Savaş Lordları filminin konusu ne? Savaş Lordları oyuncuları

Savaş Lordları filmi bu akşam televizyon ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1870 yılında Çin'de Taiping İsyanı sırasında Max Xinyi suikastini konu alan film Bağlılık yemini eden üç kardeşin siyasi ayrılıklar nedeniyle yollarını ayırmaları ve yeniden karşı karşıya gelmeleri sonrasında gelişen olayları ortaya seriyor. İşte Savaş Lordları filminin konusu ve oyuncularına dair ayrıntılar...

Savaş Lordları oyuncu kadrosu

Jet Li, Andy Lau, Takeshi, Kaneshiro, Xu Jing-Lei, Wei Zongwan yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Peter Chan, Raymond Yip Wai-Man yer alıyor.

Savaş Lordları filmi konusu

1870 yılında Çin'de Taiping İsyanı sırasında Max Xinyi suikastini konu alan film Bağlılık yemini eden üç kardeşin siyasi ayrılıklar nedeniyle yollarını ayırmaları ve yeniden karşı karşıya gelmeleri sonrasında gelişen olayları ortaya seriyor.