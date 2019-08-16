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Savaş kapıda! İmran Han'dan Hindistan'a çok sert uyarı

Pakistan Başbakanı İmran Han, yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'i kimseye sormadan kendisine bağlayan Hindistan'a çok sert tepki gösterdi. Pakistan Cumhurbaşkanı'nın, "Savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız" açıklamasının ardından Han, Hindistan'ın faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:51
Savaş kapıda! İmran Han'dan Hindistan'a çok sert uyarı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükümetinin "faşist taktiklerinin, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramayacağını" belirtti.

"Hiçbir güç engelleyemez"

Han, Hindistan'ın yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'e yönelik politikalarına ilişkin Twitter'da, "Faşist, Hindu Üstüncüsü (Narendra) Modi hükümeti bilmelidir ki, ordular, militanlar ve teröristler üstün güçler tarafından yenilgiye uğratılabilse de tarih bize, bir ulusun özgürlük mücadelesinde bir araya geldiğini ve ölmekten korkmadığını gösteriyor. Hiçbir güç, onun bu hedefine ulaşmasını engelleyemez." paylaşımında bulundu.

İmran Han, Modi liderliğindeki Yeni Delhi hükümetinin Cammu Keşmir'de "faşist taktiklerle Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastırma girişiminin acınacak biçimde başarısızlığa uğrayacağını" ifade etti.

"Savaşırız"

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise, Keşmirlileri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Keşmir konusunda Hindistan’a sert çıkmış ve, “Müslümanlar savaş istemiyor. Ancak savaşa zorlanırsak, geri adım atmayız” demişti.

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Dünkü açıklamalar

Pakistan Başbakanı Han dünkü paylaşımında ise şunları kaydetmişti:

"Dünya, Hindistan işgali altındaki Keşmir'de, Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliam ve etnik temizliğe sessizce tanıklık mı edecek? Uluslararası toplumu, buna izin vermesi halinde, gelişmelerin Müslüman dünyasında radikalleşme ve şiddet döngülerine yol açacak sert yankılar ve tepkiler doğuracağı konusunda uyarmak istiyorum."

Keşmirli gazeteci Hindistan tarafından gözaltına alındı

Bu arada Cammu Keşmir'de yerel bir gazete için çalışan İrfan Emin Malik'in, Hint güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Babası Muhammed Emin Malik, "Greater Kashmir" gazetesinin çalışanı olan oğlunun, Pulwama'nın Tral bölgesinde gözaltına alındığını belirterek, "Oğlumuz için endişeliyiz." dedi.

Cammu Keşmir emniyeti ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Malik'in, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana bölgede gözaltına alındığı bilinen ilk gazeteci olduğu ifade edildi.

Hindistan'ın hukuk tanımayan Keşmir hamlesi

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:51
  1. Pakistan Başbakanı İmran Han
  2. Hindistan
  3. Cammu Keşmir
  4. İrfan Emin Malik
  5. Greater Kashmir
  6. Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi
  7. Rajya Sabha
  8. Lok Sabha
  9. Pakistan
  10. savaş

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