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Yaşam Sattığı soğandan elde ettiği geliri Filistin’e gönderecek
Yaşam

Sattığı soğandan elde ettiği geliri Filistin’e gönderecek

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:39:00 -
Sattığı soğandan elde ettiği geliri Filistin’e gönderecek

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde pazarda tezgah açın bir soğan satıcısı 50 torba soğandan elde edeceği tüm geliri Filistin’e bağışlayacağını açıkladı.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde pazarcılık yapan Fikri Tuncer isimli soğan satıcısı bugün kurulan pazarda örnek bir davranış sergiledi. Tuncer soğanlarının üzerine fiyat etiketi yerine “Aldığın soğan Filistin’e yardım olarak gidecektir” yazılı bir duyuru astı. Altınyayla sakinleri de bu anlamlı çalışmaya duyarsız kalmadı.
Tuncer yaptığı açıklamada bu yıl yaklaşık 4 bin çuval soğan sattığını belirtip, “Filistin’de yaşananlardan sonra Filistinlilere destek vermek için böyle bir karar aldı. Rabbime, bugün satacağın 50 çuval soğanın gelirini Filistin’e bağışlayacağıma söz verdim” dedi.

 

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