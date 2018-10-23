Savunma sanayiinde 5 milyar dolarlık hedef

Buğra Kardan

Savunma sanayiinde yerlileşme adımlarına büyük önem veriliyor. Üretime odaklanan ASELSAN, BAYKAR, BMC ve TAI gibi firmaların ürünlerine talep yağıyor. Şu anda PKK ve PYD gibi terör örgütlerine büyük darbe vuran ALTAY tankı, ATAK helikopteri, BORA tüfeği, Drone ile İHA modelleri onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

SAHA İstanbul-Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri İlhami Keleş, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ihracata verdikleri öneme vurgu yaptı. Savunma sanayicilerinin pek çok ülkeye satış gerçekleştirdiğini dile getiren Keleş, “İhracatımız 1 milyar 700 milyon dolardan 2 milyar dolara çıktı. Bu önemli bir başarı ama yeterli değil. 2023 için 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe de erişebiliriz” dedi.

Pahada ağır ürünler üreteceğiz

İhracat gelirinin Ar-Ge ve inovasyona odaklanılarak yukarı çekilebileceğini belirten Keleş, “Bu anlayışla yatırımlara yenilerini ekliyor, pahada ağır ürünler üretmeye yöneliyoruz” ifadesini kullandı. ALTAY, ATAK ve İHA’ların rağbet gördüğünü kaydeden Keleş, “Umman, Katar ve Senegal dâhil pek çok ülke bu ürünlere talip. BAYRAKTAR ve ANKA’ların da ünü dünyaya yayılıyor” açıklamalarında bulundu.

Alt sistemlerin üretimine odaklanmalıyız

Savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 65’i geçtiğini vurgulayan Keleş, şöyle devam etti: “100 birim girdinin 60 ya da 65’ini kendi imkânlarınızla karşılamanız çok olumlu. Ama bunun sistem tarafında pek bir anlamı yok. Yüzde 95 yerli olan bir ürüne hükmedemeyebilirsiniz. Yüzde 5 gibi önemli bir komponent ve alt sistem vardır. Bu alt sistemi üretemediğiniz takdirde yüzde 95 bir şey ifade etmez. Savunma ve havacılıkta böyle önemli bir konu var. Kamu kurumları da konuya duyarlı. Yani muhakkak ki alt sistemlerin ülkemizde üretilmesi yerlilik oranını yüzde 65’lere taşımaktan çok daha mühim.”

HÜRKUŞ örneği

Bir ürünün tamamen kendi imkânlarımızla üretilmesi gerektiğini savunan Keleş, şu örneği verdi: “HÜRKUŞ’un 23 alt sistemi var. İklimlendirme, hidrolik sistemi, iniş takımları vesaire... Bizim bu sistemleri de yapıyor olmamız gerekiyor. Uçağı tasarlayıp alt sistemleri Ahmet’ten Mehmet’ten toplamamız, 3D tasarımlarını kopyalamamız sorunlara neden olur. Burada önemli olan alt sistemlerin her birini tasarlamamız, yapmamız. Şu anda BAYRAKTAR’da değil de ATAK’ta alt sistemler ile ilgili bir sıkıntı var. Bu ürünün turboshaft motorlarını yapabilir duruma gelmeliyiz.”

Bürokratik oligarşi uyarısı

Savunma sanayii ile ilgili yatırımlar konusunda üreticinin de, hükümetin de iştahlı olduğuna dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, “Ama ortada set koyan, topu dolaştırıp gol atılmasını önleyen bürokratik oligarşi var. Bu soruna müdahale etmeliyiz” uyarısı yaptı.