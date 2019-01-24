0553 313 94 23

Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler! Gören telefonuna sarıldı

Bingöl'de 2 metre 30 santim uzunluğunda 250 kilogram ağırlığında orkinos balığını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:28
Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler! Gören telefonuna sarıldı

Bingöl'de 2 metre 30 santim uzunluğunda 250 kilogram ağırlığındaki "Orkinos" balığını gören vatandaşlar, hem öz çekim yaptı, hem de bol bol fotoğraf çekti.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde 25 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, bu kez 2 metre 30 santim ve 250 kilogram ağırlığındaki Orkinos getirtti. Denizi olmayan kentte, Karadeniz'den getirilen devasa Orkinosu görenler ise hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de bol bol fotoğraf çekti. Daha önce de bir birinden farklı balıkları getiren Bürkek, kentteki insanların deniz balıklarını tanımasına ve görmesine aracılık ediyor.

Kilosu 30 TL'den satılıyor

25 yıldır balıkçılık yaptığını ve devamlı çeşit getirdiğini ifade eden Ahmet Bürkek, "250 kilogramlık ve 2 metre 30 santim boyunca bir Orkinos balığı bulup getirdim. Kilosunu 30 TL'den satıyorum. Yaşadığımız şehirde deniz yok, balık kültürü yok. Bizde bunu prensip edindik ve çeşit getirmeye başladık. Getirdiğimiz balığa epey bir ilgi var. Gelip fotoğraf çekiyorlar, ne olduğunu soruyorlar. En çok Selfie çekiyorlar. Günde en az 300 kişi sadece fotoğraf çekmek için geliyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:28
  1. Karadeniz
  2. Bingöl
  3. Yenişehir
  4. Orkinos
  5. orkinos balığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler! Gören telefonuna sarıldı
    1. Şaşkınlıktan ne yapacaklarını..
    2. İstanbul'un 8 ilçesini birbirine..
    3. Eşref Kolçak’ın sağlık durumu nasıl..
    4. Taksicilerden "korsan taksi" protestosu
    5. Ayağını darbukaya sıkıştıran afacanın..
    6. Huawei, 5G çipseti ile CPE'sini tanıttı
    7. Lumor Agbenyenu kimdir nereli ve hangi..
    8. Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında..
    9. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    10. Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nın..
    11. Rus basını: Erdoğan için dost düşman..
    12. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    13. Ülke şokta! TIR'la otobüs çarpıştı: 23..
    14. Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
    15. Geçmişten şimdiye Venezuela'da neler..
    16. Kocasını öldürüp cesedini 4 parça..
    17. espor tutkunları, Nişantaşı..
    18. Katil Esed kana doymuyor
    19. Samsun'daki TOTAL istasyonlarında..
    20. Iraklı çocuklar karda karate eğitimi..
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu