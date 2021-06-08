Savaş gemileri İstanbul Boğazı'na doğru yola çıktı! Rusya ile savaş...

Son dakika haberlere göre, uçak gemisinin başını çektiği NATO donanmasının Akdeniz'deki Rus üssüne doğru ilerlemesiyle kıyamet koptu, İngiliz savaş gemileri ise kısa süre içinde İstanbul Boğazı'ndan geçecek. İşte son dakika gelişmeler...

Rusya'nın Karadeniz'e Nisan ayında son çeyrek yüzyılın en büyük askeri yığınağına girişmesiyle savaş çanları çaldı, aradan yalnızca iki ay geçmeden bu kez hem Karadeniz hem de Akdeniz alev topu.

Gerilimin tırmandığı Karadeniz'e doğru ilerleyen iki ABD savaş gemisi, Başkan Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ege Denizi'ne kadar gelip geri döndü.

NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu ise, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderiyor. NATO filosunda, bir Hollanda savaş gemisi de bulunuyor.

Savaş gemilerinin kısa süre içinde İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini belirten Rus medyası, Karadeniz'de dört gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Söz konusu sürede Rus ordusu NATO gemilerini adım adım izleyecek.

Rus medyası ayrıca Suriye'deki Tartus deniz üssüne doğru uçak gemilerinin başını çektiği bir NATO donanmasının ilerlediğini bildiriyor. Doğu Akdeniz rotasında seyreden İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in yanında ABD savaş gemileri bulunuyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde uçak gemisinden havalanan jetlerin Doğu Akdeniz'de Rus savaş gemisi veya denizaltısı aradığı ileri sürüldü, Hmeymim Hava Üssü'ne konuşlandırılan bombardıman uçakları hatırlatıldı.

NATO'ya verilen gözdağı

Rusya, pistleri yenilenen Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne geçtiğimiz ay ilk kez Tu-22M3 bombardıman jetleri indirmiş ve söz konusu uçaklar Akdeniz üzerinde uçarak NATO'ya gözdağı vermişti.

Yerel medya, NATO gemilerinin ilerleyişini 'Rus deniz üssüne doğru tehlikeli manevralar' başlığıyla sundu. Suriye'de Beşar Esad'ın yanında savaşa girerek Tartus ve Hmeymim üslerine yerleşen Rusya, iç savaş ülkesinde alev silahı TOS-2'yi test etti. Yerel medyanın 'cehennem silahı' adını taktığı TOS-2, bu yılın sonunda Rus ordusunun kullanımına sunulacak.0

NATO ile Soğuk Savaş yıllarına dönen Rusya ayrıca, batı sınırlarına Kinjal hipersonik füze sistemini konuşlandırdı. Rus lider Putin, 2 bin kilometre menzili bulunan Kinjal'la ilk kez NATO'ya karşı hamle yapmış oldu.

Rus medyasına yansıyan en ilginç haberlerden biri ise, Cezayir'deki S-300 savunma sisteminin bir insansız hava aracını düşürdüğü görüntüler. Haberlerde, S-300PMU2 sisteminin yüksek hızlı drone'u vurması övüldü.

S-300 hava savunma sistemleri, özellikle Libya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 SİHA'lar tarafından yok edilmiş ve söz konusu savaşların kaderi değişmişti.

Putin'in nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirmesiyle başlayan çıkarma, yayınlanan yeni görüntüyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği boyuta ulaştı.Suriye savaşına Eylül 2015'te doğrudan dahil olan Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra Ortadoğu için en kritik adımını attı, uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye teker koydu.

Hmeymim'e ilk kez inen Tu-22M3'lerin görüntülerini resmi televizyonu Zvezda'dan yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman jetlerinin Akdeniz üzerinde bir dizi tatbikata katılacağını da açıkladı.

Söz konusu açıklamadan bir gün sonra Tupolev Tu-22M3'ler Hmeymim'den kalkış yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın avia.pro internet sitesi savaş uçaklarının İsrail kıyılarında uçup Tel Aviv yönetimine gözdağı verdiğini yazdı.

Aniden yönünü Batı'ya çevirdi

Habere göre, güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi, Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu. Rus Savunma Bakanlığı, üç Tupolev Tu-22M3'e yine Hmeymim'den kalkış yapan Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Zvezda'nın yayınladığı yeni tatbikat görüntülerinde ise bir ayrıntı özellikle dikkat çekiciydi.