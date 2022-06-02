Savcı Sayan'dan akaryakıt zammına ilişkin tokat gibi sözler!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda zam çığırtkanlarına tokat gibi bir eleştiride bulundu.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin su faturası zammına dikkat çeken Başkan Sayan, "Fiyatı Ankara B. Belediyesi tarafından belirlenen Allah'ın suyu neden bu kadar pahalı diye sormayanlar, fiyatı dünya piyasalarında belirlenen petrol fiyatları üzerinden hükümete acımazsızca saldırıyorlar." dedi.

Başkan Sayan paylaşımının devamında şöyle dedi:

Anladık ikisi de pahalı ama biri bizim olan su, diğeri bizim olmayan petrol.