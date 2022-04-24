Savaş mağduru Kırım Tatar Türkü çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladılar
Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı sonrası Kırklareli’ndeki öğrenci yurtlarında misafir edilen Kırım Tatar Türkü ailelerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı etkinliklerle kutladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında bulunan 120 çocuk için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar ilk olarak, “23 Nisan” yazılı pastayı kesti. Ardından çocuklar yüz boyama, çuval yarışı, kaşıkta yumurta taşıma, halat çekme yarışmalarında doyasıya eğlendi. İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.