Savcı Sayan canlı yayında bombayı patlattı: Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi…

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A HABER’de açıklamalarda bulundu.

Yıllarca CHP’de bulundum diyen Savcı Sayan, ‘2010’da bir merkez CHP’ye operasyon yaptı. Türkiye’de bir iktidar değişikliği isteniyordu. Türkiye’yi Suriye’ye Irak’a çevirmek için bir partnere ihtiyaç vardı. Aradılar, taradılar, Baykal’a bunu defalarca dayattılar ben şahit oldum. Sakıb Sabancı’nın ölmeden önce Baykal’a bir dosya vermesi, ben bu kadar vatan haini olduğunu bilmiyordum bunları size emanet ediyorum hem iş dünyası ile ilgili hem de siyasilerle ilgili.’

Savcı Sayan sözlerine şöyle devam etti:

Baykal’ın operasyonundan 5 gün önce onun odasındayken Türkiye’de şu an bazı iş adamlarının Baykal’a nasıl baskı yaptıklarının, odasına kadar gelip görüştükten sonra Baykal’ın bize ‘ben bunlara boyun eğmeyeceğim’ demesinden 1 hafta sonra Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi… Ondan önce ısrarla bir kişinin Baykal’la görüşmek istemesi ve Baykal’ın o kişiyi bana yönlendirmesi, biz bu kişiyi dikkate almadık. Bu kişinin 15 Temmuz söylemleri… Bütün bunlar kitap olacak belki yazılacak. Artık Kılıçdaroğlu’na operasyon yapmalarına gerek yok çünkü CHP’yi dizayn eden bir merkez var.