Savunma sanayiimiz güçleniyor! Yakında yeni İHA modelleri ortaya çıkacak

Buğra Kardan

Savunma sanayii firmalarının imalatlarını ve ihracatlarını arttırmaları için tüm imkânlar kullanılıyor. Firmaların yeni ve yerli ürünler üretip dünyaya satmaları için gerekli adımlar atılıyor. Bu adımların meyvelerini verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan kısımlar şöyle



Tasarımda aşama alındı



Yerli helikopter Gökbey’de kullanılacak motor, ana hatlarıyla ortaya çıkmış durumda. Motorun çalışıyor olması çok ama çok önemli.



Gökbey sivil uçuşlar yapacak. Yolcu taşıyacağından sertifikasyon süreci vakit alacak. Ama şükür ki motorumuzun tasarım ve test etaplarında önemli bir noktaya gelindi.



Seri üretime geçilecek



Seyir füzelerinde kullanılacak turbo fan motorlarında iyi bir konumdayız. Yakında seri üretime geçmek üzere çalışmalara start vereceğiz.



Milli Muharip Uçak için motor çalışmalarımız tasarım masasında sürüyor. Turboprop motorlarla ilgili çalışmalarda da yol alındı.



İnsansız hava araçlarında (İHA) kullanılacak motorların bir bölümü servise gönderildi.



F-16’lar millileştiriliyor



Motorlarla ilgili Ar-Ge projeleri devam ediyor. Her şey yolunda. Bir ülkenin diğerine vermediği seviyede malzeme konusunda teknolojik bilgilere ulaştık. Yani başkalarının on yıllardır yaptığı bir işi, testler ve araştırmalarla belli bir düzeye getirdik.



Milli Muharip Uçak, projesi blok blok ilerleyecek. İlk prototipimizle ikinci ve üçüncü versiyonlar, modeller farklı olacak.



Şu anda F-16’lar için kapsamlı bir modernizasyon programı yürütüyoruz. ‘Özgür Projesi’yle de F-16’ları millileştirmeyi amaçlıyoruz.



İddiamız devam ettireceğiz



Milli Muharip Uçak, havada gücümüzü arttıracak bir proje. Projede yeni modeller gündeme gelecek.



Bizimle el ele vermeye, ortak olmaya niyetlenen dost ve müttefik ülkelere kapımız açık. Örneğin Milli Muharip Uçak’ta İngiltere’den BAE Systems’le örnek bir çalışma ortaya koyuyoruz.



Şu anda İHA’larla yakından ilgileniliyor. Hem yeni model hem de farklı kullanım mod ve şekilleri geliştiriliyor.



Yakında yeni İHA modelleri ortaya çıkacak. Böylece ülkemiz havacılığı için önemli ve tarihe not edilecek bir döneme gireceğiz.



İHA’larda iddiamızı, gücümüzü devam ettireceğiz.



İlerleme kat ediyoruz



Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve Roketsan bizim patlayıcı ile muharip gücümüzü oluşturan, yetkinliği olan kurumlarımız. Burada teknoloji olarak birinci parametre roket motorları.



Katı yakıtlı, sıvı yakıtlı ve hibrit motorları konusunda faaliyetlerimiz var. Burada en iyi olduğumuz konu katı yakıtlı roket motorlarıydı. Onların da daha ileri modellerini ve formüllerini geliştirmenin gayreti içindeyiz. Tabii sıvı yakıtlı ve hibrit yakıtlı roket motorlarında belli bir yere geldik. Bu teknolojinin artık üç bacağında da varız. Bu önemli bir parametre.



Bir ürünü bir noktadan bir noktaya gönderecekseniz bu roket motorlu olacak. Uzaya çıkacaksınız yine roket motoru gerekli. Sonrasında da gelen formül bunun güdüm teknolojileridir. Hassas bir şekilde bir noktadan bir noktaya gönderebilmeniz şart. İşte bu noktada ilerleme kat ettik, ediyoruz.



Ar-Ge faaliyetlerine hız veriyoruz. Gerek uzay siteminde uydular gerek çeşitli patlayıcılar konusuna eğiliyoruz. Seyir füzeleri ve diğer balistik unsurlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz.