Şaşkına dönmüşlerdi! FIA'ın Türkiye kararı tepki çekti

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 2021 sezonu takvimini onayladı.

FIA’dan yapılan açıklamaya göre Dünya Motor Sporları Konseyi, 21 Mart 2021’de Avustralya Grand Prix’si ile başlayıp 5 Aralık 2021’de Abu Dabi Grand Prix’si ile sona erecek 23 etaplık yeni sezon takvimine onay verdi.

Suudi Arabistan’ın ilk kez şampiyonaya dahil edildiği, 25 Nisan’da yapılacak yarışın ise daha sonra açıklanacağı takvimde Türkiye detayı dikkat çekti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

21 Mart: Avustralya Grand Prix

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

11 Nisan: Çin Grand Prix

25 Nisan: Daha sonra belirlenecek

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

14 Kasım: Brezilya Grand Prix

28 Kasım: Suudi Arabistan Grand Prix

5 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

Chase Carey şaşkına dönmüştü

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında FIA'nın İstanbul Park pistine Grade 1 lisansını 3 yıllığına verdiğini doğrulamıştı. Formula 1 CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Chase Carey'i hafta sonu İstanbul'da ağırladıklarını hatırlatan Ak, "Türkiye ve İstanbul'da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA'dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı." şeklinde konuşmuştu.

İSTANBUL (AA)