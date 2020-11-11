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Spor "Satranç tarih ile buluşuyor" projesi sona erdi
Spor

"Satranç tarih ile buluşuyor" projesi sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: - "Türkiye'nin bir satranç ülkesi olma yolunda adım adım ilerlediğine olan inancımız bir kez daha tazelendi"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:19:03 -
"Satranç tarih ile buluşuyor" projesi sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında başlattığı "Satranç tarih ile buluşuyor" projesi tamamlandı.

TSF'den yapılan açıklamaya göre, "Geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki satrançseverler birbirinden renkli görüntülere imza attı.

Federasyonun bu dönemde gerçekleştirdiği diğer etkinlikler gibi "Maskeni tak, mesafeni koru, hamleni yap" mottosu ile pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen proje, spordan uzak kalan pek çok kişiyi bir araya getirirken, Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarının tanıtımına da katkıda bulundu.

Türkiye'nin 81 ilinden projeye özel olarak gönderilen fotoğraflar ise daha sonra yapılacak bir yarışmada değerlendirilecek. Gönderilen tüm fotoğrafların tek tek inceleneceği yarışmanın kazananları, hazırlanacak bir almanakta değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, pandemi sürecinin satranca olan ilgi ve sevgiyi azaltmadığını, aksine daha da arttırdığını vurguladı.

Federasyon olarak gerçekleştirdikleri her etkinlik ve projede büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten Tulay, "Her projemizde olduğu gibi 'Satranç tarih ile buluşuyor' projesinde de yurdumuzun her yerinden birbirinden güzel görüntüler, duygulandıran mesajlar geldi. Türkiye'nin bir satranç ülkesi olma yolunda adım adım ilerlediğine olan inancımız bir kez daha tazelendi. Gelen fotoğraflar sayesinde daha çok umutlandık, daha çok sarıldık çalışmalarımıza." ifadelerini kullandı.


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