

6 MAYIS

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladığını belirterek, "Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'Kontrollü sosyal hayat'tır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2'si bebek 209 Türk vatandaşı Maldivler'den Türkiye'ye getirilerek Kırşehir'deki öğrenci yurdunda gözlem altına alındı.

- Aynı tahliye operasyonu kapsamında Kuveyt'ten getirilen 340 Türk vatandaşı da Çankırı ve Kırıkkale'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

7 MAYIS

- Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan teröristlerden Mehmet Fatih Demir'in Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Özer İnce'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildiği belirlendi.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarına yönelik tahliyeler sürüyor. Arjantin ve Brezilya'dan İstanbul'a getirilen 80 Türk vatandaşı, gözlem amacıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yurda yerleştirildi.

8 MAYIS

- Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Tunus'a Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

- Kovid-19 önlemleri kapsamında Kuveyt'ten 280 Türk işçi Tokat'ta yurtlara yerleştirildi.

- Ticari taksilerde uygulanacak hijyen tedbirleri belirlendi. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelgesine göre, ticari taksi durakları ve ticari taksiler, en az haftada bir kez düzenli aralıklarla temizlenecek, dezenfekte edilecek. Ticari taksi şoförleri araç içinde mutlaka maske kullanacak. Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek, müşteriler araçlara maskesiz binemeyecek. Her müşteriden sonra müşterilerin fiziksel temas edebileceği yerler dezenfekte edilecek, araç içi havalandırılacak.

- İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler, adedi 1 liradan satışa sunuldu. İstanbul'un ardından önce Ankara ve İzmir'de, daha sonra da diğer illerde maske satışı başladı.

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans yöntemiyle yaptı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında şikayet üzerine soruşturma başlattı.

- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve DHKP/C soruşturması kapsamında Şubat 2019'da yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için Gazi Cemevi'ndeki cenaze merasiminin ardından yürüyüş yapmak isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınanlardan 25'i ifadelerinin ardından, hakimliğe sevk edilen 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin müzakere sürecinde karşılaştığı tüm zorluklara rağmen stratejik hedef olarak gördüğü Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Erdoğan, "Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB'nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür." ifadesini kullandı.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. "Anneler Günü" dolayısıyla, kısıtlamanın olduğu 2 gün boyunca çiçek satan iş yerleri evlere servis şeklinde hizmet verdi.

- Hollanda'daki, aralarında 7 bebeğin de bulunduğu 302 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

10 MAYIS

- Koronavirüsle mücadele kapsamında 24 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri çerçevesinde 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından dışarı çıktı. Ülke genelinde uygulanan kısıtlamadan yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla 11.00-15.00 saatleri arasında muaf tutulan 65 yaş ve üzerindekiler, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek parklarda yürüdü, dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

- Türkiye genelinde Anneler Günü'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle önceki yıllardan farklı kutlamalar yaşandı. Çocuklarıyla bir araya gelemeyen annelere, vefa destek grupları, belediyeler, asker, polis ve jandarma ekipleri yaptıkları sürpriz ziyaretlerle mutluluk yaşattı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri Kovid-19 salgınından korumak için 11 Mart'tan itibaren giriş çıkışlara izin verilmeyen Darülaceze'de de Anneler Günü sessiz sedasız kutlandı. Bayramlar ve özel günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Darülaceze'de, Anneler Günü'nde de ziyaretçi kabul edilmedi.

- Kuveyt'ten getirilen 248 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yozgat'ta yerleştirildikleri öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

- Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM tünellerinin tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı törendeki konuşmasında, metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorununun tamamen çözüleceğini, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğinin güçleneceğini söyledi.

11 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirme kararı aldıklarını bildirdi.

Erdoğan, kontrollü sosyal hayat dönemiyle ilgili de "Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen önlemlerin alınması şartıyla faaliyete başladı. Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemelerinin satışına yönelik kısıtlama da kaldırıldı.

- Yükseköğretim Kurulunun, sınavlara ilişkin üniversitelere bildirdiği kararında, dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği belirtilerek, "Bu sınavlar, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." ifadesi kullanıldı.

12 MAYIS

- Noterliklerde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tek-çift uygulaması sona erdi, normal mesai dönemine geçildi.

- Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış yapmak üzere olan bir tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu. Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

13 MAYIS

- Türkiye'de Kovid-19 tedavisinin ardından iyileşen hasta sayısı 100 bini aştı, yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka 143 bin 114, toplam can kaybı 3 bin 952 oldu. 2 bin 826 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 101 bin 715'e ulaştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları 4 Nisan'dan bu yana kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak ve sosyal mesafeye uyarak sokağa çıktı.

- Sağlık Bakanlığı bankalardaki Kovid-19 tedbirlerini belirledi. Bankalardaki bekleme alanında en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulundurulacak, numaratörler tıbbi maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah akşam uygun şekilde temizlenecek,

müşteriler ve bankoda çalışan görevliler arasında en az bir metre mesafe olacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla, Kovid-19'a ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Misafirlerden, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlere varsa kronik rahatsızlıklarına ve Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Tesisler içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi ve alanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

- Diyarbakır'da ,Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K. yakalandı.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020-2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrencilerin maden, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacağını, istihdamlarında kolaylık sağlanacağını duyurdu.

- Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı, sektör verilerini içeren 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporunu açıkladı. Rapora göre, geçen sene 423 milyon 602 bin 825 kitap üretilerek satışa sunuldu, perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27 arttı. Türkiye, IPA verilerine göre, yeni yayınlanan 68 bin 554 kitap çeşidiyle dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korudu.

14 MAYIS

- Van'ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan mahalleye yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, belediye çalışanı Taner Temizel de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs'ta Twitter hesabından, terör saldırısına ilişkin, "Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kasteden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir." paylaşımında bulundu.

Saldırıyla ilişkin, aralarında HDP'li ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 38 kişi 15 Mayıs'ta Van'da gözaltına alındı.

- Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü'ne bağlı AA Atina Temsilciliği görevini yürüten Başmuhabir Furkan Naci Top, Edirne'de tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 34 yaşında yaşamını yitirdi. Top'un cenazesi Yıldırım Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 terörist, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Milli İstihbarat Teşkilatının Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

- Ankara Barosunun, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediği iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirildi ve "soruşturmaya yer olmadığı" kararına varıldı. Savcılığın kararında, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, İslam'ın emir ve yasaklarının yer aldığı cuma hutbesini okuduğu vurgulandı.

15 MAYIS

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama kapsamında market, bakkal, manav ve kasaplar 16 ve 17 Mayıs'ta açılmadı, 18 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ise 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi.

- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 146 bin 457, can kaybının 4 bin 55 olduğunu, 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 106 bin 133'e ulaştığını açıkladı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları 4 Nisan'dan bu yana kısıtlı olan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle sokağa çıktı.

- Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki koronavirüsle mücadele tedbirlerinin süresini uzattı. Bu doğrultuda, cezaevlerindeki avukat ziyareti dahil tüm görüşler ile cezaevleri arası nakiller 30 Mayıs'a kadar ertelendi, aile görüşme odalarının kullanımının ertelenmesi de aynı tarihe kadar uzatıldı. Bakanlık, cezaevlerine yeni giriş yapacak hükümlü ve tutuklulara PCR testi yapılmasını kararlaştırdı.

- ABD'nin Houston kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla 296 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi. Yolculardan 288'i 14 gün karantinada kalacakları Trabzon'daki yurtlara intikal etti. 8 Türk vatandaşı ise uçakla İstanbul'a gönderildi.

- HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

- İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü'yü görevlendirdi.

- Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

16 MAYIS

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son bloğu yapılan törenle yerine yerleştirildi.

18 MAYIS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Kovid-19 ile ilgili yeni tedbirler açıklandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife gününden Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar, 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 15 il için geçerli şehirler arası seyahat kısıtlamasının 15 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin ibadete açılmasına ilişkin de, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir." dedi.

- Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

- "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca görevlerinde uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile HDP'li Muş Altınova Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı.

- Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

- ABD'deki 953 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında New York ve Şikago'dan Türkiye'ye getirildi. Tahliye kapsamında getirilenler Ordu, Giresun, Sivas, Isparta ve Burdur'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

19 MAYIS

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde Kovid-19 tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Statlar da saat 19.19'da aydınlatıldı ve seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere 15 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

- Ilısu Barajı Enerji Santrali'nin 1. Türbini törenle devreye girdi. Törene video konferansla İstanbul'dan katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam yıllık enerji üretim kapasitesi 4,1 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik santralinin ilk etapta 200 megavat gücündeki birinci ünitesinin hizmete alındığını belirterek, yıl sonuna kadar Ilısu Barajı'nın tam kapasiteyle faaliyete geçeceğini söyledi.

- Haklarındaki terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs'ta gözaltına alınan HDP'li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Peymandara Turhan, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül ve Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

20 MAYIS

- Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, seyahat izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi.

- Salgın kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı bildirildi.

- Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka 152 bin 587, toplam can kaybı 4 bin 222 oldu.

21 MAYIS

- Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tam kapasiteyle hizmete girdi. 2 bin 682 yatak kapasitesi ile günlük 35 bin hastaya hizmet verebilecek hastanenin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene, Japonya Başbakanı Şinzo Abe de video konferans yöntemiyle katıldı.

Hastanenin inşasının Türk-Japon iş birliğinin, dayanışmasının bir ifadesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla hastanenin şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girdiğini kaydetti.

- Sağlık Bakanlığı, şehirler arası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılacak HES kodu uygulamasını başlattı. "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellenerek "HES" kodu eklendi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19 nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını bildirdi.

22 MAYIS

- Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs gecesi Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1445 olduğunu bildirdi.

- İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle ibadetle ilgili yeni önlemler aldı. Buna göre, cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi ya da bez maske kullanması zorunlu olacak.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

23 MAYIS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı açıklandı. İki liderin, bölgede barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, "Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Akar, Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgeleri ve karakollara eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Arife günü olması sebebiyle market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterdi.

24 MAYIS

- Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı buruk bir şekilde karşılandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Belediyeler, Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları ve diğer görevliler dışarıda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu, bazı il ve ilçe belediyeleri, bayramı evlerinde geçirenler için gezici bayram eğlenceleri düzenledi.

Şehit yakınları ve refakatçilerinin bayramın birinci gününde kabir ziyareti yapmasına imkan tanındı.

- Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birliklerde askerlerle bayramlaştı. Ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçen Akar ve beraberindekiler, TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile TCG Barbaros Fırkateyni'ndeki personel ile bir araya geldi.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı. Eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata, adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

25 MAYIS

- Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 120 bini geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 987 Kovid-19 tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 157 bin 814, toplam can kaybı 4 bin 369 oldu. 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 120 bin 15'e ulaştı.

- Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşmalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk kez video konferans yöntemiyle yapıldı.

26 MAYIS

- 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi.

- Antrenman için 12 Mayıs'ta evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından 45 yaşındaki Fikret Emre'nin cansız bedeni Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı zirvesindeki aramalarda bulundu.

27 MAYIS

- Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemlerine uygun düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türkiye'nin 60 yıllık mücadelesi yanında gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacağına inanıyorum." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törenle açılan ada, müze kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıya ev sahipliği yapıyor.

- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde 5, Asos bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

28 MAYIS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan yeni kararlarla, Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sınırlamalar esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylara yayılarak uygulanacak normalleşme planı çerçevesinde, idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacağını, şehirlerarası seyahat sınırlamasının da 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırıldığını duyurdu.

Toplantıda, kreşler ve gündüz bakım evlerinin açılması, plajlar, milli parklar ve bahçelerin belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçmesi, hayvan satış yerlerinin faaliyetine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Müze ve ören yerleri, sürücü kursları ve benzeri kursların 1 Haziran'dan itibaren hizmete girmesi uygun görülen toplantıda, hipodromların da 10 Haziran'dan itibaren faaliyete başlaması kararına varıldı.

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. 18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

- Aylara yayılarak uygulanacak normalleşme planı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin de başlatılacağı duyuruldu.

29 MAYIS

- Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde sefere çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih"i Sahil Güvenlik botundan uğurladı.

6. nesil teknolojiyle çalışmalarını sürdüren "Fatih", 12 bin 200 metre derinlikte ve çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kapasitesine sahip.

- İstanbul'da, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Kovid-19 nedeniyle 2 Nisan'da hayatını kaybeden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Öz'ün ismi verilen ve yapımı 45 günde tamamlanan hastane, özellikle salgın ve afetlerde kullanılmak üzere inşa edildi. Toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastane, sağlık turizmi alanında ve normal zamanlarda özelleşmiş alanlarda hizmet verecek.

- "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlattı.

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Londra Filarmoni Orkestrası'nda görev yapan devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti.

30 MAYIS

- Normalleşme adımları kapsamında, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapıldı.

- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü." açıklamasını yaptı.

- Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi içeren elektronik posta gönderdiği belirlenen H.A, terörle mücadele ekiplerince Konya'da gözaltına alındı.

- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

31 MAYIS

- Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. 1008 yatak kapasiteli hastane, 45 günde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştıkları sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık." dedi.

- Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden ikisinin, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019'da şehit edildiği saldırının faillerinden "Doktor-Kendal" kod adlı terörist Veysel Altun ile saldırının patlayıcısını hazırlayan "Mazlum Garzan" kod adlı terörist Veysel Kaya olduğu belirlendi. Operasyonda öldürülen diğer teröristin de "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi olduğu tespit edildi.

- Terör örgütü PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 terörist Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, 2019'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edildiği saldırının failleri olduğu belirlendi.

- Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." paylaşımında bulundu.

- Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edildi.

- Kovid-19 salgın önlemleri kapsamında durdurulan askerlik terhis işlemleri yeniden başlatıldı.

- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi.

1 HAZİRAN

- Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni Normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı. Restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler ile müze ören yerleri, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.

Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar ve sürücü kursları açıldı.

Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı.

Cezaevlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen kapalı görüşler yeniden başladı.

İddianamenin düzenlenmesi kabulü işlemleri ile bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki yargısal faaliyetler başladı.

-Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devretti.

2 HAZİRAN

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

- Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.

3 HAZİRAN

- OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'den ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceği bildirildi.

-Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 HAZİRAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih elbette yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda" Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir." dedi.

- Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Musa Farisoğulları gözaltına alındı.

5 HAZİRAN

- İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren 7 Haziran saat 23.59'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." açıklamasında bulundu.

- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

- FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl, Yusuf Karabina ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

- Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi. 20 ev hasar gördü, can kaybı yaşanmadı.

6 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yöntemiyle Yusufeli Barajı'na 3 Milyonuncu Beton Dökümü dolayısıyla düzenlenen törende katılımcılara hitap etti. Erdoğan, tamamen kendi mühendislerinin ürünü olan Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacağını söyledi.

- Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olduğu İdlib'de hafif yaralandığı, iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

7 HAZİRAN

- Sağlık Bakanlığınca, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

- Suriye'nin İdlib kentinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan tank sözleşmeli er İsmail Anayurt tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

8 HAZİRAN

- Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

- Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

- Tunceli'nin Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki Sadık Akmaz olduğu belirlendi.

9 HAZİRAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele sürecine ilişkin yeni kararları açıkladı. "Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıkladığı yeni uygulamalar kapsamında lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den gece yarısına uzatıldı.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçmesi, 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesi, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın, ebeveyn refakatinde olmaları şartıyla kaldırılması, nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlaması kararlaştırıldı.

- Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

- Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.

- İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalandı.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

- Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

10 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

- Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 54'ü yakalandı.

11 HAZİRAN

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi.

- CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

12 HAZİRAN

- Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

- İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

13 HAZİRAN

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'ın bazı hesapları kapatmasıyla ilgili, "Bu siyasi bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye'deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya'daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasi tavır içerisindedir." dedi.

14 HAZİRAN

- Hakkari ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda biri turuncu listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda (IIEFC) "İkinci çeyrekte salgın tedbirleri sebebiyle kısmi bir gerileme olsa da yılın tamamı için çok ümitvar bir tablo bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır." ifadesini kullandı.

- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 HAZİRAN

- Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu" başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." dedi.

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

- Kovid-19'la mücadele kapsamında bugünden itibaren faaliyete geçebilecek nikah salonlarındaki merasimlere ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, genelge kapsamında nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

- Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87'ye yükseldi.

16 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı.

- İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

- İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlarda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 138'i gözaltına alındı.

- FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü muvazzaf 84 şüpheliden 44'ü İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

- Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisi ve Faraşin bölgesinde 13-14 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu kategoride aranan "Jiyan" kod adlı Esma Afşar ve "Brüsk" kod adlı Basri Cin, 2'sinin ise gri kategoride aranan "Mahir Nemrut" kod adlı Ferit Danışman ve "Azad" kod adlı İsmail Duman olduğu tespit edildi.

- Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

- Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli V.M. tutuklandı.

17 HAZİRAN

- Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik "Pençe-Kaplan Operasyonu" başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer aldığını, kurulun Ankara, İstanbul ve Bursa'da maske zorunluluğunu önerdiğini bildirdi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlar ve toplu bulunulan mekanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırları içindeki terörist sayısının 438 olduğunu açıkladı.

- Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

- Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikaptaki işçiler, Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay yaşamını yitirdi.

18 HAZİRAN

- Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olan bekçiler, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

- Elazığ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Mersin il imamı Canker S. tutuklandı.

- INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü DHKP/C'nin "para kasası" M.S.D İzmir'de yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.D, tutuklandı.

19 HAZİRAN

- Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor." dedi.

- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.

- INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan PKK'lı terörist Sabri Dal, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dal tutuklandı.

- INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya vatandaşı S.K. ve R.E, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

20 HAZİRAN

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız." ifadelerini kullandı.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapıldı. Sınav nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

- İçişleri Bakanlığının, LGS kapsamındaki merkezi sınav için yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından incelemelerde bulunmak için Bingöl'e gitti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu'yla ilgili bilgileri, bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde aldı. Akar, "Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu." dedi.

- HDP'nin 15 Haziran'da Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın TBMM bahçesinde yaptıkları basın açıklamasıyla noktalandı.

- Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

21 HAZİRAN

- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

- Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

22 HAZİRAN

- FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda başlandı.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar." dedi.

- Erzurum'da 1 ton 535 kilogramla, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin"ine ilişkin davada 7 sanık 53 yıl 7 gün ile 140 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, TCK'nin 61/7 maddesi gereğince sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan verilen hapis cezalarını 30 yıla düşürdü.

- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen törenle göreve başladı.

- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

- Test uçuşu yapan yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki araziye düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, kazadan kurtuldu.

23 HAZİRAN

- Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla." ifadelerini kullandı.

- Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 20 'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi.

- MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda, en az 5 kişinin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

- MSB, 22 Ekim 2019'da varılan Soçi mutabakatından bugüne kadar Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz amacıyla "Savunma Yürüyüşü" adıyla yürüyüş yapan ve valilik izni olmadığı gerekçesiyle dün Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde durdurulan bazı baro başkanları, iznin verilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

- İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin davayı karara bağlamasından sonra ölen, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da arasında bulunduğu 6 sanıkla ilgili hükmü düzelterek, haklarındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü.

- INTERPOL tarafından aranan DEAŞ üyesi O.H.A. ve A.M. ile T.M. Kilis'te yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

- Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye'nin NATO'ya akredite olan ikinci, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olarak "uluslararası askeri kuruluş" statüsüne kavuştu.

- Bursa Valiliği, 21 Pazar günü meydana gelen selde 7'si ağır 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı.

24 HAZİRAN

- Camilerde maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazları cemaatle kılınmaya başladı.

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

- MİT Başkanlığı mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

25 HAZİRAN

- İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

- Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

- Sağlık Bakanlığının güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne "İş yerlerinde personele yönelik alınması gereken önlemler" başlığı eklendi. Buna göre, 10 ve üstü personel çalışan iş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilecek.

26 HAZİRAN

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Osman İşleyen'in arasında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

- Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen ve görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı 64 şüpheliden 44'ü yakalandı.

- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada, 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem "kasten öldürme" suçundan da 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

- Türk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) ilk kez Diyarbakır'da Kovid-19 tanılı hastaya uygulandı.

- Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, rahim naklini gerçekleştiren doktor Ömer Özkan'ın adı verildi.

- Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 'da kuvvetli yağışın neden olduğu sele kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

27 HAZİRAN

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde ve Lefkoşa'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Sınav nedeniyle 09.30-15.00 arasında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.

- Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist Mehmet Eliaçık, işlem yaptırmak için geldiği noterde yakalandı. Eliaçık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 HAZİRAN

- YKS'nin ikinci oturumu nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

- Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu, biri gri listede aranan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

29 HAZİRAN

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.

- Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

30 HAZİRAN

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirdi. Soylu, yurt dışı bağlantıları da bulunan operasyon konusunda, "Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak." dedi.

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü yakalanırken çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye finans sağladığı tespit edildi.

"Bataklık Operasyonu" kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.

- Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın 31 Temmuz 2018'de şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen ve gri listede yer alan "Partizan" kod adlı terörist Adil Akyürek öldürüldü.

- Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldığı, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

- Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Yik Fei Lam kazandı.

1 TEMMUZ

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara devletin zirvesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip ve parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

- Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu saptanan 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen Onur İ'nin (36), Konya'da 2017'de 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yöntemiyle Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesine katıldı.

- İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan sinema ve tiyatro salonlarının bir kısmı, normalleşme süreciyle verilen izinle kapılarını açtı.

- Son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, toplam can kaybı 5 bin 167 oldu. 1543 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965'e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, "En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa." bilgisini paylaştı.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

- Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 TEMMUZ

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne parti olarak bigane kalamayacaklarını belirterek, "Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır." dedi.

- Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Başkale'de 2015-2018 arasındaki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandıkları tespit edildi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 Kovid-19 hastası tespit edildi, 28 günde 557,7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 1-28 arasında 42 bin 622, 22-28 arasında ise 10 bin 355 kişi iyileşti.

Hastaların 27 bin 199'unun 15-24 yaş, 98 bin 32'sinin 25-49 yaş, 36 bin 777'sinin 50-64 yaş, 5 bin 215'inin de 80 yaş ve üzerinde olduğu belirlendi. Ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde 70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen hasta sayılarının sadece yüzde 11'ini bu yaş grubu oluşturdu. İstanbul'da 28 itibarıyla toplam hasta sayısı 108 bin 479 olurken, 7 günlük süreçte 2 bin 973 yeni hasta tespit edildi.

- Ankara'da 15 gün süreyle topluca bir araya gelinmesine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi kısıtlandı.

- Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni, 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

3 TEMMUZ

- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmanın hakikatlere sırt dönmek anlamına geldiğini ifade ederek, "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır." dedi.

- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

- TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren bazı baro başkanları, teklife ilişkin suç duyurusunda bulundu, TBMM'ye yürümek istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruba yönelik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan "TBMM'deki komisyona giderek görüşlerinizi iletin" çağrısı geldi.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin 20 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen 3 tanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.

- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, da 6'sı turuncu, 3'ü gri listede aranan 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen operasyonda biri gri listede aranan Ferhat Ateş olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

4 TEMMUZ

- İstanbul'un dev sağlık yatırımlarından biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Hastane, 153'ü yoğun bakım olmak üzere 1105 yatağı ve 3 bin 775 sağlık çalışanı ile hizmet veriyor.

- İçişleri Bakanlığınca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin başlatılan idari soruşturmada bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi, bir jandarma müfettişi görevlendirildi.

- Fırat Üniversitesi araştırmacıları, saç telinden 750 kat daha küçük yapıdaki yeni tip koronavirüsün yapısını, ODTÜ'lü bilim insanı tarafından geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu ile görüntüledi.

5 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"nde "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 TEMMUZ

- İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla bugünden itibaren faaliyetlerine başladı.

- Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz." bilgisini paylaştı.

- Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin incelemelerde ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

- İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi" çökertildi, 59 kişi tutuklandı.

7 TEMMUZ

- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

- Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşı tutuklandı. Havai fişek fabrikasının 2 sahibi de patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, Ankara'da 72 yaşında vefat etti.

8 TEMMUZ

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında "Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa." bilgisini paylaştı.

- Van'da 27 'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi.

Kaybolan tekne ile ilgili arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

9 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA'ya yaptığı açıklamada, sosyal medyanın düzenlenmesinin herkesin yararına olacağını belirterek, "Muhalif seslerin susturulması, oradaki renkliliğin ortadan kaldırılması, kişilerin görüşlerini ifade edememesi gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

- Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada 61 sanığa, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

- İstanbul Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

- Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlen ortak basın toplantısında, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'nin İstanbul'da faaliyete geçirileceğini açıkladı.

- İkna çalışmaları sonucunda 5 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu, yılbaşından bu yana teslim olanların sayısı 100'e yükseldi.

10 TEMMUZ

- Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Gerekçede, "Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gerekçede ayrıca "Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Ayasofya'nın kullanım şeklinin iç hukukumuza göre belirlenmesinin önünde engel teşkil eden herhangi bir kural, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'de yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşmasında, bugün Ayasofya'nın, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirtti, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planladıklarını bildirdi.

Erdoğan, müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz." açıklamasında bulundu.

- Ayasofya Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bazı vatandaşlar Ayasofya'nın ibadete açılması kararına destek veren sloganlar attı. Bazı vatandaşlar meydanda akşam namazı kıldı.

- Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

- Bataklık Operasyonu'na ilişkin soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti ve kara para aklayan örgütün elebaşı olmakla suçlanan 7 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

- Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

- Yargıtay 8. Ceza Dairesinin gördüğü "OdaTV'ye kumpas" ile ilgili dava kapsamında, hakkında kırmızı bülten bulunan eski İstanbul hakimi Menekşe Uyar, Ankara'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

- Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 83 farklı noktada, 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

11 TEMMUZ

- Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel alan doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamayacak.

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen 71 yaşında hayatını kaybetti.

12 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, "Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil, Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer." dedi.

- İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

- Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sele kapılan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

- İzmir Alsancak semtinde bir binanın inşaatı sırasında Roma Dönemi'ne ait lahde rastlanması üzerine bölge 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Seramik ve taç olarak bilinen altın diadem parçalarının bulunduğu mezarın 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.

13 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider, ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

- İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 22 sanıklı, terör örgütü PKK'nın Vezneciler'de 7 2016'da düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada 2 sanığı 13 kez, 1 sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu 3 sanığa ayrıca saldırıda yaralanan 44 kişiye yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından 893'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığı benzer suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 366 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırırken, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan terör örgütü elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

- Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış maddi hasara yol açtı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Son 24 saatte 250 kilograma yakın yağış aldık. Yani bu çok olağanüstü bir miktar. Bu çok büyük çaplı bir yağış ama alışkınız. Bütün kurumlarımız tedbirliydi. dedi.

- Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan ve selde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir yaralının da hayatını kaybetmesiyle vefat edenlerin sayısı 4 oldu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 289 darbe girişimi davasından 275'inin ilk derece yargılamalarının sonuçlandırıldığını, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa ceza verildiğini açıkladı.

- Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için 27 'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda 6 kişiye daha ulaşılmasıyla gölden çıkarılan ceset sayısı 32 oldu.

- Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

- Gaziantep Üniversitesi, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için başlattığı biyoeşdeğerlilik çalışmasında seri üretim aşamasına geçti. Yerli ve milli eş değeri geliştirilen 2 ilacın seri üretimine başlandı.

14 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı.

- Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Koca, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez." değerlendirmesinde bulundu.

- İstinafın usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

- Cudi Dağı'nda, 1485 personelin katılımıyla "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" başlatıldı.

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi. Ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

- Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Çağdaş Türk romanında bir "zaman ustası" olarak değerlendirilen Ağaoğlu, ardında "Ölmeye Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eser bıraktı.

15 TEMMUZ

- İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel "ışık gösterisi" hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisi, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" gerçekleştirdi. Erdoğan, "15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir." dedi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

- İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon düzenlendiğini, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama yapıldığını açıkladı. Soylu, "Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir." bilgisini paylaştı.

- Çoklu baro düzenlemesini de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

- Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirdi.

- Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 TEMMUZ

- Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradı, 7 emniyet personeli şehit oldu.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Başkanlık Dini Yayınlar Konferans Salonu'nda, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Görüşmenin başında bir konuşma yapan Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

- CHP "çoklu baro düzenlemesi"nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

17 TEMMUZ

- YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla kurtarıldı.

- Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "Hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına değinen Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." ifadesini kullandı.

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

- Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

18 TEMMUZ

- PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu 15 Temmuz'da Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin otomobilinin sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdiğini belirterek, "Bilhassa milletimiz, on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi." ifadesini kullandı.

- Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

19 TEMMUZ

- Van'da 27 'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya Camisi'ndeki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasına ilişkin, "Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi." dedi.

20 TEMMUZ

- İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı.

- Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Akar, Başağa ve Camilleri'nin katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.

21 TEMMUZ

- İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemi kapsamında lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

- Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

- Ailesinin 17 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesindeki Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Gültekin'in, suçunu itiraf eden erkek arkadaşı C.M.A tutuklanarak cezaevine konuldu.

22 TEMMUZ

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

- İkna çalışmaları sonucunda 2 terörist daha Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu, ocak ayından bu yana teslim olanların sayısı 112'ye yükseldi.

- Türk İnterpol polisinin, çeşitli suçların firari şüphelilerinden 70'ini, yılın ilk 6 ayında yabancı muhataplarıyla koordineli operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- Türkiye'de uzun yıllar yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden Asım Gültekin 45 yaşında vefat etti.

23 TEMMUZ

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, 3 imam ve 5 müezzinin Ayasofya Camisi'ne atanacağını açıkladı. Erbaş, "Tarihi geçmişimize de uyarak, bugün Ayasofya Camisi'ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. Kararlar kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edilen isimler arasında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı da yer aldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra resmen ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunmasının ardından "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

- İstanbul'da, internette ücret karşılığında arkadaşlık siteleri üzerinde vatandaşları dolandırarak ve korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden, aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 67 kişi yakalandı.

24 TEMMUZ

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı, caminin içi ve çevresini dolduran yurt içinden ve dışından çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sela verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi. Erbaş, hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıktı.

Cami daha sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda kişi namazda saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." dedi.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap ile Türkçe ve İngilizce olarak "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi hazırladı.

25 TEMMUZ

- Yunanistan tarafından son 1 ayda Türk kara sularına geri itilen 929 sığınmacının Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı açıklandı.

- Düzce'de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 126 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

- AK Parti Sözcüsü Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Bilkent Odeon'da yapıldı. "2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nin açıklandığı kurultayda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. Oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alan Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.

Kılıçdaroğlu, delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu toprakların mayasında bereket, kardeşlik, sevgi, hoşgörü var. Ayrışma yok. Ayrıştırmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız, bizim siyaset anlayışımız böyle olmayacaktır." dedi.

- Tunceli'de 24 'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörde Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

26 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarımızın başında Milli İstihbarat Teşkilatımızın geliyor olması tesadüfi değildir. İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin işgali ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyetlidir." ifadelerini kullandı.

- Kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu uyuşturucu satıcısı W.I.A.K, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 TEMMUZ

- Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

- İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla "Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

- İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 2 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen 75 kişi gözaltına alındı.

- Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu.

- İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne 15 Temmuz'da teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 TEMMUZ

- Halkların Demokratik Partisi (HDP), eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ı 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum" dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

29 TEMMUZ

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gönderdiği mektupta, "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

-Muğla'nın Datça, İzmir'in Karaburun ve Çeşme, Balıkesir'in Ayvalık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 222 sığınmacı kurtarıldı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalarında kritik eşik olan zatürre oranının da bugünden itibaren düzenli paylaşılacağını açıkladı. Koca,"Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı" dedi.

30 TEMMUZ

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." ifadelerini kullandı.

- MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

- İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

31 TEMMUZ

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kıldırdığı bayram namazının ardından "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi"ni gerektirecek içeriklere yönelik başvurulara, en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine, içeriğin çıkarılması kararı verilecek.

1 AĞUSTOS

- Türkiye ile Rusya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen tarifeli seferlere yeniden başlandı. Bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nda toplanan 2 milyar lirayı aşkın bağıştan 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira ulaştırdıklarını, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımların da 30 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle video konferans aracılığıyla bayramlaştı. Erdoğan, "Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz." dedi.

- Kovid-19 salgını nedeniyle Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl partiler arası bayramlaşma video konferans aracılığıyla yapıldı.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti. Akşener, eşi Tuncer, oğlu Fatih Akşener ve yeğeni Banu Gürer ile geldiği camide namaz kıldı.

2 AĞUSTOS

- İzmir'in Foça ilçesinde teknenin batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi öldü, kaybolan bir çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

3 AĞUSTOS

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği yürüterek Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan Endonezya'ya, Kazakistan'dan Kosova'ya kadar ülke liderlerinin de aralarında bulunduğu 21 telefon görüşmesi yaptı.

- Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi öldü.

4 AĞUSTOS

- AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, çevre il ve ilçelerde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya-i Kebir Camisi'ni ziyaretini, "Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini görüp derhal evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır." sözleriyle değerlendirdi.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli'nin açıklamalarına, "Türkiye'nin özellikle ekonomi noktasında problemleri olduğu bir dönemde, üzerine salgın yaşadığımız dönemde esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin ve tarımımızın bir çok sorunu varken milletimizin sesini duymak ve o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim." karşılığını verdi.

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.

Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamanın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefonda görüştü.

Olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Twitter'dan Arapça taziye mesajı yayımlayarak, "Türkiye'de bizler, her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a tıbbi ve insani yardım malzemeleri ile ekipman ve arama kurtarma personeli gönderildi.

5 AĞUSTOS

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.

- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a yakalanan milletvekili ve personel sayısına ilişkin "Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var." açıklamasını yaptı.

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" genelgesine göre, ülke genelinde tüm yaşam alanlarında en kapsamlı denetim yapıldı. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime vali, kaymakam ve belediye başkanları da katıldı.

7 AĞUSTOS

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu" acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos'a kadar belirleyecek.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

8 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından destek ziyaretinde bulunduğu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'a Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar yardıma hazır olduğunu, Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını iletti.

9 AĞUSTOS

- İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün üst geçidin duvarına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı.

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının "Eşitlik Gelecek" temasıyla düzenlenen 14. Olağan Kurultayı'nda 514 geçerli oydan 308'ini alan Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

10 AĞUSTOS

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 kişilik MYK listesinde, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke yer aldı.

- Yükseköğretim Kurulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

11 AĞUSTOS

- Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

12 AĞUSTOS

- İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 1448 personelin katılımıyla "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyeti kabul etti. AA heyeti ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak, kurumun 100. yıl dönümünü kutladı ve başarı dileklerini iletti.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 EYLÜL'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

13 AĞUSTOS

- Muharrem İnce, 4 EYLÜL'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvurularda adaylardan Hayat Eve Sığar (HES) kodu bilgisi isteneceğini açıkladı.

- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bugün itibarıyla üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini bildirdi.

14 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

- Türkiye genelinde 1 Ocak 2020'den itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

- İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesine göre, Kovid 19 tanılı /temaslı/ evde izolasyona alınanların Sağlık Bakanlığınca belirlenen koşullara uymalarını sağlamak için her türlü tedbir alınacak.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.

Mahalle Denetim Ekipleri'nde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticileri yer alacak. Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

15 AĞUSTOS

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşmayı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde Filistin'e ait topraklarda işgalci olarak bulunan İsrail ile Filistin davasına ihanet ederek bir anlaşma yapmak, yüz karası bir harekettir. Buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınıyorum." şeklinde değerlendirdi.

- Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, 37 kilogram TNT ile Adana'da yakalandı. Teröristin tuttuğu evde yapılan aramada çok miktarda döviz, altın ve sahte kimlik bulundu.

16 AĞUSTOS

- Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 bölücü terör örgüt mensubu, ikna çalışmaları neticesinde Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

- Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti.

Navtex duyurusunda, Yavuz sondaj gemisinin 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Duyuruda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi.

- MİT, 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilenlerden birinin PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı tespit edildi.

İki operasyonla da sözde üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" etkisiz hale getirildi.

17 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Putin görüşmesinde iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Erdoğan ile Conte arasındaki görüşmede ise Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

- 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

- Zeytin Dalı harekat bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Savunma Güvenlik İş birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından personel ile bir araya gelen Akar, "Libya, Libyalılarındır diyerek Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin yanındayız. Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

18 AĞUSTOS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini bildirdi.

- YÖK Başkanı Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini belirterek, "Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır. Bu 'yetki devri' eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

19 AĞUSTOS

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.

Koca, Kovid-19 vaka sayılarının bir süredir yükselişte olduğunu ve son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştıklarını belirterek, "Kovid 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca Bingöl'de 700 personelin görev aldığı "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu" başlatıldı.

- Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kovid-19 tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz (46) yaşamını yitirdi.

20 AĞUSTOS

- Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

Bu operasyonun tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildiğini bildiren Erdoğan, "Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul'un Fatih ilçesinde 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

- Ankara 2 No'lu Barosu kuruluş beyannamesi Türkiye Barolar Birliğine (TBB) sunuldu.

Baro Sözcüsü Avukat Ali Aydın Akpınar, "Avukatlık Kanunu gereğince yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak ve Ankara 2 No'lu Baro faaliyetine hukuken ve fiilen başlayacaktır." dedi.

22 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi. Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğal gaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

- Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefonda görüştü.

İkili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımların ele alınarak, bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

23 AĞUSTOS

- İzmir'in Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangında, yol kenarında park halinde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. 3 helikopter ve 12 arazözün müdahalede bulunduğu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

- Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın 2 gün sonra kontrol altına alındı. Soruşturma kapsamında kundaklama şüphesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı.

24 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketine ilişkin gerek altyapıda gerek ev ve iş yeri gibi yerlerde gerekse üretim alanlarında ortaya çıkan kayıpların en kısa sürede telafi edileceğini belirterek, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi, 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır." derken, Yunanistan'ın Navtex ilanına ilişkin de "Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara aday numarası üzerinden kodlama yöntemiyle sızdırdığı, örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, 2013'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanan örgüt üyelerinin TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimlere ulaşıldı.

Yakalanan 54 zanlıdan 35'i tutuklanırken, aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 15 kişinin de bulunduğu 19 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın "Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceği"ne yönelik açıklamasını, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, gerginliği artıran bir faaliyet" olarak değerlendirdi.

- Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile kısa süreli geçiş eğitimleri icra edileceğini duyurdu.

25 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar eşlik etti.

- Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin aralarında askerlerin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, 24 sanık "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 1 yıl 6 ay 22 günden 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

12 sanık hakkında üst sınırdan ceza veren mahkeme, bazı sanıklar hakkında takdir indirimi kullanmadı. Yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 3 sanıktan 2'si hakkında verilen hükmün açıklaması geri bırakıldı.

- İçişleri Bakanlığı, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge ile bu illerde gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklandı.

- İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

- Yunanistan'ın Herke Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu imdat çağrısında bulunan 92 kişi Yunan Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

- Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bir süre evde, aile üyeleriyle karantinada kalacağını bildirdi.

26 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlama programında yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Erdoğan, "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." dedi.

- Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlandı.

- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1495 personelin görev aldığı "Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" başlatıldı.

27 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İkili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda FETÖ ile mücadele kapsamında bu güne kadar 20 bin 62 personelin TSK'den uzaklaştırıldığını açıkladı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." mesajını verdi.

Akar, Pençe harekatlarında da şu ana kadar 320 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, "Girilemez, ulaşılamaz denilen yerlere Mehmetçik girdi ve ulaştı. Yani bütün o mağaraları, inleri başlarına yıktı ve yıkmaya devam ediyor. Kaçacak yerleri kalmadı." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 17 bin 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

28 AĞUSTOS

- Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

- Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'la aynı hücre evinde yakalanan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu yaşamını yitiren Ebru Timtik'in cenazesi toprağa verildi.

Giresun'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Barosu binasına Timtik'in posterinin asıldığını belirterek, " Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bütün ülkelerin kazanacağı adil bir çözüm ve sağlıklı bir diyalog ortamından yana olduğunu vurgularken, uluslararası hukuku yok sayan ve bölgesel barışa zarar veren tek taraflı adımlara karşı NATO'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

- Doğu Akdeniz'de "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait altı F-16 uçağı, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

29 AĞUSTOS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısında, 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacaklarını duyurdu.

30 AĞUSTOS

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı. İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

31 AĞUSTOS

- İstanbul Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel afetinden zarar gören ilçelerden Dereli ve Doğankent'i ziyaret ederek halka seslendi. Erdoğan bölgeye yapılan yatırımları anlatarak, "Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez." dedi.

- Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın Türkiye genelinde uzaktan eğitim yoluyla başlatılması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen törenle ilk ders zilini çaldı.

- Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında kovuşturma yürütülen uzman çavuş Musa Orhan, "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi.

- Türkiye'de ağustos ayında koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Türkiye'de 2020 böyle geçti (9)

- DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 1 Eylül'de önemli planlarla yakalanarak tutuklandı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın Hatay'da yakalandığını 8 Eylül'de açıkladı. Bayat, 10 Eylül'de tutuklandı

- Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Eylül'de, yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının sedyelerle barikat kurarak kendilerini korumak istediği anlara ilişkin görüntüler infial yarattı, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

- İçişleri Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Narman, Uzundere ve Hınıs kaymakamları 7 Eylül'de görevden uzaklaştırıldı

- İçişleri Bakanlığınca, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde HES kodu zorunluluğuna ilişkin genelge 12 Eylül'de yayımlandı

ANKARA (AA) - DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, önemli planlarla yakalanarak tutuklandı. Özden'in, İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi. Bu yılın eylül ayında FETÖ yargılamalarında çıkan kararlar ile yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin tedbirler gündemden düşmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eylül ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EYLÜL

- Türkiye'de son 24 saatte 1596 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 45 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 273 bin 301, can kaybının 6 bin 462, ağır hasta sayısının 1017'e yükseldiği son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı.

- Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 93 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında, 5 hektar alan zarar gördü.

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

- Sanatçı Haldun Boysan geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

- Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar denize açıldı.

- İçişleri Bakanlığınca terör örgütüne yönelik Mardin'de "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi. Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu tespit edilerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu belirlendi.

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazasında piyade uzman çavuş Furkan Erbil şehit oldu.

2 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında, 81 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmemesi ve nikah törenlerine ilişkin düzenlemeleri içeren genelge yayımlandı.

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanmalarını sağlamak için 81 ilde okullar ve kurumlarda 1420 EBA destek noktası oluşturduklarını, bu sayının 5 bin 200'e çıkarılacağını belirtti.

3 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi.

- İçişleri Bakanlığınca Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 1022 personelin katılımıyla "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

- Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Atatürk Üniversitesi, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın açıkladığı "Dünya Üniversiteleri 2021 Sıralaması"nda ilk 1000'e girdi.

4 EYLÜL

- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

- İstanbul Üniversitesi Senatosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'ya, fahri doktora unvanı verdi.

5 EYLÜL

- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

- Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ve izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin, PCR testine bakılmaksızın işlerine dönebilmelerine yönelik düzenleme yapıldı.

- Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenişinde, "Ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz." dedi.

- İçişleri Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçelerinin kaymakamları görevden uzaklaştırıldı.

- Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan Diyarbakır'da yakalandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

8 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanı Süleylan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın Hatay'da yakalandığını açıkladı. Bayat emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 10 Eylül'de tutuklandı.

- FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Adana Büyükşehir Belediyesince 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün, oyuncu Nur Sürer ile oyuncu ve yönetmen Rutkay Aziz'e, "Orhan Kemal Emek Ödülü"nün ise yapımcı ve yönetmen Orhan Oğuz'a verileceği açıklandı.

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeyle tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde gece yarısından sonra müzik yayınına izin verilmemesi kararlaştırıldı, ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesi istendi.

9 EYLÜL

- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 8 ay 7'şer gün hapislerine karar verilirken, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapisleri kararlaştırıldı. Sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyesine karar verdi. Savunması alınamayan firari sanık Erk Acarer'in dosyası ise ayrıldı.

- İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, sözde Dersim Eyaleti TKP/ML TİKKO terör örgütünün siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem, diğerinin "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğunu açıkladı.

- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova (64) , film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

- FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli jandarma ve polis ortaklığıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında subay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 43'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "58 mülki idare amiri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1'i de mülkiye müfettişiydi." açıklamasında bulundu.

- Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, eşinin ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

11 EYLÜL

- Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 1003 personelin katılımıyla "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı.

- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu genelge ile Kovid-19 nedeniyle evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlaması kararlaştırıldı.

- Tekirdağ'da eski Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) rektörü Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı, TRT ortaklığında çekilen "Omar ve Biz" filmi, 16. Uluslararası Kazan Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini, Ankara Film Festivali'nde ise "En İyi Kurgu" ödülünü aldı.

12 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığından şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğu genelgesi yayımlandı.

- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

- Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar şehit oldu.

- Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında hayatını kaybetti.

13 EYLÜL

- Hakkari'nin Yüksekova kırsalında turuncu listede aranan terörist Eyyüp Alper ile örgütte sabotajcı olarak faaliyet gösteren terörist Ahmet Akman etkisiz hale getirildi.

- "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, teröristlerle girilen çatışmada şehit edildi.

- Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman hayatını kaybetti, bir Kızılay personeli yaralandı.

14 EYLÜL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti.

- Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, personel Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu.

- Gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, 89 yaşında hayatını kaybetti.

15 EYLÜL

- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

- Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla 2 terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi.

- İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane ve gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına izin verilmeyecek.

- Türkiye'de avukatların bulundukları yerlerden duruşmaya video konferansla katılmalarını sağlayan "e-Duruşma" uygulaması, Ankara Batı Adliyesi 1. Tüketici Mahkemesinde görülen duruşmayla başladı.

- Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Gültekin'in ölüm nedeninin tam olarak belirlenemediğini bildirdi.

16 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel ile görüşmesinde Erdoğan, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğini belirtti.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanıyla başlandığını bildirdi.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

- İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 132 şüpheliden 106'sı yakalandı.

- İstanbul Ataşehir'de, bir restoranda eşinin kız kardeşinin oğlunun yüzüne kimyasal madde döktüğü gerekçesiyle yargılanan ve 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman, 5 milyon 330 bin liralık maddi ve manevi tazminata mahkum edildi.

17 EYLÜL

- Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Yargıtay'a gönderilmesine hükmetti.

- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

- Gazeteci yazar Necdet Onur, 86 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

- Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

18 EYLÜL

- Bitlis'te "Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu" başlatıldı.

- Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde senetle mükerrer tahsilat gerçekleştirmeye çalıştığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

19 EYLÜL

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık."dedi.

- İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

20 EYLÜL

- İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı'nda seçime tek aday olarak katılan Meral Akşener, oy kullanan 1289 delegeden tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

- Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen törende, güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen Kel Hasan Efendi'nin kavuğu yeni sahibiyle buluştu. Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devretti.

21 EYLÜL

- Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan Dimokratia gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazete hakkında soruşturma başlattı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından millete seslendi. Erdoğan, "Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir" dedi.

- İçişleri Bakanlığınca, yeni tip sürücü belgelerinin yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmesine başlandı.

- Hatay'da 22 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristin, gri kategoride aranan Cihan Erbaş, Serhat Aykul ve Şefik Körman olduğu belirlendi.

- Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan Halis Erdoğan'ın öldürüldüğü tespit edildi.

22 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen ve Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Görüşmede Akar, "Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini" vurguladı.

- Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yakınlarının ameliyat sırasında hayatını kaybetmesine öfkelenen bir grup, sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı. Sağlık çalışanlarının sedyelerle barikat kurarak kendilerini korumak istediği anlara ilişkin görüntüler infial yarattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

23 EYLÜL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı, ifadelerinin ardından 2'si tutuklandı.

- İstanbul'da Valilik, kaymakamlıklar ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü gibi bazı kamu kurumlarına girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi.

24 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" konulu genelge gönderildi. Buna göre, temasta bulundukları bireyler hakkında eksik/yalan beyanda bulunan Kovid-19 tanılı kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişiler, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.

- YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için çıkılan ilanda, şartların kişiye özel belirlenerek Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Bağ'ın görevine son verdi.

- İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

- Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin yazarlarından tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile tutuklu sanık Mümtazer Türköne'ye "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen hapis cezalarını bozdu. Daire, Türköne'nin tahliyesine karar verdi.

25 EYLÜL

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık tarafından Kobani olaylarının yaşandığı tarihte MYK üyesi olan 7 HDP milletvekili hakkında fezleke düzenleneceği bildirildi.

- FETÖ'nün sözde 2. Ordu Komutanlığı mahrem imamı olduğu tespit edilen "Metin" kod adlı Reşat Nazmi Oral, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

- İtalyan keman virtüözü Anna Tifu, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

27 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan Ermenistan'ın, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Erdoğan, "Tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde sonuna kadar Azerbaycan Türkü'nün yanında olacağını iletti.

28 EYLÜL

- Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı.

- Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında 11 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın "sözde Botan saha sorumlusu" olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu belirlendi.

- Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

- Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısıyla şehit oldu.

- Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti. Kanık 2 aydır lösemi tedavisi görüyordu.

29 EYLÜL

- "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 117 milyon lira aktarılacağını açıkladı.

30 EYLÜL

- İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca, şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

- Türkiye'de son 24 saatte 1391 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 65 kişi hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.

Sağlık Bakanı Koca, "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor." açıklamasında bulundu. Koca, "Hasta derken semptomu olan kişilerden bahsediyoruz. Semptomu olan hastanede yatan veya yatmayan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesinin de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli,"Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Şok mangası" yöntemiyle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya, "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 10 yıl olmak üzere toplam 42 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri heyetler arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkeler"de ortak anlayışa varıldığını açıkladı.

- Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı. Alaca ve Anlı, 8 Ekim'de tutuklandı, Çağrıtekinci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından hunharca katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. BM'nin olayla ilgili hazırladığı 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı tasarlayarak öldürmekten sorumlu tutuldu.

- Türkiye'de son 24 saatte 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1402 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.

2 EKİM

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna ve Emine Beyza Üstün, RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt, HDP'nin mevcut ve eski yöneticileri arasında yer alan Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve İsmail Şengün tutuklandı.

Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığının onayıyla, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

- Türkiye'deki şehir hastanelerinin en büyüklerinden biri olan, 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, sağlık kompleksinin ilk etabının açılışının yapıldığını, kalan bölümlerin de yılbaşından hemen sonra hizmete sunulacağını açıkladı.

- Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi.

-Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı. ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere ilgili enerji depolamanın önde geldiği sektörlerin ihtiyaçları karşılanacak.

3 EKİM

- Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımları atarken, Yunanistan atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, NAVTEX ilan etti.

- Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Koca, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiğini aktardı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın KKTC'li öğrencilerin de hizmetine sunulacağını açıkladı.

4 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

- İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 180 sığınmacı yakalandı.

- Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu 72 sığınmacı yakalandı. Konuyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 4 şüpheli 5 Ekim'de tutuklandı.

- Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı. Terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi.

- Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) açıkladığı listede Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken ODTÜ ikinciliği, İTÜ ise üçüncülüğü elde etti.

- Artvin'in Murgul ilçesinde sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak bilinen, yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

5 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin, "İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek." dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki Dağlık Karabağ mücadelesine de değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu, sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkum etti." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, kabulde Stoltenberg'e, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini bildirdi. Bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğinin altını çizen Erdoğan, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi" gerektiğine işaret etti.

- MİT ve Ankara Emniyetinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

- Tunceli'de, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile turuncu kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban etkisiz hale getirildi.

- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Tarhan, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Diyarbakır'da, Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 58 farklı noktada 1526 kilogram toz, 1102 kilogram kubar olmak üzere 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi.

- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı seçildi, Başkan Vekilliğine de Dr. Mustafa Bülent Dadaş getirildi.

- İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, 15 Kasım'daki Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

6 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkel'e, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ile ilgili sözlerine ilişkin, "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanlara saldırmanın Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline geldiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Kendisinden (Macron) artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı, kırmızı listeden 4, mavi listeden bir, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere 15'tir. Yıl toplamımız ise 87'dir." dedi.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan sonra Galata Kulesi'nin sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacağını söyledi.

7 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında, 29 Eylül'de hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü, taziyelerini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, daha sonra Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Sani, iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdi.

- Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması ve "kaçak" sayılmasına karar verdi.

8 EKİM

- FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. Ceylan ve Salmaner çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK'nin operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlularından kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. Demir'in metropollerde sansasyonel eylem için görevlendirildiği, eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığında olduğu belirlendi.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Barkey hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

9 EKİM

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti. Mahkeme, Gülen'in, 2015'te hakkında çıkan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemelerce reddedilmesinin, bu konudaki bireysel başvurularında Anayasa Mahkemesinin yetersiz gerekçe sunmasının hak ihlali oluşturduğu, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu.

- Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi. 3 ilçede etkili olan orman yangınları 10 Ekim'de kontrol altına alındı.

- İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan, Somali, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 sığınmacı yakalandı.

- Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

10 EKİM

- İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 8'i yaşamını yitirdi.

- 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" seçildi. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Çatlak" filminin oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay paylaştı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Gelincik" filmindeki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oldu.

12 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüştü. Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleşebilmesi için AB'den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

- Kovid-19 salgının Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilen 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

- İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 6'sı daha hayatını kaybetti.

- Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti.

- İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

13 EKİM

- İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale ve Trabzon'da 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Sözcü gazetesi yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen hapis cezaları ile sanık Mediha Olgun'a verilen beraat kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor." ifadesini kullandı.

- Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

- Emniyet Genel Müdürlüğünce, bu yıl içerisinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen 1483 operasyonda, 215 bin 285 şişe ve 606 bin 706 litre sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirildi, 128 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

14 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği destek mektubunda, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşı harekatı neticesinde 30 yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz. Vatan topraklarınızın, esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek olsun." ifadesine yer verdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları içinde Kovid-19 testi pozitif olanların 40 bini geçtiğini, 107 sağlık çalışanının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

- İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 13 Ekim'de 3 bin 98 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. 9 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda 227 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 63'ü tutuklandı.

- Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldırım'ın Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Anayasa Mahkemesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üye Engin Yıldırım da "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

- MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ile "terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

- Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, Şeker hakkında, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı.

- Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak komisyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla kuruldu. Karara göre, komisyon başkanlığına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan getirildi.

15 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, erken seçim tartışmalarına değindi. Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün ı'dır ve 2023'ün ı'nda seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir." ifadelerini kullandı.

- Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu" başlatıldı. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi, 53 iş birlikçi yakalandı, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

- İçişleri Bakanı Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla oluşturulan güvenlik sayesinde bugüne kadar Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerden 414 bin 61'inin gönüllü olarak yaşadığı yerlere geri döndüğünü açıkladı.

- Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi yaşamını yitirdi. 1311 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

16 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız." dedi.

- AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, İstanbul'da, mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 22 Ekim'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan törendeki konuşmasında, "Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar." ifadelerini kullandı.

- İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

- Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapının arkasına travma tahtaları koymak ve bedenleriyle barikat kurmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişiye, 8,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianameyi kabul eden mahkeme, tutuklu iki sanığın adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

17 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verirken, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi.

- Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği, onlarca sivilin enkaz altında kaldığı füze saldırısına tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saldırıya ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

- Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

18 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Tatar'ın KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine vurgu yaptı.

- Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, genel başkanlığa yeniden seçildi.

- Bağımsız Türkiye Partisi 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.

- Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.

- Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı.

19 EKİM

- Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar verildi.

20 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımları açıkladı.

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 Kasım itibarıyla başlatılacağını bildiren Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını söyledi.

- Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada haklarında 8 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildikten sonra tahliye edilen 2 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

21 EKİM

- Sağlık Bakanlığı, influenza aşısının, belirlenen risk gruplarına göre kademeli bir şekilde yapılacağını, vatandaşların risk durumlarını e-Nabız sisteminden öğrenebilecekleri, aşının hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacağını açıkladı.

- İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, televizyonda katıldığı bir programda kendisiyle ilgili "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

22 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek konular başta olmak üzere Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye gibi bölgesel konular değerlendirildi.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne sabah namazı vaktinde yapılan polis baskınını kınadı. Erbaş, "Özellikle Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

- Almanya'dan getirilen yeni tip koronavirüs aşısı, Kocaeli ve Sakarya'da sağlık çalışanı gönüllülere uygulanmaya başlandı.

23 EKİM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde toplantı yapmak üzere bulunduğu Bursa'da, salgının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına yükseldiğini söyledi.

- Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan şüphelilerin 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı değerlendirdi. Mahkeme heyeti, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

24 EKİM

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle test yapılan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.

25 EKİM

- Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan Kongresinde, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz." diye konuştu.

- İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

- Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

26 EKİM

- Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Fener Caddesi'ndeki patlamada, araçlar ve iş yerleri hasar gördü. Patlamayla ilgili 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İskenderun'a inen bu 2 terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Türk tarafının Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." çağrısında bulundu.

- Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, Ankara'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

- Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı yerel mahkemenin uygulamamasının hak ihlaline neden olduğu gerekçesiyle AYM'ye yeniden başvuru yaptı.

27 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen yerleşim yerlerine sıçradı. Akarca, Sarıseki ve Azganlık Mahallesi'nde maddi hasara neden olan yangın, 22 saatlik mücadelenin ardından 28 Ekim'de kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da yaptığı açıklamada, bölgede yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonların yangının terörle bağlantılı olabileceği şüphesini akla getirdiğini söyledi.

- Yeni tip koronavirüs salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebinin her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği duyuruldu.

28 EKİM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da yayın dolayısıyla Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

- Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yayımladığı karikatürlere ilişkin, "Bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki 2 milyara yakın Müslüman'a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır." açıklaması yaptı.

- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk kez İstanbul'da toplandı. Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

- Çin'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği inaktif aşı adayının Faz-3 çalışmaları kapsamındaki aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. Aşının uygulandığı kişi sayısı dünya genelinde 10 bini, Türkiye'de de 300'ü aştı.

29 EKİM

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul eden Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Cumhuriyet'in 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi"nin açılışında, "Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan İstiklal Harbimizdeki ruh ve heyecan, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Patara Antik Kenti'nde icra ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayımlandı.

Yurt genelinde 29 Ekim, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun törenlerle kutlandı.

- 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik alanında Özdemir Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadeleriyle kınadı.

- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

30 EKİM

- İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz suyunun yükselmesiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli 85 yaşındaki Laika Erçetin, evinden çıkamayınca yükselen sulardan kaçamayarak boğuldu. Tsunami nedeniyle Sığacık'ta, limanda ve çarşıda maddi hasar meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

Afetzedelerin geçici barınma ihtiyacı için ilk günden itibaren toplamda 3 binden fazla çadır kuruldu. Bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görev yaptı.

- Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti. Siyasete girdiği 1983'ten bu yana çeşitli bakanlıklar, başbakan yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevlerinde bulunan Yılmaz, 1991-2002 arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

31 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Bölgeye 24 milyon lira ödenek gönderildiğini söyleyen Erdoğan, depremde evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşaatlara başlanılacağını, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacağını bildirdi.

- İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 62 yaşındaki Helik Sarı depremden yaklaşık 26 saat sonra kurtarıldı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan anne Seher Dereli ile 3 çocuğu da 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet depremden yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem'de 17 binada yıkım gerçekleştiğini, sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personelinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

- İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Soylu, testleri pozitif çıkan eşi ve kızı, hastanede tedavi altına alındı.

1 KASIM

- Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

- Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

- Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 123 bin 343 test yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

2 KASIM

- Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

- İzmir depreminden 63 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan yaralı çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ncı kişi oldu. Elif'in küçücük elleriyle itfaiyecinin parmağına tutunduğu anlar, hayata sarılışın fotoğrafı olarak hafızalara kazındı.

- İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

- İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

3 KASIM

- İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin depremin sembol isimlerinden oldu.

- Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesi battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 37 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Viyana'daki terör saldırısında yaralanmasına rağmen bir polis memurunu kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile telefonda görüştü.

4 KASIM

- İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'de 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacaklarını, yeni yapılacak konutların zemin artı 5'i geçmeyeceğini belirtti. Kurum, "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı." dedi.

5 KASIM

- Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

- Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı adayının ilk insan uygulaması başladı. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında, sağlıklı ve daha önce Kovid-19 geçirmemiş 44 gönüllüye uygulanacak.

6 KASIM

- İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı.

- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koçyiğit'e ayrıca "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 42 yıl hapis cezası verildi. Söz konusu cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi uygulamadı.

- "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen davada, hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

- Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu, besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk, 74 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

7 KASIM

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara da 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını başlattıklarını duyurdu.

- İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

8 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasına ilişkin, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir" dedi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Azerbaycan'ın Bayrak Günü hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince işgal altındaki Şuşa kentinin geri alınmasından dolayı Aliyev'i kutladı.

9 KASIM

- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016'da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına başlandı.

10 KASIM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını diledi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mesajında, "Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim. Ülkelerimiz arasındaki tarihi dostluk, ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin bu güçlü zemin üzerinde daha da ilerletilmesi karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği olup, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı.

- İstanbul ve Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-­16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

11 KASIM

- İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.

- Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, "Bu çerçevede ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayımız 506'ya, 4 bin 239 bağımsız bölüme ulaşmıştır. 5 bin 119 binamız az hasarlı, 511 binamız da orta hasarlıdır." dedi.

- Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada, sanık Suphi Akbaş, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

12 KASIM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde, "Koral Elektronik Harp Sistemi'nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz. Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak." dedi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- İzmir'de depremde enkaz altından 65 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, kardeşleri Elzem ve Ezel ile anneleri Seher Perinçek'in tedavileri tamamlandı.

13 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi korumak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, "Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek." diye konuştu.

14 KASIM

- İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te 816 personelin katılımıyla "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı.

- Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıkta Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.

- Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

15 KASIM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümü için Lefkoşa'daki törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, kademeli açılması kararı alınan Maraş bölgesini de ziyaret etti. Erdoğan, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili, "Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası, gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir." dedi.

- Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu ve cami kullanılamaz hale geldi.

16 KASIM

- Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

- İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisine yönelik "iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle ihraç edildiğini" belirterek, "Keşke böyle olmasaydı." dedi.

17 KASIM

- MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenerek, Kovid-19'a karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre,

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerin faaliyetlerine ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Şehirlerin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek."

- İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik genelgeyi valiliklere gönderdi.

18 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda katılımcılara hitap etti. Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızla ve onların temsilcileri olan sizlerle istişare etmeye özel önem veriyoruz." açıklamasında bulundu.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.

19 KASIM

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi, 1512 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri de iki sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakaladı.

- TBMM'de 14 Mayıs 2019'da eylem gerçekleştirmeye çalıştıkları esnada yakalanan silahlı terör örgütü DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel ise 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığınca düzenlenen pilot ve teknisyen temel eğitim kurslarında başarılı olan 34 pilot ve 31 teknisyen için düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.

20 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'ndaki konuşmasında, "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz." dedi.

- Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısının, gönüllü sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanması için başvurular başladı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıya göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

- Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Amerikan ilaç firması Pfizer'in Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandığını bildirdi.

21 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, konuşmasında, "Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye değindi. Erdoğan, "Geliştirilen aşılar, mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır." ifadelerini kullandı.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığına, bir gündeki yeni hasta sayısının 5 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." uyarısında bulundu.

22 KASIM

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi. Buna göre, Bakanlık, Kovid-19 (SARS-CoV-2) testi için sağlık kuruluşlarına başvurularda, belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildirdi.

23 KASIM

- Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada sanık Baransu, 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O. olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

24 KASIM

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

- Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dılhaz" kod adlı Hizret Çalkın'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

- Menemen Belediyesindeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili Başkan Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklandı.

- Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını açıkladı.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin, "Bayrak devleti ve gemi kaptanının rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- Son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.

25 KASIM

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ifade eden "vaka sayısını" ilk kez açıkladı, bu tarih itibarıyla bir günde PCR testi pozitif çıkanların sayısının 28 bin 351 olduğunu bildirdi

- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da düzenlenen kanlı saldırının faili Alparslan Arslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erişkin tipi tetanos-difteri aşısının tüm üretim süreçlerinin tamamen yerli imkanlarla tamamlandığını belirterek, "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır." bilgisini verdi.

26 KASIM

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, örgütün "sivil imamlar"ı ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı davada, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti.

Örgütün "sivil imamlar"ı Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile 15 eski asker "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bu sanıklar "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs"ten de 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Üst sınırdan ceza veren mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

- HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeli, hep birlikte çözüm yolları aramalıyız." dedi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı geliştirilen milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli Kovid-19 aday aşısının ikinci dozunun gönüllü uygulanmasına ilişkin, "İkinci doz sonrasında da gönüllümüzün durumu çok iyi. İlk doz uygulanan 44 gönüllümüzde hiçbir yan etki olmadı." dedi.

- Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu.

- AFAD, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan ve 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 117 olduğunu bildirdi. AFAD, depremden sonra bölgeye toplam 69 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

27 KASIM

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı "ROSELİNE-A" isimli ticari geminin açık denizde uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

- Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.

- İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

- İletişim Başkanlığı, görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

28 KASIM

- İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Konaklama Tesislerindeki Restoranlar" başlıklı genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar, sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek. Bunların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek.

- İstanbul'da, 1 Aralık 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

29 KASIM

- Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Kasım tarihi itibarıyla 4 Ocak 2021'e kadar kent genelindeki resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.

30 KASIM

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantının ilk ve en önemli konusunun koronavirüs salgınına karşı alınan ve yarın akşam 21.00'den itibaren geçerli olacak yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre,

"Hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsam dışında kalacak.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışında olacak.

Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacak.

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecek.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecek. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecek.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

- Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta, 900 gram eroin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen kadın zanlı ile yanındaki şüpheli tutuklandı.

1 ARALIK

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

2 ARALIK

- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalındaki sözleri üzerine bazı sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

3 ARALIK

- Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi. Erdoğan, bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarının, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışma olduğunu vurguladı.

- Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğindeki depremde can ve mal kaybı olmadı.

- Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

4 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." ifadelerini kullandı.

- Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde bu akşam 21.00'de başlayarak 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

- Kovid-19 tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

5 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

- Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

- İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

6 ARALIK

- Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti. Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldı.

7 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye, 2003'ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'de Kovid-19'dan günlük vefat edenlerin sayısı ilk defa 200'lü sayıya ulaştı. Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

8 ARALIK

- Milli tekvandocu Gamze Özdemir kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti.

- Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

9 ARALIK

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koca, "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır." dedi.

10 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir." ifadelerini kullandı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalandı.

11 ARALIK

- İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64, Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

- Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası gerçekleştirildi.

12 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. İsale hattının açılışını yaptıkları Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesinin ülkenin ikinci büyük içme suyu projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, inşası Devlet Su İşlerine ait olan eserin, Fırat'ın kollarından biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklettiğini bildirdi.

- CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

13 ARALIK

- Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştı.

14 ARALIK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri ve destekleri açıkladı.

Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. Esnafı da kapsayan bazı kesimlere 3 ay boyunca 1000'er lira hibe verileceğini açıkladı.

Erdoğan, 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini bildirdi.

- İzmir'in Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sabah saatlerinde 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

15 ARALIK

- Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

16 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2'nci Kesim Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir." dedi.

- Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti, aktif hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü.

- Eski bakanlardan Ömer Atila Sav tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

- Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.





- TBMM'DE 2020





2 OCAK

- Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

28 OCAK

- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

29 OCAK

- Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler, ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

5 ŞUBAT

- TBMM Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

28 ŞUBAT

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, ortak bildiriyle, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

3 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 6,5 saat süren kapalı oturumda İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

4 MART

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı tutumunu kınadı.

6 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hakkında soruşturma başlatılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu 28 milletvekiline ait 55 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

10 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Kovid -19 karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını bildiren Koca, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz, bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.

11 MART

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19'a ilişkin "Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." ifadesini kullandı.

- TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

12 MART

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

13 MART

- TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, grup toplantıları da dahil iki hafta ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

15 MART

- AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

19 MART

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, Kovid-19 ile mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e çıktığını bildirdi.

20 MART

- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

21 MART

- TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

24 MART

- TBMM'de Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

- AK Parti heyeti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi ile ilgili bilgi vermek için CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Meclis Grubu'na ayrı ayrı ziyarette bulundu.

25 MART

- TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı 15 madde eklendi. Buna göre, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu ve duruşmaların ertelenmesine yönelik HSK'ye yetki verildi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

30 MART

- AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" başlattı.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

31 MART

- AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

- Meclis Hastanesinde görevli bir doktora yapılan ikinci Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

2 NİSAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı olarak 44 ülkenin parlamento başkanına, koronavirüsle mücadelede ortak hareket edilmesi yönünde mektup gönderdi.

14 NİSAN

- AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.

Kanunla koşullu salıverilme oranı yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı ise 2/3'e indirilirken; terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar dışında 3 MART 2020'ye kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Hükümlülerin iyi hallilik değerlendirmesi, infazın tüm aşamalarında ve 6 ayda bir yapılacak. Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılacak.

Elektronik cihazla takip edilebilecek şüpheli, sanık ve hükümlülerin, rızaları alınmak koşuluyla kendilerine ait cihazlar üzerinden de takip edilebilmelerine imkan tanınacak.

15 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme eklendi.

16 NİSAN

- TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak.

İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek.

- Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacağı 23 Nisan 2020 hariç olmak üzere, çalışmalarına a kadar ara verdi.

17 NİSAN

- Meclis Başkanlığına, 26. Yasama Dönemi'nden devreden ve 27. Yasama Dönemi'nde gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1000'e ulaşırken, bunlardan 29'u iade edildi.

Meclise, son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın dokunulmazlık dosyası sunuldu.

21 NİSAN

- AK Parti TBMM Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

23 NİSAN

- TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurulda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.

Milletvekili sıraları ile izleyici locaları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.

- Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Programın başında, alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

4 HAZİRAN

- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın, haklarında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak milletvekilliği düşürüldü.

11 HAZİRAN

- Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

18 HAZİRAN

- Kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan ekonomiye ilişkin "torba teklif", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

23 HAZİRAN

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasına ilişkin 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

7 TEMMUZ

- TBMM Başkanlığına, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeniden seçildi.

Şentop, başkanlık için CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve TİP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile yarıştı.

10 TEMMUZ

- Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

11 TEMMUZ

- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla baro kurulabilmesine de imkan tanıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

16 TEMMUZ

- Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Meclis'te "demokrasi nöbeti" tuttu. Demokrasi nöbetine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

- TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

22 TEMMUZ

- Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

23 TEMMUZ

- Cumhurbaşkanının, Kovid-19 salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulamasını 3'er aylık sürelerle 30 2021'e kadar uzatabilmesi; cumhurbaşkanının, 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak uzatabilmesi; ekonominin normalleşmeye başlamasıyla iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilmesi gibi düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek kanunlaştı.

- TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu.

29 TEMMUZ

- Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi, temsilcilik açmayanlara kademeli olarak ceza verilmesi gibi düzenlemeleri içeren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

28 EYLÜL

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları ortak bildiri yayımlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

1 EKİM

- TBMM Genel Kurulu, iki aylık aranın ardından 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap ederken, "Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin, işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor." dedi.

2 EKİM

- TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

6 EKİM

- Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, TSK'nin yurt dışına gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

- Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7 EKİM

- Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e sunuldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ın da arasında bulunduğu 26 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

- Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

- TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

16 EKİM

- TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle performans esaslı program bütçe anlayışı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtılacak.

26 EKİM

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

27 EKİM

- TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığının Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin Tezkeresi kabul edildi.

28 EKİM

- Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2 KASIM

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 18 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

3 KASIM

- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin ortak önerisiyle "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılması ve depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

10 KASIM

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

11 KASIM

- Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

17 KASIM

- İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

- Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

20 KASIM

- TBMM yerleşkesi ve eklentilerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

27 KASIM

- AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis grupları ortak bildiri yayımlayarak, Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin aldığı kararı kınadı.

4 ARALIK

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir." ifadesini kullandı.

9 ARALIK

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

16 ARALIK

- TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, "ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.





-EKONOMİDE 2020





2 OCAK

- KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

3 OCAK

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." dedi.

5 OCAK

- ASELSAN tarafından geliştirilen ve Yavuz sınıfı fırkateynlere entegre edilen Milli Elektronik Harp Suiti (MEHS) sistemlerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları tamamlandı.

6 OCAK

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa, Rusya, ABD'nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldığını bildirdi.

7 OCAK

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.

9 OCAK

- Rekabet Kurulu, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devrinin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

15 OCAK

- BTK, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı.

28 OCAK

- Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen mükelleflere vergi terkini imkanı sağlandı.

30 OCAK

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

31 OCAK

- MASAK, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

4 ŞUBAT

- Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.

14 ŞUBAT

- Rekabet Kurulu, Google'a 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

4 MART

- Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni ihracı ön izne bağlandı.

6 MART

- TÜİK, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkeklerin, yüzde 49,8'ini kadınların oluşturduğunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 41 milyon 721 bin 136 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 41 milyon 433 bin 861 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

12 MART

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalara ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını bildirdi.

13 MART

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Kovid-19 tedbirleri) benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını, böylece rafinerilerin etanol talebinin azalacağını belirtti.

- Türkiye'de düzenlenmesi planlanan 16 MART-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşların 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

16 MART

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgından en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacağını bildirdi.

17 MART

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararı gereğince İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 MART'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

18 MART

- Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni duyurdu.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıklarını söyledi.

20 MART

- Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

- Türkiye, AB'nin çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlattı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, market, manav ve pazarda ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden, hijyenik koşullarda satışa sunulacağını duyurdu.

21 MART

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa bağlı park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvador, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün'den oluşan 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

22 MART

- Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.

23 MART

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmayacağını, böylece yerel yönetimlere Kovid-19 mücadelesinde kaynak sağlanacağını bildirdi.

- Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar lira ek kaynak sağlıyoruz." dedi.

24 MART

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirlediklerini, 1,9 milyon kişiyi de mücbir sebep hali kapsamına aldıklarını duyurdu. Muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6'şar ay ötelendi.

25 MART

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisinin kaldırıldığını bildirdi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu.

- KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 'a kadar olan alacaklar 3 ay ötelendi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için İşe Devam Desteği başlattıklarını bildirdi.

26 MART

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladıklarını açıkladı.

- Reklam Kurulu, mart ayında yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

28 MART

- Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüksek hızlı tren ana hat ve bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

1 NİSAN

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'la mücadele sürecinde firmalara, işçi çıkarmak ya da çalışanlarına ücretsiz izin vermek yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmaları çağrısında bulundu. Albayrak, salgından etkilenen ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders ücretlerinin süreç boyunca ödenmesine devam edileceğini de bildirdi.

- G20 Olağanüstü Ticaret ve Yatırım Bakanları, Kovid-19 salgınının sebep olduğu küresel ölçekteki gelişmeleri değerlendirmek ve ileriye dönük ortak eylem alanlarını belirlemek amacıyla toplandı.

2 NİSAN

- Tıbbi tanı kitlerinin ithalatında, gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı talep edildi.

- Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat, Kovid-19'un etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 Platformu" altında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 farklı ilaç geliştirme projesinin yer aldığını bildirdi.

3 NİSAN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, salgın nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, konut hesabında birikim yapanlar için uygulanan düzenli ödeme yapmama imkanının kapsamı genişletildi.

- Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik 14 projenin yaklaşık maliyetinin 18 milyon lira olduğunu bildirdi.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını belirtti.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, firmaların kar dağıtımlarını 2019 karının yüzde 25'i ile sınırladı.

4 NİSAN

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.

5 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alındı.

- Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, "ePttAVM.com" internet adresi üzerinden vatandaşlara dağıtılacak maskelerin, PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak adrese teslim edileceği belirtildi.

7 NİSAN

- KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin KOBİ'nin nisan, mayıs ve daki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemelerinin 6 ay ertelendiğini, mücbir sebep halinden yararlanan mükelleflere ek olarak gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişinin daha kapsama alındığını, 65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olan mükelleflerin beyanname ve ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

8 NİSAN

- Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi için yabancı ülkelerden Türkiye'ye, Türkiye'den de yurt dışına gerçekleştirilecek ziyaretlerin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacağı belirlendi.

- Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, salgının da etkisinin hissedildiği ocak-mart döneminde 33 milyon 587 bin 932 oldu.

9 NİSAN

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne sahip üretici ihracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdiklerini bildirdi.

10 NİSAN

- Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 306 bin kişilik azalışla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

12 NİSAN

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneğine 200 binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 700 bininin onaylandığını bildirdi.

13 NİSAN

- Sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

15 NİSAN

- Türkiye'nin mart ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Merkezi yönetim bütçesinden ocak-mart döneminde 285 milyar 330 milyon lira harcama gerçekleştirilirken, bütçe gelirleri 255 milyar 749 milyon liraya ulaştı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda, Kovid-19'la mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

16 NİSAN

- Kredi faizlerindeki indirimler, konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. Yılın ilk 3 ayında satılan 341 bin 38 konut, "son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı" olarak kayıtlara geçti.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

17 NİSAN

- Kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalışla 8 bin 276 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7,4 azalışla 763 olarak gerçekleşti.

- Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

- Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020'ye kadar 2019 yılı net dönem karlarının yalnızca yüzde 25'ine kadarını dağıtabilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

22 NİSAN

- Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 5,8 azalarak 54,9 oldu.

- Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 21,5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgın nedeniyle önem kazanan yoğun bakım solunum cihazları konusunda çalışma başlattıklarını belirtti.

24 NİSAN

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.

- Hizmet sektörü güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 50,1, perakende ticarette yüzde 26, inşaat sektöründe 42,2 azalış gösterdi.

25 NİSAN

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandeminin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

27 NİSAN

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 semptomu taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç Türkiye'ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izini verileceğini bildirdi.

- TOBB "Nefes Kredisi"ni yeniden devreye aldı.

28 NİSAN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Asya'dan Türkiye'ye yük getiren şoförlerin araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde karantinaya girmeyeceğini belirtti.

- Salgınına yönelik çeşitli tedbirleri hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook iş birliğiyle KOBİ'lere yönelik çevrim içi eğitim portalını hizmete açtı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ve aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye yaklaşık 6 milyar liralık borcunu öteleme imkanı sunduklarını bildirdi.

29 NİSAN

- Ekonomik güven endeksi, Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle işlerin yürütüldüğü nisanda aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü.

4 MAYIS

- Enflasyon nisanda yüzde 0,85 artarken, yıllık bazda yüzde 10,94 oldu.

- Ticaret Bakanlığının geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, Kovid-19 salgınının etkileriyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat da yüzde 28,31 düşüşle 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

7 MAYIS

- Ticaret Bakanlığından, cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacağı, bu fiyatın üzerindeki satışların 'fahiş fiyat' olarak değerlendirileceği bildirildi.

- Rekabet Kurulu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, salgının başlamasından bu yana fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair kurumun uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunduğu hatırlatıldı.

8 MAYIS

- Cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirildi.

- Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ içeriği oranına yüzde 2 sınırlaması getirildi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rekombinant aşıda 3 üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta birisi hayvan deneylerini başlattı. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara geçilmesi gerekiyor." dedi.

9 MAYIS

- Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek." dedi.

11 MAYIS

- Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalışla yüzde 13,6 oldu.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, kapılarını müşterilere açtı.

- Bez maskeye standart getirildi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yıkanabilir bez maskeler için standartları belirleyerek internet sitesinde yayımladı.

12 MAYIS

- Rekabet Kurulu, Kovid-19 sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında, ortalama yüzde 600-700 fiyat artışları nedeniyle soruşturma başlattı.

13 MAYIS

- Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı.

14 MAYIS

- Türkiye'de, salgına karşı alınan tedbirlerin yoğunlaştığı mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2 düştü.

15 MAYIS

- Bütçe gelirleri nisanda 65,2 milyar lira, giderleri 108,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe, nisanda 43,2 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 72,8 milyar lira açık verdi.

- Türkiye genelinde nisanda 42 bin 783 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 60,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 azaldı.

- Otobüs biletlerine tavan fiyat geldi.

20 MAYIS

- İthalatta 800'ün üzerinde eşya için eylül sonuna kadar ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar ilave gümrük vergisi getirildi. Bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak.

21 MAYIS

- Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalktı. Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecek." dedi.

22 MAYIS

- Kovid-19 etkilerinin görüldüğü nisanda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 66,01 azalışla 2 bin 813 oldu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 salgınının ihracatçılara olan olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Türk Eximbank'ın "Stok Finansman Destek Paketi"ni devreye aldıklarını bildirdi. Paket kapsamında, KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira, kredi faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu binde 5, limiti KOBİ'ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon lira olacak.

23 MAYIS

- Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi yapıldı. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" poliçesi kapsamına alındı.

24 MAYIS

- Finansman bonolarında stopaj oranı artırıldı. Salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı da binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı.

27 MAYIS

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını bildirdi.

28 MAYIS

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak." dedi.

- Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi.

29 MAYIS

- Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti.

1 HAZİRAN

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayı itibarıyla durdurulan hava yolu ulaşımında iç hat seferleri yeniden başladı.

- Normalleşme süreciyle birlikte yat turizminde durdurulan seferler ile restoran ve kafeler gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeler de yeniden hizmet vermeye başladı.

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan milli parklar ve tabiat parkları yeniden açıldı.

3 HAZİRAN

- TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 1,36, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5,53 oldu.

- Cumhurbaşkanı Kararıyla serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15 olarak yeniden belirlendi.

4 HAZİRAN

- Ticaret Bakanlığınca, Kovid-19 sürecinde kapatılan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere, İran ve Irak'a yönelik gümrük kapıları uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı. Bu süreçte ticaretin aksamaması için devreye alınan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verildi.

- Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı. Uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor.

9 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Kararıyla, hizmet sektörünün Ticaret Bakanlığınca uygun görülen sanal ticaret heyeti faaliyetleri, sanal fuarlara katılım ve iş birliği kuruluşlarının yapacağı sanal fuar organizasyonlarına destek verilmesi sağlandı.

- Cumhurbaşkanı Kararıyla, ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerine gider desteği verilecek.

- Cumhurbaşkanı Kararıyla, açık hava ağaçlarının gümrük vergisi oranı yüzde 19,5'e, tabii mantarların gümrük vergisi oranı da yüzde 15'e çıkarıldı.

- Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. Araştırmada ikinci sırayı, marka değeri 1 milyar 616 milyon dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla Garanti Bankası aldı.

10 HAZİRAN

- Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı martta 0,6 puan azalışla yüzde 24,6'ya geriledi.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yeni bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Elektronik belge uygulamasıyla şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek." dedi.

11 HAZİRAN

- Kovid-19 nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşlar yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk gün Hollanda, Almanya ve İngiltere'ye uçuş yapıldığını belirtti.

12 HAZİRAN

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç olan "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi"nin ruhsatlandırma aşamasına geldiğini bildirdi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, salgın nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde yüzde 25 ile 30 arasında indirime gidildi. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre, 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak.

- Sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 azaldı.

15 HAZİRAN

- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde mayısta 50 bin 936 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri mayısta 68,1 milyar lira, giderleri 85,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe mayısta 17,3 milyar lira, ocak-mayıs döneminde ise 90,1 milyar lira açık verdi.

17 HAZİRAN

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide antikor testlerine 13 ilde başlanacağını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de antikor testleri yapılacak" dedi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Havalimanlarına 1-15 'da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu." ifadesini kullandı.

22 HAZİRAN

- Tüketici güven endeksi da aylık bazda yüzde 5,2 artarak 62,6 oldu.

23 HAZİRAN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, otobüslerde yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin "ambalajlı" olması şartını getirdi.

24 HAZİRAN

- Ticaret Bakanlığı tarafından, ilk defa e-ticaret verileri açıklandı. Buna göre, 2019 yılı itibarıyla ülkede e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti. e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı. Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu.

Bu senenin ilk 5 ayında, özellikle de salgın sürecinde e-ticaret hacmi, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 63,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, da aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 8,5, perakende ticarette yüzde 9,3, inşaat sektöründe 33,1 artış gösterdi.

26 HAZİRAN

- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmeler, elektronik ortamda düzenlenebilecek. Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10'da 1'ini alacaklıya ödeyecek.

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezaya ilişkin uygulama, 1 TEMMUZ 2020'de yürürlüğe girecek şekilde düzenlendi.

28 HAZİRAN

- İthalatta 400'ün üzerinde eşya için değişen oranlarda yüzde 10'a kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Bu kapsamda tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar olacak.

29 HAZİRAN

- Ekonomik güven endeksi, yeni normalleşme dönemine geçilen da aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükseldi.

30 HAZİRAN

- Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den 0'a düşürüldü.

- Cumhurbaşkanı Kararıyla, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin düşürülmesi kararlaştırıldı.

- TÜİK'e göre, Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 102,7 artışla 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Söz konusu yıllık düşüşte, bu yılın mayıs ayındaki resmi tatiller, sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu tatilleri göz önünde bulundurulduğunda iş gününün 16 güne gerilemesi etkili oldu.

2 TEMMUZ

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Pekcan, ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi.

3 TEMMUZ

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) da aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.

4 TEMMUZ

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi" çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

10 TEMMUZ

- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini bildirdi.

13 TEMMUZ

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artarken, yıllık bazda yüzde 19,9 azaldı.

14 TEMMUZ

- Bazı demir çelik ürünlerinde uygulanan ve geçici olarak artırılan gümrük vergilerinde süre uzatımına gidildi. Vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldı.

- Türkiye İstatistik Kurumu, ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu

16 TEMMUZ

- Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri ayında 66,3 milyar lira, giderleri 85,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

20 TEMMUZ

- Milli telsiz EHKET'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı.

22 TEMMUZ

- e-Tarım Portalı kullanıma açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım Portalı'nın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemleri tek çatı altında toplayan on-line bir sistem olduğunu belirtti.

23 TEMMUZ

- Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan aldığı ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

27 TEMMUZ

- Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

30 TEMMUZ

- Türkiye İstatistik Kurumu, TEMMUZ ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay a göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı.

31 TEMMUZ

- Kovid-19'un ekonomiye etkilerinin azaltılması için pek çok faaliyet ve hizmette uygulanan vergilerde indirime gidildi.

4 AĞUSTOS

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Pekcan, temmuzda ihracatın bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğunu, geçen ay hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıldığını bildirdi. İthalatın ise temmuzda yıllık yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar olduğunu belirtti.

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye'nin mobil abone sayısı yılın ilk çeyreğinde 81,8 milyona, fiber altyapı uzunluğu da 400 bin kilometreye ulaştı. Mobil kullanım süresinde Avrupa'nın lideriyiz." dedi.

5 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karaismailoğlu, söz konusu genelgeye ilişkin, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, toplumun ulaşım anlayışında ve tarzında yeni eğilim ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Tüm ulaşım modlarında verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemlerinin geçiş sürecini hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürünü için yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirildi.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Pekcan, "Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

- Reklam Kurulu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tanıtılan "No Attack" isimli ürüne yönelik sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 6 ünlü isme ve reklam veren firmaya 104 bin 781'er lira para cezası kesti.

10 AĞUSTOS

- Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı mayısta 1,6 puan artışla yüzde 24,9'a yükseldi.

13 AĞUSTOS

- Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya'da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlamak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

14 AĞUSTOS

- Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı da aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

17 AĞUSTOS

- Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle temmuzda yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357'ye ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek satış rakamı oldu.

- Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri temmuz ayında 86,5 milyar lira, giderleri 116,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

20 AĞUSTOS

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi.

21 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına yönelik müjdesi ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

27 AĞUSTOS

- Giresun'da sel felaketini yaşayan üreticilerin Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) Projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi.

30 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırılırken, eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

31 AĞUSTOS

- Türkiye ekonomisi yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

2 EYLÜL

- Ticaret Bakanlığının ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenine göre, GTS kapsamında ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar, ithalat yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar oldu.

3 EYLÜL

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,86, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,35 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,53 oldu.

6 EYLÜL

- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi.

10 EYLÜL

- Türkiye'de işsizlik oranı, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi.

14 EYLÜL

- Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası yakaladığı ivmeyi sürdürdü. Endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 yükselerek yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112,6 seviyesi üzerine çıktı.

24 EYLÜL

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı. Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

29 EYLÜL

- Ekonomik güven endeksi, EYLÜLde aylık bazda yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, 2021-2023 dönemini kapsayan "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Programda, büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,3 olarak öngörülürken, 2021'de yüzde 5,8, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi. YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 10,5, gelecek yıl için yüzde 8, 2022 yılı için yüzde 6, 2023 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı. Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 4,9, 2021'de yüzde 4,3, 2022'de yüzde 3,9 ve 2023 için yüzde 3,5 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 13,8 olarak belirlendi. Bu hedef gelecek yıl için yüzde 12,9, 2022 yılı için yüzde 11,8 ve 2023 yılı için ise yüzde 10,9 şeklinde sıralandı.

2 EKİM

- Eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. En yüksek eylül ayı ihracat rakamı yakalandı.

3 EKİM

- 9,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı törenle açıldı.

5 EKİM

- Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.

8 EKİM

- 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı. Plana göre, 2021'de merkezi yönetim bütçesinin 244 milyar 993 milyon lira açık vermesi bekleniyor. Bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olması öngörülüyor. Vergi gelirlerinin 2021'de net 922 milyar 744 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

12 EKİM

- Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalışla yüzde 13,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak kaydedildi.

13 EKİM

- Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 yükseldi.

- Taşınmaz ticareti düzenlemesiyle yetki belgesi almadan emlakçılık yapılmayacağı kararlaştırıldı.

15 EKİM

- Bütçe gelirleri eylülde 78,9 milyar lira, giderleri 108,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe eylülde 29,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 140,6 milyar lira açık verdi.

2 KASIM

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracatının yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.

3 KASIM

- TÜFE ekimde yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 18,20 olarak gerçekleşti.

4 KASIM

- Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok'a, yasal sürede temsilci bildirmedikleri için 10'ar milyon lira ceza kesildi.

5 KASIM

- Mercimekteki yüzde 19,3 gümrük vergisi 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9'a düşürüldü, yağlık ayçiçeği tohumunda ise gümrük vergisi ve toplu konut fonu 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

- Garanti belgeleri ve servis fişlerinde "elektronik" döneme geçildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mevcut durumda kağıt üzerinde yazılı olarak tüketicilere verilmesi zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da sunulmasına olanak sağlandığını bildirdi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'ne layık görülenleri açıkladı. ODTÜ endekste birinci sırada yer aldı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İTÜ de ikinciliği paylaştı.

7 KASIM

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Naci Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel getirildi.

9 KASIM

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespitinde kullanılan PCR testlerinden daha kaliteli sonuç alınması amacıyla TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsünce (UME) RNA tabanlı referans malzemeler üretildiğini belirtti.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.

10 KASIM

- Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atandı.

- Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 975 bin düşüşle 27 milyon 554 bin kişi, istihdam oranı da 2,4 puan azalışla yüzde 43,9 oldu.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını ve 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını bildirdi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gelecek dönemin, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını belirterek, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." ifadesini kullandı.

11 KASIM

- Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar 1861 dosyanın karara bağlandığını, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geçen yıl hayata geçirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da 81 il ve 922 ilçede aynı anda başladı.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu. Karaismailoğlu, Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planladıklarını belirterek, etüt plan çalışmalarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Karaismailoğlu, Türksat 5B uydu imalatlarının devam ettiğini, 5A uydusunun da aralık ayı ortasında fırlatılacağını kaydetti.

13 KASIM

- Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi.

- Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

15 KASIM

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun yüzde 100 yerli ve milli olarak Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretildiğini ve TSK'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini duyurdu.

17 KASIM

- Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Bakan Lütfi Elvan, "Hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gider ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz." dedi.

21 KASIM

- Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Avustralya'nın en tanınmış belgelendirme kuruluşlarından Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia'yı (SICHMA) akredite etti. SICHMA, HAK tarafından akredite edilen yurt dışında yerleşik ilk belgelendirme kuruluşu olarak kayıtlara geçti.

23 KASIM

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Yılın on ayında 1 milyon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti güvensiz ürünün ithalatına izin vermedik." dedi.

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir araya geldi. Bakan Elvan görüşmeye ilişkin, "İş dünyası ve STK’ler ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp, adımlarımızı hızla atacağız." ifadelerini kullandı.

25 KASIM

- Cumhurbaşkanı Kararı ile, Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova "büyük ova koruma alanı" kapsamına alındı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 2,25 milyar dolar oldu. Tahvile 200'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep gösterdi.

27 KASIM

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da katıldı.

28 KASIM

- Ekonomi yönetimi, TOBB heyetiyle bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın katılımıyla, TOBB yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile toplantı yapıldı.

30 KASIM

- Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

2 ARALIK

- İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balon balığı avcılığını destekleme kapsamına aldıklarını bildirdi.

3 ARALIK

- Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

4 ARALIK

- Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni, İstanbul'dan uğurlandı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

7 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

8 ARALIK

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi.

- Türkiye-Macaristan 7'nci Karma Ekonomik Komisyon Protokolü imzalandı.

10 ARALIK

- Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 12,7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişiye geriledi.









- ENERJİDE 2020





1 OCAK

- İsrail'in Akdeniz’deki doğal gaz sahası Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışı başladı ve ülke ilk defa enerji ihracatçısı konumuna geldi.

15 OCAK

- Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden geçen yıl 233 milyon 175 bin varil ham petrol sevk edildiği açıklandı.

16 OCAK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuğu olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, Libya ile imzalanan ve deniz yetki alanlarını sınırlayan mutabakat muhtırasıyla Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının paylaşımı konusundaki denklemin bozulduğunu belirterek, "Hem bizi hem Libya'yı oyunun dışında tutmaya çalışıyorlardı. Biz, 'Hayır burada haklarımız var sonuna kadar gözeteceğiz. Bu oyunda biz de varız.' dedik." ifadelerini kullandı.

20 OCAK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir." dedi.

26 OCAK

- Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye'den Rönesans Holding ortaklığıyla Adana'da bir petrokimya fabrikasının kurulacağını açıkladı.

29 Ocak

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin bu yıl içinde 52 milyar 19 milyon 230 bin metreküp doğal gaz tüketmesinin beklendiğini bildirdi.

12 ŞUBAT

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

13 ŞUBAT

- Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışmak üzere Rusya'da eğitim gören Türk öğrenciler mezun oldu.

14 ŞUBAT

- Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatının 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 azaldığını bildirdi.

20 ŞUBAT

- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonrası ülkenin petrol üretiminin artırılması amacıyla devlet petrol şirketi PDVSA'nın, Devlet Başkanlığına bağlı kurulacak komisyon tarafından yönetilmesi için "Enerjide Acil Durum" kararnamesi çıkardı.

22 ŞUBAT

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 83 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun doğal gaza eriştiğini, 52 milyonun da doğal gaz kullandığını söyledi.

27 ŞUBAT

- Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "yasa dışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri bağlamında 2 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

8 MART

- Petrol fiyatları, Kovid-19 salgını kaynaklı talep endişeleri sonrası, 4 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, yaklaşık yüzde 27 kayıpla işlem gördü. Brent petrolün varil fiyatı 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da 27,34 dolara kadar geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

13 MART

EPDK, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için 13 MART'tan itibaren geçerli olmak üzere rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunu 3 ay süreyle askıya aldı.

15 MART

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin Taşucu Mersin açıklarındaki liman sahasına ulaştığını açıkladı.

16 MART

- Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma amacını taşıyan Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) kuruldu.

- Dünya genelinde Kovid-19 salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü. Brent türü ham petrol, gün içinde 29,55 dolar seviyelerinden işlem görerek, Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

24 MART

- Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart'ta, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt pompa fiyatlarının da gerilemesiyle benzin ve motorin satışında yaklaşık 81 milyon litreyle tarihi rekora imza atıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerine göre, Türkiye'de bu tarihte 70 milyon 9 bin 355 litre motorin ve 10 milyon 897 bin 598 litre benzin satışı gerçekleşti.

28 MART

- Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kuruldu.

30 MART

- Brent türü ham petrolün varil fiyatı, Kovid-19 kaynaklı kaygılar sonucunda 23 dolar ile Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

- Spot doğal gaz piyasasındaki işlem hacmi, 21 milyon 590 bin 924 liraya ulaşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

1 NİSAN

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden Shell, BP, Total ve Equinor'un kredi notu görünümlerinin negatife çevrildiğini bildirdi.

2 NİSAN

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl ve 2021'e yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü, piyasalara ilişkin Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

9 NİSAN

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin teknik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından yeni durağının Karadeniz olacağını bildirdi.

12 NİSAN

- OPEC+ olarak nitelendirilen OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, mayıstan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararı aldıklarını duyurdu. İki ay sürecek bu kesintinin ardından, 1 Temmuz'dan 2021'in başına kadar ise kesinti miktarının 7,7 milyon varile çekilmesi ve sonrasında ise Nisan 2021'in sonuna kadar günlük kesinti miktarının 16 ay boyunca 5,8 milyon varil olması kararlaştırıldı.

20 NİSAN

- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (İRENA) "Küresel Ölçekte Yenilenebilir Enerjinin Görünümü" başlıklı raporunda, dünya ekonomilerinin kapsamlı şekilde karbondan arındırılması stratejileri için yaklaşık 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiği belirtildi.

4 MAYIS

- İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketleri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde planlanmış sondaj çalışmalarını yaklaşık 1 yıl ertelediklerini Rum yönetimine bildirdi.

26 MAYIS

- EIA, dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de, düşük petrol fiyatları nedeniyle sektörde 200'den fazla şirketin iflas ettiğini ve gelecek yıl da devam etmesi beklenen bu süreçte endüstrinin kayıplarının şimdiden milyarca doları bulduğunu açıkladı.

27 MAYIS

- ABD yönetiminin eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşma kapsamında İran'a uygulanan yaptırımlara yönelik sağlanan muafiyetlerin kalan kısmını da sonlandırdığı ve iki İranlı yetkiliye yaptırım uygulayacağı bildirildi.

29 MAYIS

- Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

3 HAZİRAN

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, ocak-mayıs döneminde yüzde 66 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

6 HAZİRAN

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, nisan ayında alınan günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.

10 HAZİRAN

- Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP), 105 kilometrelik deniz geçişi tamamlandı.

5 TEMMUZ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan 52 hidroelektrik santralin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.

15 TEMMUZ

- OPEC, ham petrol üretim kesintisi miktarını günlük 2 milyon varil azaltma kararı aldı.

20 TEMMUZ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu.

28 TEMMUZ

- Avrupa Yatırım Bankası tarafından Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 270 milyon dolar kredi verildiği bildirildi.

1 AĞUSTOS

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Yeşil Tarife uygulaması devreye alındı. Uygulamayı kullanan tüketicilerin elektrik faturalarında, kullanılan enerjinin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunacak.

6 AĞUSTOS

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 36 ilde güneş enerjisine dayalı küçük ölçekli 74 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirileceğini açıkladı.

10 AĞUSTOS

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni görevi için Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.

15 AĞUSTOS

- Dünyanın en büyük 12 petrol şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk yarısında 80 milyar dolar zarar açıkladı.

19 AĞUSTOS

- Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle açıldı. Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim tesisi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 400 milyon dolar yatırımla devreye alındı.

21 AĞUSTOS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıkladı.

27 AĞUSTOS

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık 40 kuyu açılmasının planlandığını belirtti.

8 EYLÜL

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Eylül'de günlük elektrik üretiminde 1 milyar kilovatsaat aşılarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşıldığını kaydetti.

10 EYLÜL

- Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk güç ünitesinde yer alacak reaktörün üretiminde son aşamaya geçildiği bildirildi.

16 EYLÜL

- İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu.

18 EYLÜL

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

23 EYLÜL

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dönmez, geçen yıl 120 kara sondajı yapıldığını ve günlük 47 bin varille son 20 yılın en büyük yurt içi üretiminin gerçekleştirildiğini, dünkü günlük üretimin ise 55 bin 260 varil olduğunu bildirdi.

2 EKİM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının BM tarafından tescil edilmesiyle, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü politikanın daha da güçlendiğini ifade etti.

12 EKİM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de yapımına başlanan tesiste Türkiye'de ilk defa lityum üretileceğini belirterek, "Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var." dedi.

13 EKİM

- Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nda (TAP) inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandı.

14 EKİM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği lokasyona ulaştığını bildirdi.

17 EKİM

- TPAO, Türkiye'nin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusundaki ilk ultra derin deniz keşfindeki rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığını ve toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

18 EKİM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

20 EKİM

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi, Kurul onayından geçti.

5 KASIM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

11 KASIM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün eylül sonunda yaklaşık 47 bin megavata ulaştığını ve toplam kurulu gücün yarısından fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

- Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacağı bilgisini verdi.

- Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) üzerinden eylül sonu itibarıyla Türkiye'ye yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştiğini bildirdi.

12 KASIM

- Uluslararası Enerji Ajansının Yenilenebilir Enerji Raporu'na göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 44,6 gigavata ulaştı.

13 KASIM

- Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda düzenlenen törenle doğal gaz ve petrol aramaları için Karadeniz'e uğurlandı.

- Bakan Dönmez, "Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarının 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz." dedi.

- Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Başkanı Hakan Yıldırım, ekim sonu itibarıyla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8 bin 288 megavata ulaştığını bildirdi.

15 KASIM

- Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) ticari olarak işlemeye başladı.

17 KASIM

- Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.

- Rus şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye ilk kez Elektronik Satış Platformu üzerinden spot boru gazı satmak için ihale düzenledi.

23 KASIM

- Türkiye'nin elektrik üretim sektöründe 9 ayda gerçekleştirilen yeni yatırımların yüzde 99,6'sını hidroelektrik ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklar oluşturdu.

26 KASIM

- Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Türkiye'ye spot boru gazı satmak üzere elektronik ortamda gerçekleştirdiği ilk ihaleyi Engie Enerji kazandı.

27 KASIM

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 153 bin 35 megavatsaat ile 25 Kasım'da rekor kırıldı. Böylece, rüzgar santrallerinden bir günde elde edilen elektrik ilk defa tüm yenilenebilir enerji santralleri toplamından fazla gerçekleşti.

3 ARALIK

- OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

9 ARALIK

- Eskişehir Kırka Eti Maden Tesisleri'nde lityum karbonat üretimine başlandı.

11 ARALIK

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj alt yapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin bugüne kadar toplam 9 derin deniz sondajı yaptığını, 1 derin deniz sondajına ise devam edildiği bilgisini verdi.

Dönmez, 10 ayda devreye alınan 2 bin 950 megavat kurulu gücün tamamına yakınının yenilebilir enerji kaynaklı olduğunu ve bunun Avrupa'daki 20 ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazla olduğunu bildirdi









- FİNANSAL PİYASALARDA 2020





9 OCAK:

- Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2020 için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekti. Banka, 2020 büyüme beklentisini Çin için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e ve ABD için yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e revize ederken, Türkiye için yüzde 3'te bıraktı.

- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

13 OCAK:

- Cari işlemler hesabı kasımda 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

- BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürdü.

15 OCAK:

- ABD ile Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı.

- ABD ekonomisi 2019'da yüzde 0,6 ile son 6 yılın en zayıf büyümesini kaydetti.

16 OCAK:

- TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

- ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik yargı süreci Senatoda başladı.

17 OCAK:

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem sözleşmeleri için akşam seansları başladı.

18 OCAK:

- TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirdi. Banka, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını da yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltti.

20 OCAK:

- IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2020 için 3,4'ten 3,3'e, 2021 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,4'e düşürdü. Fon, 2020 büyüme beklentisini Avro Bölgesi için yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e, ABD için yüzde 2,1'den yüzde 2'ye ve Çin için yüzde 5,8'den yüzde 6'ya güncelledi.

21 OCAK:

- BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, 2020'ye yönelik büyüme beklentilerini yükseltti, enflasyon öngörülerini ise düşürdü.

23 OCAK:

- ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, stratejik gözden geçirmenin başladığını duyurdu.

29 OCAK:

- Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, küresel büyüme üzerinde Kovid-19 kaynaklı belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, "Virüs son derece ciddi bir mesele. Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceği belirsiz. Durumu yakından gözlemliyoruz." dedi.

30 OCAK:

- TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 sonunda ise yüzde 3,0 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

- TCMB Başkanı Murat Uysal, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, "Çin'deki koronavirüs salgınının etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken." açıklamasını yaptı.

- ABD ekonomisi 2019'da yüzde 2,3 ile son 3 yılın en düşük büyümesini kaydetti.

- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

- BoE, politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde bıraktı.

31 OCAK:

- TCMB, enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin hükumete açık mektup gönderdi.

- İhracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

- Birleşik Krallık, 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.

3 ŞUBAT:

- Enflasyon ocakta aylık yüzde 1,35 ve yıllık yüzde 12,15 arttı.

3 ŞUBAT:

- PBoC, piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranını yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.

4 ŞUBAT:

- PBoC, piyasalara 400 milyar yuanlık likidite sağladı.

5 ŞUBAT:

- ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgının küresel ekonomik belirsizliğe katkıda bulunduğunu belirterek, Kovid-19'a karşı ilk ciddi uyarısını yaptı.

9 ŞUBAT:

- BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranını yüzde 25'ten yüzde 10'a düşürdü.

10 ŞUBAT:

- BDDK, bankalarca müşterilerden alınan ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin kalemleri 20'den yüzde 16'ya indirdi.

14 ŞUBAT:

- Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

17 ŞUBAT:

- Türk Eximbank, ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için faizi 60-140 baz puan indirdi.

17 ŞUBAT:

- PBoC, 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitti.

19 ŞUBAT:

- TCMB, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti.

- IMF, Kovid-19 salgını nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağı uyarısında bulunurken, Türkiye ekonomisinin 2020 ve 2021'de yüzde 3 büyüyeceğini öngördü.

20 ŞUBAT:

- PBoC, 1 yıl vadeli faizi 10 baz puan, 5 yıl vadeli faizi ise 5 baz puan indirerek sırasıyla yüzde 4,05 ve yüzde 4,75'e çekti.

27 ŞUBAT:

- PBoC, risklere karşı daha fazla uyanık olunması gerektiğini, ihtiyatlı para politikasını koruyacaklarını ve yeterli politika alanının mevcut olduğunu bildirdi.

28 ŞUBAT:

- Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9 büyüdü.

- İhracat ocakta yıllık bazda yüzde 6,4 artışla 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat yüzde 18,8 yükselişle 19 milyar 207 milyon dolar oldu.

- SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini yasakladı.

2 MART:

- OECD, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için 0,5 puan azaltarak yüzde 2,4'e, 2021 için 0,3 puan artırarak yüzde 3,3'e güncelledi. Kuruluş, 2020 büyüme öngörüsünü Avro Bölgesi için yüzde 0,8'e, ABD için yüzde 1,9'a, Çin için yüzde 4,9'a, Türkiye için yüzde 2,7'e düşürdü.

3 MART:

- Enflasyon şubatta aylık yüzde 0,35 ve yıllık yüzde 12,37 arttı.

- Fed sürpriz bir şekilde faiz indirimine giderek, 17-18 Mart'taki toplantısı öncesinde politika faizini 50 baz puan azalttı ve yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

- ECB Başkanı Lagarde, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını belirtti.

4 MART:

- IMF, Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

- Dünya Bankası Grubu, Kovid-19 salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacaklarını duyurdu.

- Avro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, koronavirüsün yarattığı riskler karşısında ekonomik büyümenin desteklenmesi için mali tedbirleri içeren tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi.

7 MART:

- TCMB, zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendirdi.

9 MART:

- Fed New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını, 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltti.

10 MART:

- Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi.

- BoE, olağanüstü toplanarak salgınla mücadele için yüzde 0,75 düzeyinde olan politika faizini 50 baz puanlık indirimle yüzde 0,25 seviyesine düşürdü. Söz konusu faiz indirimi, BoE'nin Ağustos 2016'dan beri ilk faiz indirimi oldu.

- BoE, ayrıca KOBİ'ler için yeni dönemsel fonlama programı uygulanmasına ve varlık alım programının 435 milyar sterlin seviyesinde devam etmesine karar verdi.

11 MART:

- Cari işlemler hesabı ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu.

12 MART:

- Fed New York Şubesi, Kovid-19 salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara 1 ay ve 3 ay vadeli repo işlemleri aracılığıyla toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunulacağını duyurdu.

- ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını, ayrıca geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonlarına (LTRO) başlayacağını bildirdi.

13 MART:

- Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,9 artarken, aylık yüzde 0,2 azaldı.

- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya uçuşlar 17 Nisan'a kadar durduruldu.

- Borsa İstanbul yönetimi, pay piyasalarında aşırı oynaklık ve fiyatlardaki sert hareketleri sınırlamak amacıyla VİOP'ta gün içindeki hareket aralığını belirleyen fiyat marjlarını düşürdü, hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan "devre kesici"ye ilişkin ayarlamaya gitti.

15 MART:

- Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 MART’taki FOMC toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

- Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, faizlerin uzun süre bu seviyede tutulacağının işaretini verdi.

- ECB, Fed, BoJ ile Kanada, İngiltere ve İsviçre'nin merkez bankaları küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.

16 MART:

- IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduklarını açıkladı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını, tüm sektörlere destek ve önlemlerin uygulanacağını söyledi.

- BoJ, Kovid-19 salgını kapsamında parasal genişlemeyi artırıcı yönde tedbirler alırken, Borsa Yatırım Fonu alım miktarı yıllık 6 trilyon yenden yıllık 12 trilyon yene çıkarıldı. Öte yandan banka, şirket finansmanını kolaylaştırmaya yönelik önlemler kapsamında, kurumsal borçlara karşı teminat olarak kredi sağlamak üzere eylül sonuna kadar, sıfır faiz oranıyla 1 yıla kadar vadeli yeni bir operasyon başlattı.

17 MART:

- TCMB, 19 Mart'ta planlanan PPK toplantısını öne çekerek, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e düşürdü.

- TCMB, salgının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı Kovid-19 tedbirlerini açıkladı.

- Fed, Kovid-19 salgının ekonomik etkisi altında zor durumda kalan ABD'li şirketlerin ticari menkul kıymet piyasası yoluyla borçlanma imkanını tekrar başlattı.

18 MART:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemleri içeren "Ekonomik İstikrar Kalkanı"nı açıkladı.

- Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirket paylarını yeniden gruplandırdı.

19 MART:

- Fed, Avustralya, Brezilya, Danimarka, Kore, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Singapur ve İsveç olmak üzere 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturdu.

20 MART:

- BDDK, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.

- ECB, Danimarka Merkez Bankası'yla aralarındaki swap hattını aktif hale getirerek, erişim hakkını 12 milyar avrodan 24 milyar avroya genişletti. Banka ayrıca, Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurdu.

- Fed, hanehalkı ve işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla 6 ay boyunca sürecek Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlattı.

21 MART:

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu.

- BoE, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 10'a düşürürken, varlık alım programı 200 milyar sterlin artırarak 635 milyar sterline yükseltti.

23 MART:

- BDDK, finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine sermaye yeterliliği rasyosu ve net döviz pozisyonu hesaplamasına kolaylık sağladı.

- Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Akbank, ve Vakıf Katılım Bankası koronavirüs salgınına karşı aldıkları finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

- Fed, sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıklarken, her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet alacağını duyurdu. Banka ayrıca çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve 300 milyar dolara yakın yeni finansman sağlanacağını duyurdu.

25 MART:

- Almanya, 750 milyar avroluk yardım paketini ve bu paketin finansmanı karşılamak için gerekli 156 milyar avroluk ek bütçe tasarısını onayladı.

- 3 kamu bankası, sektör ayrımı gözetmeksizin kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçirdi. Kamu katılım bankaları da aynı amaçla "İşe Devam Finansman Desteği"ni devreye aldı.

- Dünya Bankası ve IMF, Kovid-19 salgının etkileriyle karşı karşıya kalan dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınması için çağrıda bulundu.

26 MART:

- Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." dedi.

- Moody’s, bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde eksi 0,5'e çekti.

27 MART:

- TBB, 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi sundu.

- BDDK, taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacağını duyurdu.

- IMF, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.

- ABD Başkanı Donald Trump, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

30 MART:

- Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı. Bu kapsamda bireysel müşterilere, 10 bin liraya kadar 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilme imkanı sunuldu.

- BDDK, bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi.

- Fitch Ratings, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunu, "AA-" seviyesine indirdi, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

31 MART:

- İhracat şubatta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9,8 yükselişle 17 milyar 634 milyon dolar oldu. Yılın ilk 2 ayında ise ihracat 29,4 milyar dolar, ithalat 36,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- TCMB, Kovid-19'un küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler aldı.

- Fed, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları için geçici repo kolaylığı sağladı. Bu kapsamda, yabancı merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşları, ABD Hazine menkul kıymetlerini, dolarla geçici olarak takas edebilme imkanına kavuştu.

- Fed, likidite desteği ve kredi verme kolaylığı sağlama amaçlarıyla büyük bankaların bir yıl boyunca tutması gereken ek kaldıraç oranlarında geçici olarak gevşemeye gitti.

1 NİSAN:

- İngiliz bankaları Kovid-19 salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya aldı.

2 NİSAN:

- ECB, 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak stratejik gözden geçirmeyi salgın nedeniyle 6 ay erteledi.

- İhracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

- Borsa İstanbul, "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"na ilişkin projeleri erteledi.

3 NİSAN:

- Enflasyon martta aylık yüzde 0,57 ve yıllık yüzde 11,86 arttı.

- Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın sağlanacağı yeni bir destek programı başlattı.

9 NİSAN:

- BoE, fazladan kamu harcamalarının doğrudan merkez bankası tarafından finanse edileceğini bildirdi.

- Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020'de yüzde 0,5, 2021'de ise yüzde 4 büyüme kaydedeceğini öngördü.

- Fed, pandemi nedeniyle ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.

10 NİSAN:

- İşsizlik oranı ocakta 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi.

12 NİSAN:

- BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranını yüzde 10'dan yüzde 1'e düşürdü.

13 NİSAN:

- Ödemeler dengesi şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

- Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7,5 ve aylık yüzde 1,2 arttı.

14 NİSAN:

- IMF, küresel ekonomiye ilişkin 2020'de yüzde 3,3'lük büyüme beklentisini yüzde 3 daralmaya revize etti. Bu yıla ilişkin büyüme beklentisini ABD için yüzde 2'den yüzde eksi 5,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 1,3'ten yüzde eksi 7,5'e ve Çin için yüzde 6'dan yüzde 1,2'ye düşüren fon, Türkiye ekonomisinin ise 2020'de yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

- IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.

15 NİSAN:

- IMF Başkanı Georgieva, salgınla mücadele kapsamında düşük gelirli ülkelere destek için imtiyazlı kredileri 3 katına çıkarmayı planladıklarını, bu nedenle Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı aradıklarını bildirdi.

- ECB, Avro Bölgesi'ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı.

- PBoC, finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.

16 NİSAN:

- IMF, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nı kurdu.

17 NİSAN:

- Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak 28 yılın en kötü performansını kaydetti.

- TCMB, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler açıklarken, APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranını azami yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti.

20 NİSAN:

- PBoC, bu yıl ikinci kez kredi gösterge faizlerinde indirime gitti. Banka, 5 yıllık kredi gösterge faizini 10 baz puan azaltarak yüzde 4,65'e ve 1 yıllık kredi gösterge faizini 20 baz puan indirerek yüzde 3,85'e düşürdü.

22 NİSAN:

- TCMB, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.

- ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

23 NİSAN:

- Fed, belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını nüfus alt sınırını düşürerek genişletti.

27 NİSAN:

- Dünya Bankası, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla "Acil Kovid-19 Sağlık Projesi" altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

- BoJ, salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını, yaklaşık 20 trilyon yen de şirket tahvili ve bonosu alacağını duyurdu.

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden devreye aldıklarını bildirdi.

28 NİSAN:

- OECD, Kovid-19 salgınının turizm ekonomisi için "eşi benzeri görülmemiş" bir kriz olduğunu belirterek, virüs nedeniyle uluslararası turizm ekonomisinin 2020'de yüzde 45 daralabileceğini, sektörde faaliyetlerin başlama süresinin eylül ayına uzamasıyla bu oranın yüzde 70'e yükselebileceğini duyurdu.

29 NİSAN:

- Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

30 NİSAN:

- TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

- TCMB Başkanı Murat Uysal, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, "Yüksek frekanslı veriler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci çeyrek için belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." açıklamasını yaptı.

- İhracat martta yıllık bazda yüzde 17,8 azalışla 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar oldu. Yılın ilk 3 ayında ise ihracat 42,7 milyar dolar, ithalat 55,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında kredi opsiyonunu genişletirken, minimum kredi ölçeğini 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdü.

- ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu. Bu kapsamda TLTRO'da faiz oranları, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildi.

4 MAYIS:

- Enflasyon nisanda aylık yüzde 0,85 ve yıllık yüzde 10,94 arttı.

5 MAYIS:

- BDDK, bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırdı.

6 MAYIS:

- S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

7 MAYIS:

- BDDK, Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirdi.

- BoE, politika faizini yüzde 0,1'de tutarken, 645 milyar sterlin düzeyindeki varlık alım programına devam edeceğini bildirdi.

11 MAYIS:

- İşsizlik oranı şubatta 1,1 puan azalarak yüzde 13,6'ya geriledi.

13 MAYIS:

- Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.

- Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır." dedi.

- Fed Başkanı Jerome Powell, negatif faiz oranlarının değerlendirdikleri bir araç olmadığını bildirdi.

- İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 daraldı.

14 MAYIS:

- Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2 ve aylık yüzde 7,1 azaldı.

- ECB, salgın nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi ekonomisinde benzeri görülmemiş bir büyüklük ve hızda daralma beklendiğini bildirdi.

15 MAYIS:

- BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

- Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, yıllık bazda yüzde 3,2 daraldı.

18 MAYIS:

- Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçları kullanacağı taahhüdünde bulundu.

19 MAYIS:

- Dünya Bankası, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelişmekte olan 100 ülkeye acil durum desteği sağladığını duyurdu.

- Fed Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

20 MAYIS:

- BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

- TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında, 17 Ağustos 2018'de imzalanan 5 milyar dolarlık swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi.

21 MAYIS:

- Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

- IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

22 MAYIS:

- BDDK, finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulamaya başladı.

- TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldı.

25 MAYIS:

- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19 karşı yürürlükteki olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

26 MAYIS:

- OECD bölgesi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı. Söz konusu oran ABD'de yüzde 0,5'den yüzde eksi 1,2'ye, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1'den yüzde eksi 3,8'e geriledi.

27 MAYIS:

- Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 8 ila 12 arasında küçüleceği öngörüsünde bulundu.

28 MAYIS:

- ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı.

- IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandığını ve yeni talepler almaya devam ettiklerini belirtti.

29 MAYIS:

- Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71,1 milyar liraya yükseldi.

- İhracat nisanda yıllık bazda yüzde 41,4 azalışla 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 düşüşle 13 milyar 553 milyon dolar oldu. Yılın ilk 4 ayında ise ihracat 51,7 milyar dolar, ithalat 69,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Fed Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu söyledi.

1 HAZİRAN:

- Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut", "taşıt", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" kredi paketlerini hayata geçirdi.

2 HAZİRAN:

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'ndan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladı.

3 HAZİRAN:

- Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,36 ve yıllık yüzde 11,39 arttı.

4 HAZİRAN:

- ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı.

- ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, "Ekonomide 2020'de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz." dedi.

5 HAZİRAN:

- TCMB, Kovid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilan ettiği 60 milyar liralık TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin 20 milyar lirasının yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verdi.

8 HAZİRAN:

- Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik 2020 için öngördüğü yüzde 2,5'lik büyüme beklentisini, yüzde 5,2 daralmaya çevirdi. Banka, bu öngörüsünü Türkiye için yüzde 3'ten yüzde eksi 3,8'e, ABD için yüzde 1,8'den yüzde eksi 6,1'e, Avro Bölgesi için yüzde 1'den yüzde eksi 9,1'e ve Çin için yüzde 5,9'dan yüzde 1'e düşürdü.

9 HAZİRAN:

- BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

- Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürdü.

10 HAZİRAN:

- İşsizlik oranı martta 0,9 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi.

- OECD, salgında ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosu altında, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 6, ABD'nin yüzde 7,3, Avro Bölgesi'nin yüzde 9,1, Çin'in yüzde 2,6 ve Türkiye'nin yüzde 4,8 daralacağını öngördü.

- OECD, salgında ikinci dalganın yaşanması halinde, bu yıl küresel ekonominin yüzde 7,6, ABD'nin yüzde 8,5, Avro Bölgesi'nin yüzde 11,5, Çin'in yüzde 3,7 ve Türkiye'nin yüzde 8,1 küçüleceğini öngördü.

- Fed, politika faizini 0-0,25 aralığında bırakırken, Başkan Powell faiz oranlarını uzun süre sıfıra yakın tutacakları mesajını verdi.

12 HAZİRAN:

- Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

- Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 31,4 ve aylık yüzde 30,4 azaldı.

- Fed'in yarı yıllık para politikası raporunda, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

14 HAZİRAN:

- Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk Eximbank'a sağlanacak 250 milyon avro tutarında kısmi kredi garantisini onayladı.

15 HAZİRAN:

- Fed, küçük ve orta ölçekteki işletmelere 600 milyar dolara varan kredi sağlanmasını öngördüğü Ana Cadde Borç Verme Programı için başvuruları almaya başladı.

- Fed, şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

16 HAZİRAN:

- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, ek genişleyici önlemler alma taahhüdünde bulundu.

18 HAZİRAN:

- TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında 2019'da yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımı yapıldı.

- Türkiye Varlık Fonu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oldu.

- BoE, politika faizini yüzde 0,1'de tutarken, varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırdı.

20 HAZİRAN:

- TCMB, bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'ten küçük olma koşulunu yılsonuna kadar kaldırdı.

24 HAZİRAN:

- IMF, 2020 yılı daralma beklentisini küresel ekonomi için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 7,5'ten yüzde 10,2'ye, ABD için yüzde 5,9'dan yüzde 8'e, Çin için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü. Fon, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüsünü ise korudu.

25 HAZİRAN:

- Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

- ECB, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak Eurosystem Repo Programını (EUREP) başlattı.

26 HAZİRAN:

- BDDK, banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

- Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi.

30 HAZİRAN:

- İhracat mayısta yıllık bazda yüzde 40,9 azalışla 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 düşüşle 13 milyar 387 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracat 61,6 milyar dolar, ithalat 82,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Fed Başkanı Powell, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu söyledi.

- ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin şartlarını kolaylaştırdı.

1 TEMMUZ:

- Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar ve Ana Pazar kapsamında işlem gören şirket payları, yeni gruplarında işlem görmeye başladı.

- SPK, Borsa İstanbul "BIST 30 Endeksi"nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağını kaldırdı.

3 TEMMUZ:

- Enflasyon Haziranda aylık yüzde 1,13 ve yıllık yüzde 12,62 arttı.

6 TEMMUZ:

- ABD hükümeti, küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı kapsamında toplam 521,4 milyar dolarlık kredi onayladı.

- Borsa İstanbul, Barclays Capital, Credit Suisse, Merrill Lynch, Goldman sachs, JP Morgan ile Wood and Company olmak üzere 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağını duyurdu.

8 TEMMUZ:

- BDDK, banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı.

9 TEMMUZ:

- BDDK, bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limiti, 2 bin liraya çıkardı. Kurum ayrıca, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde 3 kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılmasının 2020 sonuna kadar uygulanmayabileceğini duyurdu.

10 TEMMUZ:

- İşsizlik oranı nisanda 0,2 puan azalarak yüzde 12,8'e geriledi.

13 TEMMUZ:

- Sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 19,9 azalırken, aylık yüzde 17,4 arttı.

- S&P, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 4,7 daralacağı ve 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceği tahmininde bulundu.

- Ödemeler dengesi mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

15 TEMMUZ:

- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Mart 2021'de biten mali yıla ilişkin daralma beklentisini yüzde 3-5 aralığından yüzde 4,5-5,7 aralığına yükseltti.

16 TEMMUZ:

- Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,2 büyüdü.

- IMF, yayımladığı "G20 Gözlem Notu" raporunda, Kovid-19 salgınının yeni bir aşamaya girdiğini, küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi.

- ECB, faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı boyutunda değişikliğe gitmezken, Başkan Lagarde, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerektiği çağrısında bulundu.

17 TEMMUZ:

- IMF, Kovid-19 salgınının etkisiyle ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağını öngördü.

- Fed, hastaneler ve sosyal hizmet kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında düzenlemeye gitti.

18 TEMMUZ:

- TCMB, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını, tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırdı.

20 TEMMUZ:

- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını bildirdi.

21 TEMMUZ:

- AB üyesi 27 ülkenin lideri, Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.

22 TEMMUZ:

- IMF Yönetim Kurulu, finansal desteğe yıllık erişim limitlerinde geçici artış yapılmasını onayladı.

- ABD hükumeti, BioNTech'in Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi konusunda 1,95 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

23 TEMMUZ:

- Merkez Bankası politika faizi yüzde 8,25'te sabit tuttu.

25 TEMMUZ:

- S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+" olarak teyit etti, notun görünümünü "durağan" olarak belirledi.

27 TEMMUZ:

- Borsa İstanbul'da, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması projesi hayata geçti.

- Fitch Ratings, Kovid-19 salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi.

28 TEMMUZ:

- ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sundu.

- BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı. Bu kapsamda uluslararası kalkınma bankaları, yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerin getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutuldu.

- Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.

- Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

29 TEMMUZ:

- İhracat Haziranda yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 yükselişle 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Yılın ilk yarısında ise ihracat 75 milyar dolar, ithalat 98,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,9 ile yüzde 8,5 aralığında (orta noktası yüzde 6,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

- Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

30 TEMMUZ:

- ABD ekonomisi, öncü verilere göre ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 32,9 ile rekor seviyede daraldı.

3 AĞUSTOS:

- Enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,58 ve yıllık yüzde 11,76 arttı.

4 AĞUSTOS:

- IMF, ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz kalmaya devam ettiği, salgında ikinci dalganın gelişmekte olan ekonomiler için cari işlem açıklarını yönetme kapsamını kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

6 AĞUSTOS:

- BDDK, 28 Temmuz'da uluslararası kalkınma bankalarına tanınan TL'ye erişim sınırlamalarından muafiyeti yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletti.

- TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin duyurusunda, "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır." denildi.

- Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16'ya çıkarma kararı aldı.

- BoE politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

7 AĞUSTOS:

- TCMB, likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara APİ çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

- Altının onsu 2.075,11 dolarla yılın en yüksek seviyesini gördü.

10 AĞUSTOS:

- BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

- İşsizlik oranı mayısta 0,1 puan artarak yüzde 12,9'a yükseldi.

- Borsa İstanbul, halen pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemini endeks bazında uygulamaya başladı.

11 AĞUSTOS:

- TCMB, likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara APİ çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını duyurdu.

- Dünya Bankası, Türkiye'nin, Kovid-19'un yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını bildirdi.

14 AĞUSTOS:

- Ödemeler dengesi Haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

- Sanayi Üretim Endeksi, Haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

- Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 15, çeyreklik bazda yüzde 12,1 daraldı.

17 AĞUSTOS:

- TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemli repo ihalesine başladı.

- Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri 14,83 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

18 AĞUSTOS:

- TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

- Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini, ancak Kovid-19 vakalarındaki artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

20 AĞUSTOS:

- Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

- TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarını, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırdı. TCMB, reel kredi büyümesini sağlayan bankalar için de TL zorunlu karşılık oranlarını 6 aya kadar vadeli tüm mevduat/katılım fonu yükümlülükleri ve 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için 200 baz puan, 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükleri için ise 150 baz puan artırdı.

21 AĞUSTOS:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, "Fatih sondaj gemimiz, Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti." dedi.

- TCMB, ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını oluşturdu.

22 AĞUSTOS:

- Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

25 AĞUSTOS:

- IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildi.

26 AĞUSTOS:

- OECD bölgesinde, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde eksi 1,8 düzeyinde gerçekleşen daralma, ikinci çeyrekte yüzde eksi 9,8'e kadar indi. Bu oran Avro Bölgesi'nde yüzde 3,6'dan yüzde eksi 12,1'e, ABD'de yüzde eksi 1,3'ten eksi 9,5'e geriledi.

- Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 14 günlük ters repo yoluyla 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar dolar) enjekte etti.

27 AĞUSTOS:

- Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

- ABD ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 31,7 küçüldü.

31 AĞUSTOS:

- Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41,6 milyar liraya ulaştı.

- İhracat temmuzda yıllık bazda yüzde 5,8 azalışla 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 düşüşle 17 milyar 709 milyon dolar oldu. Yılın 7 ayında ise ihracat 90 milyar dolar, ithalat 116,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Dünya Bankası, Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ'ler için 500 milyon dolarlık kredinin onaylandığını duyurdu.

- TCMB, Libya Merkez Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

3 EYLÜL:

- Enflasyon ağustosta aylık yüzde 0,86 ve yıllık yüzde 11,77 arttı.

4 EYLÜL:

- BDDK, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

8 EYLÜL:

- Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 28,1 ile 1980'den bu yana en sert daralmasını kaydetti.

10 EYLÜL:

- İşsizlik oranı Haziranda 0,4 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi.

- ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı boyutunda değişikliğe gitmedi.

11 EYLÜL:

- Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 817 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.

- BDDK, toplam kredisi 500 milyon lirayı aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.

12 EYLÜL:

- Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

14 EYLÜL:

- Sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4,4 ve aylık yüzde 8,4 arttı.

16 EYLÜL:

- Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

- OECD, küresel küçülme tahminini 2020 için yüzde 6'dan yüzde 4,5'e düşürdü, 2021 için ise daha önce yüzde 5,2 olarak duyurduğu büyüme oranı öngörüsünü yüzde 5'e revize etti. Bu yıla ilişkin küçülme beklentisini Türkiye için yüzde 4,8'den yüzde 2,9'a, ABD için yüzde 7,3'ten yüzde 3,8'e, Avro Bölgesi için yüzde 9,1'den yüzde 7,9'a revize eden kuruluş, Çin için yüzde eksi 2,6 küçülme tahmini ise yüzde 1,8 büyümeye çevirdi.

17 EYLÜL:

- Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi.

- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığı mesajını verdi.

- ECB, Kovid-19'a karşı bankalara merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarma hakkı verdi.

- BoE, politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutarken, 745 milyar sterlinlik tahvil alım programını da korudu.

18 EYLÜL:

- Borsa İstanbul VİOP'ta, vade tarihi yatırımcılar tarafından belirlenebilen esnek USD/TRY vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başladı. Öte yandan, Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmelerinde akşam seansı uygulaması devreye alındı.

24 EYLÜL:

- Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

- ECB, gelecek yıldan itibaren sürdürülebilirlik performansına dayalı tahvilleri teminat olarak kabul edeceğini bildirdi.

25 EYLÜL:

- Borsa İstanbul, halka arzlarda talep toplama yöntemleri ve dağıtım aşamasına ilişkin kurallarda yeni düzenlemeler yaptı.

- BDDK, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranını yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı. Kurum, söz konusu oranı vadede TL satım yönündeki işlemlerde ise vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1'den yüzde 2'ye, vadesine 30 gün kalanlar için yüzde 2'den yüzde 5'e ve vadesine 1 yıl kalanlar için yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

26 EYLÜL:

- Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

28 EYLÜL:

- BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürdü.

29 EYLÜL:

- Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu. Programda, enflasyon hedefleri ise 2020, 2021, 2022 ve 2023 için sırasıyla yüzde 10,5, yüzde 8, yüzde 6 ve yüzde 4,9 olarak yer aldı.

30 EYLÜL:

- İhracat ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 azalışla 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 20,4 artışla 18 milyar 742 milyon dolar oldu. Yılın 8 ayında ise ihracat 102,3 milyar dolar, ithalat 135,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Cumhurbaşkanı kararıyla kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü. Öte yandan TL mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında ise oran sıfırlandı.

1 EKİM:

- IMF yetkilileri, Kovid-19 salgınının borç seviyelerini yeni zirvelere taşıdığını, devletlerin borçlarının yapılandırılmasında reforma ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.

- Fed, ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar, bölgesel Fed şubeleri tarafından teminatlı ve teminatsız verilen gün içi kredinin kullanılabilirliğini artıran uygulamaları 31 Mart 2021'ye kadar uzattı.

3 EKİM:

- Enflasyon eylülde aylık yüzde 0,97 ve yıllık yüzde 11,75 arttı.

6 EKİM:

- Trump, teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurma talimatı verdi.

- IMF, düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

7 EKİM:

- Dünya Bankası raporunda, Kovid-19 salgınının 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği bildirildi.

- SPK'da başkan vekilliğine Talat Ulussever'in yerine Taha Meli Arvas atandı.SPK İkinci Başkanı Yavuz Koç'un görevine devam etmesi kararlaştırılırken, kurulun başkan yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Kaya üyeliğe getirildi.

10 EKİM:

- Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü.

12 EKİM:

- Cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

- Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 oldu.

13 EKİM:

- IMF, küresel ekonomi için 2020 daralma beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e, 2021 büyüme öngörüsünü ise yüzde 5,4'ten yüzde 5,2'e revize etti. Bu yıla ilişkin daralma öngörüsünü ABD için yüzde 8'den yüzde 4,3'e, Avro Bölgesi için yüzde 10,2'den yüzde 8,3'e güncelleyen Fon, Çin'e dair büyüme beklentisini ise yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltti.

- Sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 10,4 ve aylık yüzde 3,4 arttı.

14 EKİM:

- IMF, Kovid-19'un sebep olduğu ekonomik kriz nedeniyle bu yıl küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 100'e yaklaşarak rekor kıracağı öngörüsünde bulundu.

- Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

16 EKİM:

- Türkiye Bankalar Birliği, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını bildirdi.

17 EKİM:

- Moody's, İngiltere’nin kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürdü, görünümünü "durağan" olarak belirledi.

21 EKİM:

- IMF, Asya ve Pasifik Bölgesi ekonomisine yönelik daralma tahminini 0,6 puan daha düşürerek yüzde 2,2'ye revize etti.

22 EKİM:

- TCMB, politika faizini yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutarken, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek GLP faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkı 300 baz puan olarak belirledi.

- Dünya Bankası, Kovid-19 salgınının en çok enerji fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtialarının fiyat endeksinde bu yıl yüzde 32,7'lik azalış olmasının beklendiğini bildirdi.

26 EKİM:

- BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasında güncellemeye gitti.

- Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu.

28 EKİM:

- TCMB'nin yılın son enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında (orta noktası yüzde 12,1), 2021 sonunda ise yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

29 EKİM:

- ECB, faiz oranlarında ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın boyutunda değişikliğe gitmezken, aralık ayında değişiklik sinyali verdi.

- ABD ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış bazda yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüdü.

- BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.

30 EKİM:

- İhracat eylülde yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23 yükselişle 20 milyar 837 milyon dolar oldu. Yılın 9 ayında ise ihracat 118,3 milyar dolar, ithalat 156,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Fed, salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürdü.

31 EKİM:

- TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının hesaplama yöntemini değiştirdi.

2 KASIM:

- TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı, APİ kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.

3 KASIM:

- Enflasyon ekimde aylık yüzde 2,13 ve yıllık yüzde 11,89 arttı.

5 KASIM:

- Dünya Bankası Grubu ve IMF, Kovid-19 salgını nedeniyle Ekim 2021'de Fas'ın Marakeş kentinde yapılması planlanan yıllık toplantılarının 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

- Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

6 KASIM:

- Gram altın 540,7 lira ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

- Dolar/TL 8,5832 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

7 KASIM:

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

- ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.

9 KASIM:

- TCMB Başkanı Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, "Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım PPK toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.

- Moody's, Kovid-19 salgınının etkileri ve yavaş ekonomik toparlanmanın kredi ortamını şekillendireceğini belirterek, küresel kredi koşullarının Kovid-19 krizinde sağlanan benzeri görülmemiş mali ve para politikası desteğiyle 2021'de genel olarak iyileşeceğini bildirdi.

10 KASIM:

- Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

- İşsizlik oranı ağustosta 0,8 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi.

11 KASIM:

- Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

- BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltildi. Söz konusu oran, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

12 KASIM:

- TCMB, vatandaşların farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecekleri Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ödeme sistemini hizmete açtı.

- Borsa İstanbul, Swap Piyasası bünyesinde Kıymetli Madenler Swap Pazarı kurulmasına karar verdi.

13 KASIM:

- Sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8,1 ve aylık yüzde 1,7 arttı.

- Moody’s, küresel ekonomik toparlanmanın Avrupa ve ABD'de artan Kovid-19 vakalarının tehdidi altında olduğunu belirterek, G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,8 daralacağını öngördü.

16 KASIM:

- IMF, 2020 mali yılında 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladı.

19 KASIM:

- Merkez Bankası, politika faizini 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Banka ayrıca, para politikasında sadeleşmeye giderek fonlamanın bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını bildirdi.

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 55,4 milyar lira, Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde de 11,6 milyar lira ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

20 KASIM:

- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi.

24 KASIM:

- BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

26 KASIM:

- Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devri için imzalar atıldı. Bu gelişme sonrası TVF'nin elinde bulunan Borsa İstanbul pay oranı yüzde 80,6'ya geriledi.

27 KASIM:

- TCMB, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verdi. Banka bu kapsamda, reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasını yürürlükten kaldırdı. TL cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranını tüm sektör için yüzde 12 olarak belirleyen banka, dolar cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranını sıfıra indirdi.

30 KASIM:

- Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419,5 milyar liraya ulaştı.

- BDDK, bankaların, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL işlemlerinin öz kaynaklara oranına ilişkin sınırı yüzde 0,5'ten yüzde 2,5'e yükseltti.

- İhracat ekimde yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 17 milyar 329 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 yükselişle 19 milyar 703 milyon dolar oldu. Yılın 10 ayında ise ihracat 135,6 milyar dolar, ithalat 175,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

- Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı. Devir işleminde Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı 200 milyon dolar olarak belirlendi.

1 ARALIK:

- OECD, 2020 küresel daralma beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye revize etti. Bu yıla ilişkin küçülme beklentisini, Türkiye için yüzde 2,9'dan yüzde 1,3'e, ABD için yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye, Avro Bölgesi için yüzde 7,9'dan yüzde 7,5'e revize eden kuruluş, Çin'in 2020'de yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüsünü korudu.

3 ARALIK:

- Enflasyon kasımda aylık yüzde 2,30 ve yıllık yüzde 14,03 arttı.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), gelecek yıl ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı.

8 ARALIK:

- Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanırken, aşı ilk kez 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

10 ARALIK:

- İngiltere ve Kanada'nın ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanlar kurulu da Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı.

- ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti, programın Mart 2022'ye kadar devam edeceğini bildirdi.

- ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonominin aşı beklentilerine rağmen baskı altında olduğunu belirterek, "Salgın, hem genel halk sağlığı, hem de Avro Bölgesi ekonomisi ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Kurtarma Paketi gecikme olmadan operasyonel hale gelmeli." dedi.

- AB üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.

14 ARALIK:

- Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 yükseldi.

- ABD, 13 yıl önce kaybolan eski FBI ajanı Levinson ile ilgili 2 İranlı yetkiliye yaptırım kararı aldı.

15 ARALIK:

- BIST 100 endeksi 1.397,94 puanla yılın en yüksek seviyesini gördü.













- DÜNYADA 2020





2 OCAK

- Çin'de nedeni henüz bilinmeyen ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) benzetilen "gizemli solunum yolu hastalığı"nda 59 kişi hayatını kaybetti.





- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.





3 OCAK





- Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.





5 OCAK





- İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.





7 OCAK





- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi 8 OCAK'ta yapıldı.





- İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez başbakanlığında kurulan sol koalisyon hükümeti, 8 siyasi partinin dış desteğiyle meclisten güvenoyu aldı. İspanya'da diktatör Franco sonrası demokrasi tarihinde (1977'den bu yana) ilk kez bir koalisyon hükümeti kuruldu.





8 OCAK





- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu açıkladı. İran, saldırılarda en az 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Ancak Amerikalı yetkililer, saldırıda hiçbir Amerikalının yaşamını yitirmediğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırdığını bildirdi.





- İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı, 11 Ocak'ta uçağın "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.





- İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.





9 OCAK





- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.





10 OCAK





- Nijer'in Mali sınırındaki bir askeri karakola düzenlenen terör saldırısında 89 kişi hayatını kaybetti.





11 OCAK





- Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti ve ülkede 3 gün yas ilan edildi.





15 OCAK





- Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı. Ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyarak dışarıyla iletişimlerini kesti. Mısır polisinin bu davranışı uluslararası kamuoyundan tepki çekti. Gözaltına alınanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı 16 Ocak'ta, Mısır vatandaşı 3 çalışan 19 Ocak'ta 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle serbest bırakıldı.





16 OCAK





- Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azline ilişkin iki maddenin Senatoya resmen iletilmesinin ardından Trump'a yönelik yargı süreci Senatoda başladı.





23 OCAK





- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına hükmetti. UAD, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar verdi.





24 OCAK





- İskoçya polis teşkilatı başörtüsünü resmi üniforma seçenekleri arasına dahil etti.





26 OCAK





- Amerikalı ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'da geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha yaşamını yitirdi.





- Dünyanın en büyük çift motorlu ticari uçağı Boeing 777X'in ilk deneme uçuşu başarıyla tamamlandı.





28 OCAK





- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.





31 OCAK





- Birleşik Krallık, 31 Ocak itibarıyla AB üyeliğinden 47 yıl sonra resmen ayrıldı.





4 ŞUBAT





- ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli Emniyet Müdürü atandı. Paterson Polis Teşkilatında 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek resmen görevine başladı.





5 ŞUBAT





- ABD Başkanı Donald Trump, Senatoda yapılan oylamada kendisine yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddelerinin oylamasında aklandı.





7 ŞUBAT





- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı.





9 ŞUBAT





- İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik'i 4 saat 56 dakika geçerek sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor kırdı.





11 ŞUBAT





- Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türk diplomat Osman Köse'nin faillerinden ikisi için idam kararı aldı.





13 ŞUBAT





- ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısını kabul etti.





18 ŞUBAT





- Afganistan Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de düzenlenen seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurdu.





19 ŞUBAT





- Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, ırkçı terörist saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulundu.





23 ŞUBAT





- Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.





- Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda başkent Yeni Delhi'de 4 günde 53 sivil hayatını kaybetti. Ülke genelinde Aralık 2019'dan bu yana devam eden protestolarda 79 sivil hayatını kaybetti.





25 ŞUBAT





- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.





- Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.





28 ŞUBAT





- İngiltere, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından TAK ve HPG'yi de "terör örgütleri listesi"ne aldı.





29 ŞUBAT





- ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan "Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması"nı imzaladı.





2 MART





- BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame istifa ettiğini açıkladı. Bu göreve 20 Kasım’da halihazırda BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü olan Bulgar diplomat Nickolay Mladenov atandı.





4 MART





- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ağustos 2018'den bu yana etkili olan ve 2 bin 264 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Ebola salgınında tedavi gören son hasta taburcu edildi.





6 MART





- Londra'nın finans merkezi City of London, 3 yıl önce Myanmar lideri Aung Sang Suu Çii'ye verilen "Freedom of City" adlı ödülü Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri nedeniyle geri çekti.





8 MART





- İran'da mart ve nisan ayında "alkolün Kovid-19'a iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki kullanarak zehirlenen 728 kişi hayatını kaybetti.





10 MART





- Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görev süresini uzatacak anayasa değişikliği düzenlemesini kabul etti.





11 MART





- Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'u küresel salgın ilan etti.





17 MART





- NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladı. Kuzey Makedonya, 27 Mart'ta tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.





23 MART





- Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın ordu mensuplarına düzenlediği saldırıda, 98 asker yaşamını yitirdi.





24 MART





- Mozambik'te düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonda 64 kişinin cansız bedeni bulundu.





26 MART





- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.





28 MART





- Filistinli kadın gerilla Theresa Halsa (66) Ürdün'de hayatını kaybetti.





2 NİSAN





- İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Laricani'nin 27 NİSAN’da iyileştiği bildirildi.





5 NİSAN





- Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.





- Kovid-19 testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı. Boris Johnson, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı, 12 NİSAN'da da taburcu edildi.





7 NİSAN





- Çin'de ilk kez Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı.





8 NİSAN





- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.





9 NİSAN





- Çad hükümeti, ülkenin batısında terör örgütü Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





12 NİSAN





- ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'ın Bagram Hapishanesi'nde tutulan 100 Taliban üyesi daha salıverildi.





13 NİSAN





- Libya'da hükümet güçleri, başkent Trablus'un batısındaki yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden geri alındığını belirtti.





14 NİSAN





- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.





16 NİSAN





- Afrika ülkesi Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 12 sivil, polis ekiplerince öldürüldü.





19 NİSAN





- Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 23 kişi yaşamını yitirdi.





22 NİSAN





- ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.





23 NİSAN





- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Basra Körfezi'nde İran'a ait sivil ya da askeri deniz araçlarının güvenliğinin tehdit edilmesi halinde ABD'ye ait savaş gemilerinin vurulması emrini verdi.





25 NİSAN





- Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.





26 NİSAN





- Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki tüm koronavirüs hastalarının taburcu edildiği bildirildi.





27 NİSAN





- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.





28 NİSAN





- Çin'de Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle tedavi edilen hasta kalmadığı bildirildi.





- Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.





29 NİSAN





- Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 36 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.





- Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 285 kişi hayatını kaybetti.





30 NİSAN





- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.





1 MAYIS





- Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.





2 MAYIS





- Avusturya'da alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden kapılarını açtı.





5 MAYIS





- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, Kovid-19 salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.





8 MAYIS





- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta 669'u Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 855 sağlık personelinin öldürüldüğünü bildirdi.





11 MAYIS





- İran'da düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.





- Almanya'da yeni tip koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında büyük çaplı mağazalar ile AVM'ler faaliyete geçti.





12 MAYIS





- Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın Güney Asya elebaşı Şeyh Ebu Ömer El Horasani'nin yakalandığı bildirildi.





16 MAYIS





- Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga, Fransa'nın başkenti Paris'te yakalandı.





18 MAYIS





- Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladıklarını duyurdu.





- Kovid-19 salgınından Avrupa'da ilk etkilenen İtalya'da iki ayı aşkın sürenin ardından kademeli normale dönüş çerçevesinde ibadethaneler, mağazalar, müzeler ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.





20 MAYIS





- Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı 8 hava savunma sisteminin imha edildiğini açıkladı.





21 MAYIS





- Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Rusya'nın Hafter'e en az 8 savaş uçağı gönderdiğini söyledi.





- Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.





22 MAYIS





- Pakistan Uluslararası Hava Yollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düşmesi sonucu 97 kişi yaşamını yitirdi.





- ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu ve sözde lojistik sorumlusunu Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.





25 MAYIS





- Yunanistan'da yaklaşık iki ay kapalı kalan kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı.





- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19 karşı yürürlükteki olağanüstü hal (OHAL) şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.





- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti.





26 MAYIS





- Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.





28 MAYIS





- Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı kabul etti.





- Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.





- ABD'de polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybettiği Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz, acil durum ilan ettiğini açıkladı.





29 MAYIS





- ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler polis merkezine girerek binayı ateşe verdi. Belediye Başkanı Jacob Frey akşam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Floyd'u gözaltına alırken ensesine dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin tutuklandı.





- ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulundu.





30 MAYIS





- İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli Filistinliyi vurarak şehit etti.





31 MAYIS





- Kovid-19 nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.





- ABD'de Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





1 HAZİRAN





- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.





- Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. New York şehir merkezinde de sokağa çıkma yasağı kararı alındı.





2 HAZİRAN





- Kenya'da güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.





3 HAZİRAN





- Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu.





- İspanya meclisi, Kovid-19 salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 21 HAZİRAN'a kadar uzatılmasına onay verdi.





4 HAZİRAN





- Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını, bu bölgeler ile Trablus'un il idari sınırlarının tamamında kontrolü sağladıklarını açıkladı.





8 HAZİRAN





- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkede Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini açıkladı.





9 HAZİRAN





- ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd, Texas'ın Houston kentinde toprağa verildi.





10 HAZİRAN





- Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 69 kişi hayatını kaybetti.





- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinde çekildiği bölgelerde sivil yerleşim alanlarına tuzakladığı mayınların patlaması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.





11 HAZİRAN





- Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye 2018 yılında düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.





12 HAZİRAN





- Çin genelinde 197 milyonu aşkın öğrenci, Kovid-19 tedbirleri alınarak ders başı yaptı.





13 HAZİRAN





- Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi yaralandı.





16 HAZİRAN





- Kuzey Kore, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurdu.





- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri öldü.





17 HAZİRAN





- Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.





18 HAZİRAN





- Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de Kovid-19 tespit edildi.





23 HAZİRAN





- Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.





25 HAZİRAN





- Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi hayatını kaybetti.





27 HAZİRAN





- Doğu Afrika ülkesi Malavi'de düzenlenen devlet başkanı seçimini, Lazarus Chakwera kazandı.





29 HAZİRAN





- Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.





30 HAZİRAN





- Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyi ile Terhune ve çevresindeki toplu mezarlardan 23 günde toplam 208 ceset çıkarıldığını açıkladı.





3 TEMMUZ





- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliği için yapılan referandumda halkın yüzde 77,92'sinin "Evet" oyu kullandığı açıklandı.





7 TEMMUZ





- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.





9 TEMMUZ





- Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon kentin kuzeyindeki ormanlık alanda ölü bulundu.





- ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı ve şiddetten sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere ülkeye giriş yasağı getirdi.





14 TEMMUZ





- Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit oldu.





15 TEMMUZ





- ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çinli yöneticilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı, bölgenin ticaret imtiyazlarını kaldırdı.





16 TEMMUZ





- Ermenistan ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı.





18 TEMMUZ





- Tayland'ın başkenti Bangkok’ta binlerce kişi seçim, yeni anayasa ve baskıcı yasaların kaldırılması talebiyle Başbakan Prayuth Çan-oça liderliğindeki hükümete karşı gösteri düzenledi.





20 TEMMUZ





- ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.





22 TEMMUZ





- ABD, bina dışında belge yakılarak imha edildiği gerekçesiyle Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu 72 saat içinde boşaltmasını istedi.





23 TEMMUZ





- Çin, "Tianwen-1" adı verilen Mars görevi kapsamında uydu ve gezginci robottan oluşan keşif araçlarını Kızıl Gezegen’e yolladı.





24 TEMMUZ





- Çin hükümeti Houstan'da başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.





29 TEMMUZ





- ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed'in de bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı.





30 TEMMUZ





- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif aracı "Perseverence"ı uzaya fırlattı.





31 TEMMUZ





- ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle Çin yönetimine ait 1 kuruluşu ve 2 Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldı.





3 AĞUSTOS





- ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladı.





4 AĞUSTOS





- Lübnan’da Beyrut Limanı’nda gübre yapımında kullanılan amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybederken çevrede ağır hasar meydana geldi.





- Tayland'da öğrenciler ve demokrasi savunucuları, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" talebiyle protesto düzenledi.





5 AĞUSTOS





- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.





7 AĞUSTOS





- ABD yönetimi, aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in de olduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldı.





9 AĞUSTOS





- ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret, Washington'ın Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurduğu 1979'dan bu yana Tayvan'a yapılan en üst düzey resmi ziyaret oldu.





11 AĞUSTOS





- Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından başlayan protestolarda 2 binden fazla kişinin gözaltına alındı.





18 AĞUSTOS





- Batı Afrika ülkesi Mali’de darbeci askerler Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve bazı bakanları alıkoydu.





19 AĞUSTOS





- Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini açıkladı.





26 AĞUSTOS





- ABD yönetimi, Güney Çin Denizi'nde devam eden inşaat çalışmaları ve askeri eylemlere destek sağladıkları gerekçesiyle Çinli 24 şirketi ve bazı Çin vatandaşlarını yaptırım listesine aldı.





27 AĞUSTOS





- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





28 AĞUSTOS





- Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.





- Mali'de askeri cuntanın lideri Assimi Goita, darbeciler tarafından "cumhurbaşkanı" ilan edildi.





2 EYLÜL





- ABD yönetimi, Afganistan'da ABD askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensoudave diğer savcılık yetkililerine yaptırım kararı aldı.





4 EYLÜL





- Hindistan'da 87 bin 115'e ulaşan günlük vaka sayısı, Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin’de Aralık 2019'dan o güne kadar tespit edilen 85 bin 146 vakayı geride bıraktı.





7 EYLÜL





- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ceza Mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl hapis cezası verdi.





8 EYLÜL





- Bosna Savaşı'nda (1992-1995) Boşnak sivillere karşı savaş suçu işlemekten aranan eski Sırp komutan Ratko Djurkovic, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Ugljevik kasabasında yakalandı.





10 EYLÜL





- Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), dünyada vahşi yaşam popülasyonunun son 46 yılda ortalama yüzde 68 azaldığını bildirdi.





11 EYLÜL





- ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.





12 EYLÜL





- Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan askeri darbenin ardından sivil yönetime geçiş sürecinin 18 ay olacağı ve bu sürenin sonunda seçimlere gidileceği bildirildi.





14 EYLÜL





- Venüs'ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayabilen mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı bulunduğu keşfedildi.





15 EYLÜL





- ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkının zorla çalıştırıldığı 5 kuruluştan pamuk, giysi, bilgisayar parçası ve saç ürünleri gibi malların ithalatını engelleyeceğini duyurdu.





16 EYLÜL





- Japonya’da görevi bırakan Başbakan Abe'nin hükümetinde kabine sekreteri görevini üstlenen Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin yeni başbakanı seçildi.





17 EYLÜL





- ABD Dışişleri Müsteşarı Keith Krach 3 günlük ziyaret için, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a gitti. Ziyaret, Washington'ın Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurduğu 1979'dan bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde Ada'da yaptığı en üst düzey temas oldu.





22 EYLÜL





- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgınında "tehlikeli bir dönüm noktasına gelindiğini" belirterek bar ve restoranların saat 22.00'de kapanması talimatı verdi ve evden çalışmaya devam edilmesini istedi.





27 EYLÜL





- Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.





1 EKİM





- Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.





4 EKİM





- Suudi Arabistan yönetiminin Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.





6 EKİM





- Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etmelerinin ardından cezaevinden eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçları iptal edildi, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.





8 EKİM





- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı.





9 EKİM





- Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle Dünya Gıda Programına (WFP) verildi.





14 EKİM





- Hollanda'da hükümet, ölümcül hastalığı bulunan 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklara ötanazi yapılmasına izin veren planı onayladı.





18 EKİM





- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.





23 EKİM





- BM, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu.





- ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladı.





26 EKİM





- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.





31 EKİM





- İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.





5 KASIM





- Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından gözaltına alındı.





- 6 KASIM





- AB, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Belarus'a yönelik yaptırım listesine dahil etti.





7 KASIM





- ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.





- Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti.





9 KASIM





- Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen yıl istifasının ardından kaçmak zorunda kaldığı ülkesine geri döndü.





10 KASIM





- Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti.





16 KASIM





- Moldova'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Batı yanlısı Maia Sandu, en çok oyu alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.





19 KASIM





- Tayland'da hükümet karşıtı göstericilerin reform taleplerini yerine getirmek üzere hazırlanan anayasal reform tasarılarının büyük bir kısmı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edildi.





- Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.





28 KASIM





- İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha seçildi.





29 KASIM





- Afganistan’ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.





- Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından çiftçilere düzenlenen saldırıda 79 kişi hayatını kaybetti.





2 ARALIK





- İngiltere, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. Böylece İngiltere, Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke oldu.





3 ARALIK





- Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti.





5 ARALIK





- ABD'nin Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileri ile denizaşırı Çin toplumlarına, akademisyenlere veya sivil topluma şiddet, tehdit veya baskı uygulayan Çin vatandaşlarına vize kısıtlaması uygulayacağı bildirildi.





- Çin'in Çongking kentinde bulunan kaçak bir kömür ocağında çalışan 23 işçi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.





7 ARALIK





- Venezuela'da seçimlerde Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve müttefikleri oyların yüzde 67'sini alarak Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etti.





8 ARALIK





- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.









- SPORDA 2020





2 OCAK:





- Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski başkanı David Stern, 77 yaşında hayatını kaybetti. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen Stern'ün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.





7 OCAK:





- Kariyerini Arjantin'in Boca Juniors takımında sürdüren, İtalyan kulübü Roma'nın sembol isimlerinden Daniele De Rossi, futbolu bıraktı.





- Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.





- Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.





- İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.





8 OCAK:





- Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.





12 OCAK:





- Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.





- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.





- İspanya Futbol Süper Kupası Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.





13 OCAK:





- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.





14 OCAK:





- Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.





15 OCAK:





- Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.





- 2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3'üncü oldu.





16 OCAK:





- Sacramento Kings'i 127-123 yenen Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.





- Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.





17 OCAK:





- 2020 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Ricky Brabe kazandı.





18 OCAK:





- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu. Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti. Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.





20 OCAK:





- Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında vefat etti.





21 OCAK:





- Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.





24 OCAK:





- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.





25 OCAK:





- Bir hafta önce THY Avrupa Ligi'nde MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, 4. kez en değerli oyuncu seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.





26 OCAK:





- ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.





41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti.





2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Kobe, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu. 81 sayıyla "bir maçta 2'nci en fazla sayı atan NBA oyuncusu" unvanının sahibi ABD'li basketbolcu, kariyeri boyunca 40 sayı barajını 135 kez geçti.





2007'nin Mart ayında sırasıyla 65, 50, 60 ve 50 sayı kaydeden Kobe, Wilt Chamberlain'den sonra "50 sayı barajını üst üste en fazla geçen 2'nci NBA oyuncusu" oldu.





- Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.





- 14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.İspanya böylece 2018'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.





28 OCAK:





- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararlarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.





29 OCAK:





- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.





- Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.





31 OCAK:





- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.





- Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığını açıkladı.





1 ŞUBAT:





- ABD’li tenisçi Sofia Kenin, Avustralya Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı İspanyol Muguruza'yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.





2 ŞUBAT:





- 2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.





- Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu. Milli sporcu kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.





3 ŞUBAT:





- Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu.





- Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.





8 ŞUBAT:





- Milli yüzücü Merve Tuncel, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.





9 ŞUBAT:





- İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru kırdı. Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, ikinci hakkında 6,17 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.





10 ŞUBAT:





- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.





12 ŞUBAT:





- Halter Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı.





13 ŞUBAT:





- Cizreli kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan’da düzenlenen Kick boks Avrupa Kupası Şampiyonası’nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.





15 ŞUBAT:





- Slovenya'da düzenlenen slalom yarışına katılan Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğu kurtardığı için ülkede "kahraman" ilan edildi





16 ŞUBAT:





- İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,18 metrelik atlayışıyla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.





- Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.





- Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İsveç'te düzenlenen 2. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.





- İtalya’nın başkenti Roma’daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek bu şampiyonada Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı getirdi.





22 ŞUBAT:





- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.





23 ŞUBAT:





- Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.





- Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.





25 ŞUBAT:





- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.





26 ŞUBAT:





- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.





29 ŞUBAT:





- Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Pata Yamaha ile çıktığı sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.





1 MART:





- Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli tekvandocular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.





- Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu.





3 MART:





- Estonya'nın Tartu kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda millilerin genel tasnif ve top aletinde kazandığı iki madalya, Grup Milli Takımı'nın grand prix turnuvalarında aldığı ilk madalyalar oldu.





4 MART:





- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında topladığı 796 puanla dünya sıralamasında 8'inciliğe çıktı.





7 MART:





- Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" tutuklandı.





8 MART:





- 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda, Ekaterina Atalık birinci oldu.





13 MART:





- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ertelendiğini açıkladı.





17 MART:





- Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelendi.





18 MART:





- FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.





19 MART:





- Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş'ın, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği açıklandı.





- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.





22 MART:





- İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.





23 MART:





- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.





- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.





- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.





27 MART:





- Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, girdiği komadan 2 yıl 9 ay sonra çıktı.





28 MART:





- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti.









30 MART:





- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.





- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceğini duyurdu. Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.





- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.





31 MART:





- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.





1 NİSAN:





- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil Haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.





- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.





- İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.





2 NİSAN:





- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.





3 NİSAN:





- Türkiye Futbol Federasyonu, takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken Haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.





4 NİSAN:





- Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs nedeniyle HAZİRAN ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.





7 NİSAN:





- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.





- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.





9 NİSAN:





- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.





10 NİSAN:





- Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi; Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.





11 NİSAN:





- Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.





- Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.





15 NİSAN:





- 2017 yılında 37'ncisi düzenlenen Londra Maratonu'nu erkeklerde birinci bitiren Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı şüphesiyle geçici olarak müsabakalardan men edildi.





- Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelendiği açıklandı.





18 NİSAN:





- İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından ilk sırada seçildi.





19 NİSAN:





- İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için test merkezine çevrildi.





22 NİSAN:





- Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.





23 NİSAN:





- UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.





- Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezonki (2019-2020) CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.





24 NİSAN:





- Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.





- FIFA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.





27 NİSAN:





- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.





- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.





- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.





28 NİSAN:





- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.





30 NİSAN:





- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.





- 2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.





- Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.





- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.





1 MAYIS:

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

5 MAYIS:

- MKE Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle, başlanması planlanan antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildiğini duyurdu.

- Son antrenmanını 19 Mart'ta gerçekleştiren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalara ara veren Beşiktaş, saha çalışmalarına yeniden başladı.

6 MAYIS:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 HAZİRAN'da başlatılacağını açıkladı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli forveti Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüsü yenerek iyileştiğini bildirdi. Kovid-19 tedavisi gören Paulo Dybala'nın iyileşmesi 45 gün sürdü.

7 MAYIS:

- Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

8 MAYIS:

- Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

9 MAYIS:

- Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

11 MAYIS:

- Voleybolda ligler "şampiyonsuz" tescil edildi.

- Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

12 MAYIS:

- Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen tüm liglerde normal sezonun sıralamaya göre tescil edildiğini ve liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini, ligden düşmenin de uygulanmayacağını açıkladı.

14 MAYIS:

- Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

15 MAYIS:

- Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

16 MAYIS:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) mücadele yeniden başladı.

18 MAYIS:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

- İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.

19 MAYIS:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı.

20 MAYIS:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs 1919 Koşusu"na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dijital takip edilen koşuda, Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, 19 saat 19 dakika boyunca kesintisiz koşarak 188,12 kilometre katetti.

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

25 MAYIS:

- Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

28 MAYIS:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 HAZİRAN'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

- TFF, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün talebini reddederken, lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verdi.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da kaldığı yerden başlayacağı bildirildi.

29 MAYIS:

- İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, final müsabakalarıyla tamamlandı.

- İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

- Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya ve Avustralya ayakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

30 MAYIS:

- 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li sprinter Bobby Morrow, 84 yaşında hayatını kaybetti.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Komisyonlarında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) üç isim yer aldı. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın mevcut görevleri 2020 yılında da devam ederken, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan Olimpik Program Komisyonu Üyeliği'ne atandı.

1 HAZİRAN:

- Uzun yıllar Avrupa Güreş Birliği (CELA) Başkanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkan Yardımcısı olan Tzeno Tzenov, hayatını kaybetti.

- İtalyan yüzücüler Fabio Lombini ve Gioele Rossetti, ülkelerinde geçirdikleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

- ABD'de futbolcular, koronavirüs nedeniyle maaş kesintisi yapılmasını onayladı

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Japonya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

- İngiltere Basketbol Ligi (BBL) 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2 HAZİRAN:

- Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı Janez Kocijancic, 78 yaşında hayatını kaybetti.

3 HAZİRAN:

- UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

5 HAZİRAN:

- Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

12 HAZİRAN:

- Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra oynanan maçlarla devam edildi.

13 HAZİRAN:

- Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarının, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

14 HAZİRAN:

- Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

17 HAZİRAN:

- Eski Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri ve İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız yaşamını yitirdi.

19 HAZİRAN:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun futbol kulüplerine yapacağı ödemelere yönelik, "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Haftaya da periyodik olarak o takvim işleyecek." dedi.

- Gençlere gerek bireysel anlamda gerekse de sivil toplum kuruluşları olarak destek vereceklerini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlerimizi destekliyoruz, rekor bir rakam vereceğiz. 35 milyon lira sivil toplum kuruluşlarımız için destek çağrısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

21 HAZİRAN:

- Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

23 HAZİRAN:

- Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti.

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

24 HAZİRAN:

- Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

- New York Maratonu'nun ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

25 HAZİRAN:

- 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

- FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

26 HAZİRAN:

- Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

28 HAZİRAN:

- Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) ilk Afrikalı başkanı olan Senegalli Abdoulaye Seye Moreau, 90 yaşında hayatını kaybetti.

29 HAZİRAN:

- Barcelona, Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Pjanic'i transfer etti.

- Juventus, Barcelona'dan Arthur Melo'yu 72 milyon avroya transfer etti.

30 HAZİRAN:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

- Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

- Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.

1 TEMMUZ:

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde, "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon lira destek vereceğini duyurdu.

- UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım şartlarında ve şampiyona organizasyonunda değişiklik yaptı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

2 TEMMUZ:

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.

- Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı ve sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.

- Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in Kovid-19 testi negatif çıktı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti.

- MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda "Yanımızda ol" sloganıyla SMS yardım kampanyasını hayata geçirdi.

3 TEMMUZ:

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

4 TEMMUZ:

- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

- Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğunu açıkladı.

- Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

5 TEMMUZ:

- Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da Kovid-19 tespit edildi.

- Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

6 TEMMUZ:

- Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da kaldı.

8 TEMMUZ:

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

- Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

9 TEMMUZ:

- Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ana paydaşı olduğu ve bu sene 4. kez düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

- Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü yıldız oyuncu Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

- İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

10 TEMMUZ:

- TFF, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 TEMMUZ:

- TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

13 TEMMUZ:

- CAS, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

- Bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

14 TEMMUZ:

- Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

16 TEMMUZ:

- Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) çevrim içi yapıldı.

- İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

18 TEMMUZ:

- TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

- Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

19 TEMMUZ:

- Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

- Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

20 TEMMUZ:

- Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

- Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

22 TEMMUZ:

- UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

23 TEMMUZ:

- Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini duyurdu.

- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

24 TEMMUZ:

- Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

25 TEMMUZ:

- Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı

- Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

26 TEMMUZ:

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2019-2020 sezonunda Juventus, şampiyon oldu.

28 TEMMUZ:

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

- Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından vazgeçti.

29 TEMMUZ:

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini ve 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.

30 TEMMUZ:

- CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti.

- TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

- FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

1 AĞUSTOS:

- Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

4 AĞUSTOS:

- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 116-108 yenerek Batı Konferansı birinciliğini garantiledi.

- İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı.

5 AĞUSTOS:

- Dünya Fair Play Konseyi'nin tanıtım dalında verdiği büyük ödülü, TMOK Fair Play Komisyonu elde etti. Komisyon ödüle, İzmir Bornova Belediyesinin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'yla layık görüldü.

- Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

- Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

7 AĞUSTOS:

- Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

8 AĞUSTOS:

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo getirildi.

9 AĞUSTOS:

- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

12 AĞUSTOS:

- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

- Serena Williams 6 ay sonra ilk kez korta çıktı. Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası ABD'li tenisçi Serena Williams, şubat ayından bu yana oynadığı ilk maçta Bernarda Pera'yı 2-1 yenerek Top Seed Açık Turnuvası'nda 2. tura yükseldi.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden seçildi.

- İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Getafe, milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

13 AĞUSTOS:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

14 AĞUSTOS:

- TFF, 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.

15 AĞUSTOS:

- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

- Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

17 AĞUSTOS:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

- Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

19 AĞUSTOS:

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.

- 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

20 AĞUSTOS:

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

21 AĞUSTOS:

- Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

24 AĞUSTOS:

- Şampiyonlar Ligi kupası, 6. kez Bayern Münih'in oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğa ulaştı.

- Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

25 AĞUSTOS:

- MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

- 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak.

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

26 AĞUSTOS:

- Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

27 AĞUSTOS:

- 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek Western & Southern Açık'tan çekildi.

- 30 AĞUSTOS:

- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

1 EYLÜL:

- TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

3 EYLÜL:

- Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

4 EYLÜL:

- Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

6 EYLÜL:

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

8 EYLÜL:

- Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi. Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu.

- Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

- Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı. Defansta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

9 EYLÜL:

- Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

12 EYLÜL:

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı.

13 EYLÜL:

- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul tekler final maçında Kanadalı Bouchard'ı 2-1 yenen Rumen Maria Tig, şampiyon oldu.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

14 EYLÜL:

- Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

15 EYLÜL:

- Vedat Muric, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17 EYLÜL:

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Luyindama attı.

18 EYLÜL:

- Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağladı.

19 EYLÜL:

- İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı. Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü.

20 EYLÜL:

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

- Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci oldu. FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville ikinci ve aynı takımdan 9 kez dünya şampiyonluğu bulunan Fransız Sebastien Loeb üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldu.

- BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar, 107. Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyonluğa ulaştı. Yol bisikletinin en önemli yarışı kabul edilen organizasyon, Mantes-la-Jolie ile başkent Paris arasındaki 122 kilometrelik 21. etapla sona erdi. Kariyerinin ilk grand (büyük) tur zaferini yaşayan Pogacar, organizasyon tarihinin ilk Sloven şampiyonu olarak kayıtlara geçti. Toplam 3 bin 470 kilometrelik turu, 87 saat 20 dakika 5 saniyede bitiren Pogacar'ın 59 saniye arkasındaki vatandaşı Primoz Roglic (Jumbo-Visma) 2. oldu.

22 EYLÜL:

- Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

24 EYLÜL:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

- Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı. Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

26 EYLÜL:

- 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

27 EYLÜL:

- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışan Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi, genç kızlar iki tek kategorisinde bronz madalya kazandı.

28 EYLÜL:

- Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.

30 EYLÜL:

- Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.

1 EKİM:

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

4 EKİM:

- Mili çekiççi Özkan Baltacı, 1968 ve 1972 Olimpiyatları'nın altın madalyalı atleti Kipchoge Keino adına Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez düzenlenen "World Athletics Challenge Yarışması"nda ikinci oldu.

- Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

5 EKİM:

- Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

- Türkiye, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2020 Balkan Milletler Motokros Kupası'nda 3'üncü oldu.

8 EKİM:

- İspanya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında Ugandalı Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metrede, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

- İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

9 EKİM:

- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

10 EKİM:

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

11 EKİM:

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

13 EKİM:

- Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

14 EKİM:

- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

15 EKİM:

- 2017 Londra Maratonu'nu kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

16 EKİM:

- Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

18 EKİM:

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışı ve Superpole yarışında birinci, ikinci yarışında ise 3. oldu.

- Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

- Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayak ilk yarışında ikinci, ikinci yarışında ise birinci oldu.

19 EKİM:

- Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası'nın birincisi Özcan Yılmaz oldu.

22 EKİM:

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

23 EKİM:

- UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.

24 EKİM:

- Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocular Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı.

- Motor sporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.

- Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıdı.

25 EKİM:

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Hamilton, kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde etti.

26 EKİM:

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. 75 kiloda Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda gümüş, Aycan Güldağı ise 57 kiloda bronz madalya elde etti.

27 EKİM:

- Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı; erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

28 EKİM:

- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

- Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

31 EKİM:

- Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

1 KASIM:

- F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.

- Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 17 Eylül 1932'de dünyaya gelen Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

2 KASIM:

- Süper Lig ekiplerinden KASIMpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

4 KASIM:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Demba Ba attı.

5 KASIM:

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

6 KASIM:

- "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti

7 KASIM:

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı.

- Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı.

8 KASIM:

- N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, tadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

10 KASIM:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan Formula 1 pilotları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Sarayburnu'nda saygı sürüşü yaparak andı.

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.

- Güreşte Avrupa'da Türkiye rüzgarı esti. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 8 ay uluslararası turnuvalardan uzak kalan milli güreşçiler, Polonya, Rusya ve Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonlarda toplam 46 madalya kazandı.

- Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

11 KASIM:

- Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı.

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

13 KASIM:

- Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

14 KASIM:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları tamamlandı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.

- Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

15 KASIM:

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

- Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu. Türkiye Grand Prix'sinde 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu yakaladı.

- UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Rusya karşılaştı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup 5. maçında ağırladığı Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

19 KASIM:

- UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile Türkiye maçı oynandı. A Milli Futbol Takımı, B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu sonuçla grubu son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

- Güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak vefat etti. Reşit Karabacak, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20 KASIM:

- A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

21 KASIM:

- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

22 KASIM:

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

25 KASIM:

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti.

Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

26 KASIM:

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yendi.

27 KASIM:

- Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

- Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu: "Yılmaz Vural'ın yoğun bakım ünitesinde ventilatör altında takibi devam ediyor. Hastanın durumu ciddiyetini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona toprağa verildi. Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığı'nda, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

28 KASIM:

- Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, "3 çember 2 labut" aletinde Avrupa şampiyonu oldu.

- Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi başladı. Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştığını duyurdu.

- Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl sonra ziyaret etti.

- 2020 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni, Zamalek'i 2-1 yenen El-Ehli kazandı.

29 KASIM:

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Bahreyn'deki yarışın ilk turunda korkutucu bir kaza yaşandı. Haas pilotu Romain Grosjean, starttan kısa bir süre sonra Alpha Tauri sürücüsü Daniil Kvyat'ın aracına temas etti. Grosjean'ın otomobili temasın ardından bariyerlere çarparak alev aldı. 34 yaşındaki Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başardı. Ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar olduğu belirtilen Grosjean, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

- Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

- Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi.

30 KASIM:

- Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.

- Barcelona'da 2003-2010 tarihleri arasında kulüp başkanı olan Joan Laporta, 24 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

- Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.

1 ARALIK:

- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

- Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takım antrenörü Kenan Atik'in teknik direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı.

2 ARALIK:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın gelenekselleşen Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına bu yıl 4 binin üzerinden rekor sayıda başvuru geldiğini, bunlardan 765 tanesine 25 bin ile 350 bin lira arasında mali katkı vererek, toplam 90 milyon liralık rekor seviyede proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında evinde Alman ekibi Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

- Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen Faslı defans oyuncusu Muhammed Abarhoun, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti.

- Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneten Stephanie Frappart, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

- Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Çimşir getirildi

3 ARALIK:

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. İrfan Can, Medipol Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu maçta "hat-trick" yapmıştı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'u, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etti.

- UEFA, gelecek sezon ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi'nde final maçının Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacağını duyurdu.

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.

- 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi yapıldı; yarı finalde İtalya ile İspanya, Belçika ile de Fransa eşleşti.

4 ARALIK:

- UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu. Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

- İtalya'nın Napoli Belediyesi, Napoli takımının stadı San Paolo'nun ismini, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın adıyla değiştirdi.

- Türkiye'nin, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) ve 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde şubat ayında iki grupta oynanacak maçlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.

- Kadınlar 800 metrede 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Belaruslu Marina Arzamasova, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

5 ARALIK:

- Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen "Yılın Atleti Ödülü"nü, erkeklerde İsveçli Armand Duplantis, kadınlarda ise Venezuelalı Yulimar Rojas kazandı.

- Fransa'da hayatını kaybeden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

6 ARALIK:

- Milli atlet Mestan Turhan, İspanya'da düzenlenen 40. Valencia Maratonu'nda kişisel en iyi derecesini 3 dakika 36 saniye geliştirerek, Türkiye tüm zamanlar listesinde sekizinci sıraya yükseldi.

- Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn'in 3. ve 4. yarışlarında zafere ulaştı.

- Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekorunu ele geçirdi. İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen yarışta 21 kilometrelik parkuru 57 dakika 32 saniyede tamamlayan Kandie, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.

7 ARALIK:

- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kurası çekildi. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, olimpiyatlar da dahil tüm IOC organizasyonlarına katılmasını yasakladı.

- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen "Beitar Jerusalem" futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldı.

8 ARALIK:

- UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolda yaşanan ırkçılık utancına ilişkin "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Moukoko, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç futbolcu oldu.

9 ARALIK:

- Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli futbolcuların sahadan çekildiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam etti. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Turuncu-lacivertliler, 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.

- PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 22'ye çıkaran Salah, kulüp rekorunu kırdı.

10 ARALIK:

- Türkiye'nin, FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladığı açıklandı.

- İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

- Eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe yaşamını yitirdi.

- UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini bildirdi.

- Çin'in Nanjing kentinde gelecek yıl düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2023'e ertelendi.

- Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

11 ARALIK:

- TFF Başkanı Nihat Özdemir'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

- Milli tekvandocular, Bosna Hersek'te düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si gümüş, biri bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

- Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 8 Aralık 2020 tarihinin futbolda ırkçılıkla mücadele için milat olacağını söyledi.

12 ARALIK:

- Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

- Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığı'na Rus aday Umar Kremlev seçildi.

13 ARALIK:

- Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular takım halinde 1, büyüklerde 3, gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadı. Milliler 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

- Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

- Grekoromen stilde 72 kiloda milli güreşçi Cengiz Arslan, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Moldova'dan Petic'i yenerek bronz madalya kazandı.

- Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

14 ARALIK:

- TFF, takımlarda Kovid-19 testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya çıkabileceğini açıkladı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan teknik direktör Yılmaz Vural, taburcu edildi.

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

- Futbolseverlerin Liverpool'da kazandığı kupalarla hatırladığı Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti.

- Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stilde milli sporculardan 82 kiloda Salih Aydın, 130 kiloda da Osman Yıldırım gümüş madalya kazandı.



