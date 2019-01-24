Şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemediler! Gören telefonuna sarıldı

Bingöl'de 2 metre 30 santim uzunluğunda 250 kilogram ağırlığındaki "Orkinos" balığını gören vatandaşlar, hem öz çekim yaptı, hem de bol bol fotoğraf çekti.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde 25 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, bu kez 2 metre 30 santim ve 250 kilogram ağırlığındaki Orkinos getirtti. Denizi olmayan kentte, Karadeniz'den getirilen devasa Orkinosu görenler ise hem şaşkınlığını gizleyemedi hem de bol bol fotoğraf çekti. Daha önce de bir birinden farklı balıkları getiren Bürkek, kentteki insanların deniz balıklarını tanımasına ve görmesine aracılık ediyor.

Kilosu 30 TL'den satılıyor

25 yıldır balıkçılık yaptığını ve devamlı çeşit getirdiğini ifade eden Ahmet Bürkek, "250 kilogramlık ve 2 metre 30 santim boyunca bir Orkinos balığı bulup getirdim. Kilosunu 30 TL'den satıyorum. Yaşadığımız şehirde deniz yok, balık kültürü yok. Bizde bunu prensip edindik ve çeşit getirmeye başladık. Getirdiğimiz balığa epey bir ilgi var. Gelip fotoğraf çekiyorlar, ne olduğunu soruyorlar. En çok Selfie çekiyorlar. Günde en az 300 kişi sadece fotoğraf çekmek için geliyor" dedi.