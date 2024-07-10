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Gündem Saygı Öztürk’e okkalı cevap! Sarık takıp ve cübbe giyip sen de gitsene
Gündem

Saygı Öztürk’e okkalı cevap! Sarık takıp ve cübbe giyip sen de gitsene

Yeniakit Publisher
2024-07-10 17:06:00 - 2024-07-10 17:08:20

Sözcü'de köşe karalayan Saygı Öztürk, "Sarıklı-cübbeliyi orduevine aldılar gazileri askeri kampa almadılar!" yazısında adeta kin kustu, nefret saçtı. Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, haddini ve boyunu aşan Öztürk'e ayar üzerine ayar verdi.

Fondaş medyanın başını çeken Sözcü'de köşe karalayan Saygı Öztürk isimli şahıs, "Sarıklı-cübbeliyi orduevine aldılar gazileri askeri kampa almadılar!" yazısında adeta kin kustu, nefret saçtı.

Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili'nde Öztürk'ün kepazeliğini değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin işbirlikçisi CHP'nin yandaşı Öztürk'e ayar üzerine ayar veren Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Geliyor geliyor geliyor... 'Benim alınamadığım yere sarıklı gazi yakını nasıl alınıyor? Ben de gazi yakınıyım' diyor.

O zaman sarığı tak, git bak bakalım alıyorlar mı almıyorlar mı?
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Sen 'gazi yakınıyım' deyip, mayoyla girmek istersen, Kemalist subayların 'eşlerimizin yanında böyle mayoyla kimler dolaşıyor?' itirazları sebebiyle yıllardır orduevine o kıyafetle kimsenin alınmadığını biliyoruz. 

Gazi yakını olman bir şeyi şöyle değiştirmiyor. 

Sen gazi yakını olduğun için mayo giymiyorsun herhalde. Mayoyla, yemek yenilen ortama girmeye çalışıyorsun.

Sanki devletin askerine kurşun sıkmış birisi, orduevine giriyormuş gibi onu kötüleyen, toplumun nefret etmesini sağlayacak şekilde ifadelerle bu yazı kaleme alınıyorsa yargılanması gerekir.

Yargılanacaklarını da zannetmiyorum.

Ben de kendilerine söylüyorum. Sarıklı cübbeli genç alınıyorsa, siz de sarık cübbe takıp gidin. Eğer o kişi sadece sarık taktığı için girebiliyorsa siz de takın girin. Girebiliyorsanız eğer, 'biz dün gazi yakınıydık giremedik, sarık cübbe taktık girdik' deyin biz de diyelim ki, 'bu işte bir iş var herhalde'

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