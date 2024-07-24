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Gündem Savaş karşıtı Yahudiler ABD Kongresi’ni bastı! Göstericiler gözaltına alındı
Gündem

Savaş karşıtı Yahudiler ABD Kongresi’ni bastı! Göstericiler gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 06:14:00 - 2024-07-24 06:16:02

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi’nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail’e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir tepki de ABD’de yaşayan savaş karşıtı Yahudilerden geldi. “Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)” adlı gruba mensup yaklaşık 400 kişi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde yapacağı konuşma öncesinde kongre binasında protesto gösterisi düzenledi. “İsrail’i silahlandırmayı bırakın” ve “Bizim adımıza değil” yazılı tişörtler giyen ve “Bırakın Gazze yaşasın” ve “Yahudiler soykırımı durdurun diyor” pankartları taşıyan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, ABD hükümetine İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Birçok gösterici gözaltına alındı

Polisin barışçıl gösteriyi sonlandırma çağrısına uymayan grubun üyeleri plastik kelepçe takılarak gözaltına alınırken, Capitol Polisi’nden yapılan açıklamada gösterinin “yasadışı” olduğu belirtildi. Açıklamada "Kongre binalarında gösteri yapılmasına izin verilmiyor. Yasal olarak içeri girenlere gösteriyi sonlandırmalarını, yoksa tutuklanacaklarını söyledik. Durmadılar, biz de onları tutukluyoruz” ifadeleri kullanıldı. Gözaltı sayısına dair kesin bilgi verilmezken, JVP’den yapılan açıklamada ise 300’ü aşkın göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti tepki çekmişti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi temaslarda bulunmak ve ABD Kongresi’ne hitap etmek üzere ülkeyi ziyaret etmesi ABD’de tepkilere neden olmuş, Netanyahu'nun kaldığı otelin önü başta olmak üzere Washington D.C’nin birçok yerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlenmişti.
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