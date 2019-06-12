Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınıyla alakalı sosyal medyadan bomba bir anket yaptı.12 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım ile CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında, moderatör İsmail Küçükkaya eşliğinde bir araya gelme kararına ilişkin bir anket yaptı.
Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı ankette, 'Sizce, İsmail Küçükkaya soruları önceden muhatabına verebilir mi?' sorusunu sordu.
Ankete katılan 33.308 kişiden yüzde '78'i evet cevabı verirken yüzde 22'si ise hayır' dedi.
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