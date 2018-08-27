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Savunma sanayii 10 kat büyüyecek

MÜSİAD Ankara şubesi tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde Ankara’da organize edilecek olan I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde tüm taraflar Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü saldırıya yerli savunma sanayii ile çözüm üretmek için toplanacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
Savunma sanayii 10 kat büyüyecek

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü saldırıya yerli savunma sanayii ile çözüm üretmek için tüm taraflar, I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde bir araya gelecek. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara şubesi tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde Ankara’da organize edilecek olan zirveye Türkiye’nin en büyük savunma sanayi üreticileri, sektörün alt yüklenicileri, akademisyenler, orduda görevli kıdemli karar vericiler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları katılacak. 

6 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, Türk savunma sanayiinin son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştığını belirterek, “Savunma sanayii; otomotiv, makine, kimya, bilişim teknolojileri, gemi, inşaat gibi birçok sanayi kolunun da gelişmesine aracılık ediyor ve bu yönüyle de ülke ekonomimizin büyümesinde kilit rol oynuyor. Sektörü temsil eden tüm firmaları, alt ve yan sektör firmalarımızı da ortak akılla milli ve yerli savunma sanayi çözümlerini tartışmak için zirveye bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:17
  1. Ankara
  2. I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
  3. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  4. Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş

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