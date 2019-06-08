Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Savcı Sayan, bir adamın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaşarak, "Bu alçak, bu şerefsiz Kürdüm diyor. Kürtçe ve Arapça açıklamasından sonra Kur'anı yakıyor. (yanmıyor) yırtıyor, tekmeliyor. Allah rızası için bu alçağı tanıyan varsa kimliğini deşifre etsin. Bu alçak Kürtmü, ajan mı provokatör mü hepimiz öğrenelim. Çok vahim ve tehlikeli bir durum" dedi.