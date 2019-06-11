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Savcı Sayan'dan çok sert sözler: İspatlamayan namerttir, alçaktır, şerefsizdir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'in 'Kürtçe tabela' paylaşımına sert tepki göstererek, "İstanbul’da Kürt kardeşlerimizle buluşmamız HDP’yi rahatsız etti, yalanlara ,iftiralara başladılar. Bunların hayatları yalan üzerine kurulu, onları ispatlamaya davet ediyorum. İspatlamayan namerttir, alçaktır, şerefsizdir" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 16:51
Savcı Sayan'dan çok sert sözler: İspatlamayan namerttir, alçaktır, şerefsizdir

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul seçimlerine destek vermek için Kürtlerle buluşmasını hazmedemeyen HDP Milletvekili Dirayet Taşdemir'in iftiralarına çok sert tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, HDP Milletvekili Dirayet Taşdemir, kendi sosyal medya hesabından, 'Karayollarına ait olan ve ŞUBAT 2018”de E5 Uluslararası Karayolu kenarına, Karayolları tarafından, Nevruz Bayramında Ağrı’ya gelecek olan İranlı Turistler için yapılan tabelayı' sanki Başkan Sayan yapmış gibi gündeme getirermesi tepki çekti.

"Dirayet hanıma soruyoruz"

Sayan söz konusu olaya ilişkin bir açıklamada bulundu:

Ben Başkan seçildiğimden bugüne herhangi bir tabelaya yeni bir şey eklemem veya silmem asla olmamıştır. İstanbul’da Kürt kardeşlerimle buluşmam onları çok rahatsız etmiş ki iftiraya başlamışlar… Şuna açıklık getirmek isterim:

1- Tabelalar Karayollarına aittir

2) Ben geldiğim günden beri hiç bir tabelaya bir eklentim yada silmem söz konusu olmamıştır.

3) Sırrı Sakık 3 yıl burada belediye başkanlığı yaptı niye kendisi asmadı, yazmadı , çizmedi

4) Dirayet hanıma soruyoruz, Sırrı Sakık bey’in 3 yıl belediye başkanlığında Kürtçe Tabela yaptı da birileri mi sildi?

5) Savcı Sayan’ın İstanbul’da Kürt kardeşlerimizle buluşması HDP’yi rahatsız etti, yalanlara ,iftiralara başladılar, bunların hayatları yalan üzerine kurulu onları ispatlamaya davet ediyorum, ispatlamayan NAMERTTİR, ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:51
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Savcı Sayan

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