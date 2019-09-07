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’Şaşkın’a gözyaşı

Samsun’da yaşayan Seyfettin Algül, daha önce 13.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:40
’Şaşkın’a gözyaşı

Samsun’da yaşayan Seyfettin Algül, daha önce 13. yaş günü kutladığı “Şaşkın” isimli tavuğu telef olunca önce gözyaşı döktü, ardından da ona mezar yeri yaptı.


64 yaşındaki Seyfettin Algül, hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. "Şaşkın" ismini verdiği tavuğunu 2009 yılında 2 yaşındayken arkadaşından aldığını söyleyen Algül, tavuğa 5’inci yaşından itibaren doğum günü düzenlemeye başladı. Ailesi ve torunlarıyla beraber Şaşkın’ı süsleyen Algül, ayaklarına kurdele, boynuna da kolye takarak pasta kesmişti. Hayvansever Algül, doğum gününden 17 gün sonra telef olan tavuğuna bu sefer mezar yeri yaptı.


11 yıldır Şaşkın ile ilgilendiğini ve ’dünyanın en yaşlı tavuğu’ unvanını almak için Şaşkın’a gözü gibi baktığını ifade eden Seyfettin Algül, “Şaşkın’a geçtiğimiz günlerde doğum günü yapmıştım. 13’üncü yaşını kutlamıştık. Dünyadaki en yaşlı tavuk 16 yaşındaymış. Rekoru kırmak istedik ama Şaşkın’ın ömrü bu kadarmış. Çok üzüldüm. 5 yaşından beri doğum gününü kutluyordum. Şu anda Şaşkın’ın bir yavrusu var. O da 8 yaşında. Bundan sonraki süreçte onunla ilgilenmeyi düşünüyorum. İnşallah rekoru onunla kırarız” dedi.


Tavuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Seyfettin Algül, evinin bahçesine kazdığı mezar yerine Şaşkın’ı gömdü.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:40
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