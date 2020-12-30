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Aktüel SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:48:06 -
SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savaşan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını oylayan Savaşan, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesini seçti.

Savaşan, yaşam kategorisinde ise tercihini, Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafından yana kullandı.

Savaşan, seçkide yer alan fotoğrafların birbirinden etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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