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Biyografi Savaş Buldan kimdir? Savaş Buldan ne zaman öldü?
Biyografi

Savaş Buldan kimdir? Savaş Buldan ne zaman öldü?

Savaş Buldan kimdir? Savaş Buldan 1964 yılında Hakkari Yüksekova’da dünyaya geldi. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın eşidir. Haziran 1994'te kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı ve öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:17:00 - 2021-05-23 15:17:21
Savaş Buldan kimdir? Savaş Buldan ne zaman öldü?

Savaş Buldan, 2 Haziran 1994'te İstanbul'da bulunan Çınar Oteli'nden, polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli sekiz kişi tarafından Adnan Yıldırım ve Hacı Karay'la birlikte kaçırıldı ve sonrasında öldürüldü.  Buldan ve arkadaşlarının cesetleri, 4 Haziran 1994'te Bolu'nun Yığılca ilçesi Melen çayı kenarında bulundu.

Savaş Buldan kimdir? 

Savaş Buldan, 1986'da teyzesinin kızı Pervin Buldan ile evlendi. Haziran 1992 itibarıyla İstanbul'da ikamet ederken, uyuşturucu ticaretinde bulunup ve elde edilen gelirin büyük bir bölümünü terör örgütü PKK'ya aktardığı iddia edildi. 28 Temmuz 1992'de İstanbul Haznedar'da ele geçirilen silah ile ilgili olarak gözaltına alındı ve sevk edildiği Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklandı.

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