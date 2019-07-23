Savcı Sayan patladı: Yargı AK Parti'yi dinliyor, öyle mi?

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Savcı Sayan, Yavaş'ın kendisine açtığı tazminatı kazandığını belirterek, "TV’de Mansur Yavaş’ın bu konuşmasına karşılık bir insan doğuştan veya sonradan ama olabilir. Siz kör, terörist diyemezsiniz. Önemli olan beyinin körlüğü sizin beyniniz kör dediğimiz için bizi mahkemeye verdi ve 7000 TL tazminata mahkum etti. Yargı Akpartiyi dinliyor... Öyle mi?" dedi.