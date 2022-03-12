Savcı Sayan en büyük hayalim deyip çağrı yaptı! 'Medreseler inşa edelim'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, en büyük hayalinin Ağrı'daki mahallelere medreseler inşa etmek olduğunu belirterek, bu yöntemle Doğu'da yaşayan gençleri terörden koruyabileceklerini söyledi.
Yeniakit.com.tr
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, en büyük hayalinin Ağrı'da medreseler inşa etmek olduğunu açıkladı.
Başkan Sayan, "En büyük hayalim, Ağrı merkezdeki mahallelerde Osmanlı mimarisine uygun gençlerin eğitim ve öğretim görebilecekleri içinde bütün sosyal aktiviteleri de barındıran medreseler inşa etmektir." dedi.
'Başka türlü gençlerimizi terörden koruyamayız'
Savcı Sayan sözlerini şu çağrı ile tamamladı:
Hayırsever işadamlarını desteğe davet ediyorum başka türlü gençlerimizi terörden kurtaramayız.