Satrançta "Swiss Manager" online hakem eğitimleri başladı
ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), hakemlere yönelik hazırladığı "Swiss Manager" online eğitimlerine başladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal hakemler için düzenlenen uzaktan eğitim programının Merkez Hakem Kurulu koordinasyonunda organize edildiği bildirildi.
TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın, başkan vekili Aşkın Keleş, asbaşkan Halil Hilmi Darı ve Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu'yla, 4 gruptan oluşan eğitim programına katılanlara başarı dilediği belirtildi.