Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu alçak, bu şerefsiz Kürdüm diyor. Kürtçe ve Arapça açıklamasından sonra Kur'anı yakıyor. (yanmıyor) yırtıyor, tekmeliyor. Allah rızası için bu alçağı tanıyan varsa kimliğini deşifre etsin" ifadelerini kullandı.08 Haziran 2019 Cumartesi 20:00
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Savcı Sayan, bir adamın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı görüntüleri paylaşarak, "Bu alçak, bu şerefsiz Kürdüm diyor. Kürtçe ve Arapça açıklamasından sonra Kur'anı yakıyor. (yanmıyor) yırtıyor, tekmeliyor. Allah rızası için bu alçağı tanıyan varsa kimliğini deşifre etsin. Bu alçak Kürtmü, ajan mı provokatör mü hepimiz öğrenelim. Çok vahim ve tehlikeli bir durum" dedi.
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