Savcı Sayan’dan CHP’li belediyeler gönderme
Artan maliyetleri bahane ederek şehr içi ulaşıma pervasızca zam yapan CHP’li belediyeler, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yaptığını yapamadı.
YENİ AKİT ANKARA
Çeşitli bahanelerle ulaşımdan, faturalara birçok kaleme pervasızca zam yapan CHP’li belediyeler halkı sömürürken AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ulaşımda yaptığı devrimle “İsteyince yapılıyor” dedirtti. Sayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağrı’lı vatandaşları 3 yıldır aynı fiyatla taşındığını ifade etti.
Sayan paylaşımında, “Ulaşımda devrim yaptık. Şehir içi ulaşım kamunun işi dedik, Özel ulaşıma son verdik. Bütün otobüs hatlarını Belediye bünyesine aldık. Ulaşıma başladığımız gün fiyatları yüzde 50 ucuzlattık. Öğrenci de yüzde 80. 3 yıldır aynı fiyata taşıyoruz. Tam bilet 1,5 TL, Hastabüs 1 TL, öğrenci 0.25” ifadelerini kullandı.