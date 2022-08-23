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Siyaset Savcı Sayan’dan CHP’li belediyeler gönderme
Siyaset

Savcı Sayan’dan CHP’li belediyeler gönderme

Artan maliyetleri bahane ederek şehr içi ulaşıma pervasızca zam yapan CHP’li belediyeler, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yaptığını yapamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:30:00 -
Savcı Sayan’dan CHP’li belediyeler gönderme

YENİ AKİT  ANKARA

Çeşitli bahanelerle ulaşımdan, faturalara birçok kaleme pervasızca zam yapan CHP’li belediyeler halkı sömürürken AK Parti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ulaşımda yaptığı devrimle “İsteyince yapılıyor” dedirtti. Sayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ağrı’lı vatandaşları 3 yıldır aynı fiyatla taşındığını ifade etti.

Sayan paylaşımında, “Ulaşımda devrim yaptık. Şehir içi ulaşım kamunun işi dedik, Özel ulaşıma son verdik. Bütün otobüs hatlarını Belediye bünyesine aldık. Ulaşıma başladığımız gün fiyatları yüzde 50 ucuzlattık. Öğrenci de yüzde 80. 3 yıldır aynı fiyata taşıyoruz. Tam bilet 1,5 TL, Hastabüs 1 TL, öğrenci 0.25” ifadelerini kullandı.

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