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Savaşın eşiğine gelen ülkeden füze hamlesi

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak Pakistan'la savaşın eşiğine gelen Hindistan, askeri güçleri için BrahMos süpersonik kara füzelerinin iki adet yeni nesil geniz mobil kıyı bataryasını satın aldığını açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 14:20
Savaşın eşiğine gelen ülkeden füze hamlesi

Hindistan Savunma Bakanlığı (MoD), Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirilen BrahMos süpersonik seyir füzelerinin iki adet Yeni Nesil Deniz Mobil Kıyı Bataryası'nı (NGMMCB) satın aldığını açıkladı.

Hindistan medyasında yer alan habere göre, onayın 8 Ağustos'ta MoD tarafından verildiği, bataryalara süpersonik BrahMos yüzeyden yüzeye seyir füzesi takılacağı ve sahil boyunca konuşlandırılacağı bildirildi.

Alınacak kara merkezli BrahMos füzeleri, karatabanlı bir mobil otonom fırlatıcıdan çıkan gemi karşıtı bir füze olacak ve böylece deniz ve ordu varyantlarının bir melezi olacak. Füzeler, Tata Advanced Systems'in yan kuruluşu Tata Nova ile işbirliği içinde Danimarka'nın Terma'sından edinilen ve Hindistan'da inşa edilen Scanter radarlarının girdilerini hedef alacak.

Bu radarların, aynı anda birden fazla hava ve yüzey hedefini 170 kilometreye kadar izleyebileceği bildirildi.

Ses hızının üç katına çıkabiliyor

Ses hızının üç katına çıkan BrahMos füzesi, olası rakiplerini çok geride bırakıyor, aynı zamanda tasarımcılar, füzeyi daha hızlı ve daha akıllı hale getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1998’de kurulan BrahMos Aerospace şirketinin yüzde 50,5 hissesi Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı’na, yüzde 49,5’i ise Rus bilim-üretim şirketi Maşinostroenie’ye ait. Merkez ofisi Hindistan’da bulunan şirketin uzun süreyi kapsayan sipariş portföyü bulunuyor.

BrahMos Aerospace ürünleri hem Hindistan’da, hem de Rusya’da gerçekleşiyor. Üretim zincirinde her iki ülkeden onlarca şirket yer alıyor. Füzede Avrupa Birliği’nde üretilen parçaların kullanılmıyor olması da önemli bir husus. Şirket bünyesinde oluşturulan kalite sisteminde işveren, geliştirme sürecinin başlangıcından test işlemlerinin sonuna kadar projeyi takip edebiliyor.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:20
  1. BrahMos füzesi
  2. BrahMos
  3. Cammu Keşmir
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  5. Pakistan
  6. Hindistan

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  • selim ustaselim usta20 dk önce
    her taraftan islam alemine saldiri var. ne yapmak gerek??? neden??? ney caiz ney degil bu durumda? AB acik acik söylüyor, biz orda burda (Afrika, Afganistan...) yer alti zenginlikleri icin ordayiz...Kuran demiyormu? bu durumda ( savasda) onlar size nasil tecavüz ediyorsa, sizde onlara saldirin! adamlar her türlü ali cengiz oyunu ceviriyor, icerde ve disarda, bizimkilerde, öyle yapamazsin, böyle yapamazsin! eeee.. nolcak böyle, dövülen, sövülen, kakilan, aptal biz mi olacagiz? seyircimi kalcaz daim?

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