Savaş UFO'su için tarih belli oldu
Çin’in UFO’ya benzeyen Super Great White Shark hava aracının, ilk uçuşunu 2020’de yapacağı belirtildi.13 Ekim 2019 Pazar 14:15
Global Times’in, China Central Television’un röportajına dayandırdığı haberine göre, hava aracı ilk uçuşunu, Çin’in Zhuhai şehrinde düzenlenecek Airshow China 2020 uluslararası havacılık ve uzay fuarı sırasında gerçekleştirecek.
Super Great White Shark ilk kez 10 Ekim Perşembe günü Tientsin şehrindeki China Helicopter Exposition 2019 fuarında tanıtılmıştı.
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