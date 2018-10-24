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Savunma ve havacılıkta hedef global şirketler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Global dünyada yer alan şirketlerimizin oluşması bizim için esas amaçlardan birisidir. Bunda Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
Savunma ve havacılıkta hedef global şirketler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinde yaptığı konuşmada, dördüncüsü düzenlenen etkinliğin gelenekselleştiğini söyledi. Türkiye’nin savunma ve havacılıkta ivme yakaladığına dikkati çeken Demir, savunma ve havacılık sanayisinin ulaştığı rakamlara işaret etti. Demir, küresel tedarik zincirinde yer almanın bu rakamların oluşması ve yukarı çekilmesindeki rolüne vurgu yaptı. Demir, “Global dünyada yer alan şirketlerimizin oluşması bizim için esas amaçlardan birisidir. Bunda Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
  1. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  2. OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA)
  3. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)
  4. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı

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