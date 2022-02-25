Savaş başlayınca ortaya çıktı! 'Boğazların altı mayınlarla dolu'

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CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunumuyla yayınlanan Gece Görüşü programının dün akşamki konukları Sosyolog-Gazeteci Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gazeteci Melik Yiğitel oldu. Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın konuşulduğu programda, konu Boğazlar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne gelince çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"Boğazların altı mayınlarla dolu"

Programın konuklarından biri olan ve aynı zamanda eski Türk Boğazlar Subayı olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'yla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. İkinci Dünya Savaşı'na atıf yaparak o zaman da Stalin'in Boğazlar'dan savaş gemilerini geçirmek istediğini belirten Caşın, Türkiye'nin buna izin vermediğini söyledi. Konu bugünkü Rusya-Ukrayna savaşına gelince ise Caşın, Boğazlarla ilgili ilk kez duyulan bir konuyu gündeme getirdi. Caşın, Türk Boğazlarından Türkiye'nin istemediği hiçbir geminin geçmesinin mümkün olmadığını belirterek "Türk ordusunun Boğazlarından geçebilmek için Türk askerini çiğnemesi lazım. Altı tamamen mayın dolu, var mı öyle babayiğit oradan geçecek be, biz izin vermeyeceğiz de geçecek oradan. Göreyim bakayım ben onu. Kimse geçemez oradan." ifadelerini kullandı.