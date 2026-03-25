Savaşın gerçek kazananı belli oldu: Kömür şahlandı, petrol çöktü!

Savaşın başlamasından bu yana Çin'in kömürden kimyasala (coal-to-chemicals) şirketlerinin hisseleri %30'a varan oranda yükseldi. Bu sektör, yerli kömürü petrol ürünlerine ve diğer kimyasallara dönüştürebilme kapasitesi sayesinde, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlara bağımlı kalmadan kazanç sağlıyor.

Savaş Fırsata Dönüştü

Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan artış, kökenleri savaş dönemi Almanya'sına uzanan ve neredeyse başka hiçbir yerde bulunmayan bu sektör için büyük bir fırsat oldu. Sektör, kömürü petrol, gaz ve plastik poşetlerden kumaşlara kadar birçok alanda kullanılan sayısız kimyasala dönüştürüyor.

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının %30'dan fazla artması, diğer ülkelerdeki petrokimya şirketlerinin maliyetlerini yükseltirken, Çin'de kömür fiyatları düşmeye devam etti. Aynı zamanda Körfez'deki arz kesintisi, bu sektörün ürettiği kimyasalların, petrol ve gazın fiyatlarını artırarak avantaj sağladı.

Şirketler Kârda

Kömürden her yıl milyonlarca ton petrokimyasal üreten Ningxia Baofeng Energy (600989.SS) hisseleri, savaşın ardından yaklaşık %30 yükseldi. Çin'in en büyük kömür üreticisinin borsadaki kolu olan ve sektörde önemli bir oyuncu olan Shenhua Energy (601088.SS) hisseleri ise %15 arttı.

Geleneksel Sektörler Zararda

Buna karşılık, geleneksel petrol bazlı rafineri şirketi Rongsheng Petrochemical (002493.SZ) hisseleri çatışmanın başlamasından bu yana yaklaşık %27 düştü. Benzer şekilde Hengli Petrochemical (600346.SS) %21 ve Wanhua Chemical (600309.SS) %17 değer kaybetti.

Çinli petrol rafinerileri ayrıca, hükümetin benzin ve dizel fiyatlarına getirdiği tavan uygulaması nedeniyle dezavantajlı durumda. Bu durum, artan petrol maliyetlerini tüketiciye tam olarak yansıtmalarını engelliyor.

Analistler: Kömürün Avantajı Belirginleşti

Guolian Minsheng Securities analistleri yayımladıkları notta, "Yüksek petrol fiyatları, petrol bazlı kimyasal üreticiler için maliyetleri keskin şekilde artırdı. Orta Doğu'daki arz kısıtlarıyla birlikte, kömür bazlı kimyasalların maliyet avantajı giderek daha belirgin hale geldi ve aşağı yönlü talepte sürekli büyümeyi tetikledi" ifadelerini kullandı.

Çin Enerji Güvenliğini Güçlendiriyor

Savaş öncesinde de Pekin yönetimi, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla bu sektörü genişletme yönünde adımlar atıyordu. Son beş yıllık planında, ülkenin batısında yeni projeler geliştirilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Yatırımcılar aynı zamanda Çin'in temiz ve yenilenebilir enerjiye yönelmesini de bekliyor olsa da, mevcut çatışmanın Pekin'in maliyetli ve çevre açısından kirletici olan kömürden kimyasala sektörüne yönelik yatırımını daha da güçlendirmesi bekleniyor. Bu sektör, Çin'in büyük miktarlarda ithal ettiği gaz, petrol ve türev ürünlerin bir kısmını yerli kömür rezervleriyle ikame etmesine olanak tanıyor.

Kapasite Artışı

Guolian Minsheng analistlerine göre, bu sektörde kömür tüketimi geçen yıl yıllık bazda %11,5 artarak 362 milyon tona ulaştı. Halihazırda 243 milyon tonluk kapasite inşa halinde bulunurken, 561 milyon tonluk kapasite de planlama aşamasında.

Analistler, "Kimyasal ürün fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, kömürden kimyasala şirketlerinin kârlılığının artması bekleniyor. Ayrıca yeni projelere daha hızlı onay verilmesi de şirket değerlemelerini destekleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.