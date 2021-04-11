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Aktüel Savcının kullandığı araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Savcının kullandığı araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya'nın kullandığı araç tarlaya devrildi. Yaşanan kazada Kaya'nın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 19:46:00 -
Savcının kullandığı araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada Kaya ile otomobilde bulunan kayınpederi İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile Enes Kaya yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabiha Erdem, kurtarılamazken, Savcı Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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