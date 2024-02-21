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Gündem Savcılığın itirazına red! Mahkemeden küfürbaz Feyza’ya kıyak
Gündem

Savcılığın itirazına red! Mahkemeden küfürbaz Feyza’ya kıyak

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:06:00 -
Savcılığın itirazına red! Mahkemeden küfürbaz Feyza’ya kıyak

Şeriat’a dil uzatan LGBT destekçisi Feyza Altun’un serbest bırakılmasına itiraz eden Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na mahkemeden red cevabı verildi.

Şeirat'a dil uzatarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçuyla gözaltına alınan LGBT'ci Feyza Altun'un serbest bırakılmasına, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

LGBT destekçisi Feyza Altun'un serbest bırakılmasına, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından Şeriat’a dil uzatarak yaptığı iğrenç paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ REDDİLDİ

Feyza Altun’un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

 
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