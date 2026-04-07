Uzmanlar merak edilen soruları cevapladı! Sürekli halsizlik neden olur ve nasıl geçer

TOPLUMSAL BİR SORUN: NEDEN HEP YORGUNUZ? Günümüzde hemen herkesin ortak şikayeti olan geçmeyen yorgunluk, artık bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir salgın halini almış durumdadır. Dinlenmekle geçmeyen bu bitkinlik hali, aslında vücudun enerji üretim mekanizmalarında bir şeylerin ters gittiğinin en net sinyalidir. Modern hayatın getirdiği koşturmaca içinde vücudumuzun sesini duymakta zorlansak da, bu halsizlik aslında biyolojik bir imdat çağrısıdır. Birçok kişi bu durumu sadece psikolojik veya strese bağlı zannetse de, yapılan klinik araştırmalar genellikle somut fiziksel eksiklikleri işaret etmektedir. Hücrelerimizin enerji santralleri yeterli yakıtı bulamadığında veya oksijen taşınımı aksadığında sistem kendini yavaşlatmaya başlar. Bu enerji krizini sadece kahve tüketerek aşmaya çalışmak, asıl sorunu maskelemekten başka bir işe yaramaz. Sağlığımızı geri kazanmanın ilk adımı, bu yorgunluğun altındaki tıbbi gerçekleri doğru bir şekilde analiz etmektir.