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Kültür - Sanat Şaşkına çeviren anlar: Tarihi 1600 yıllık devasa 'iblis katili kılıç' bulundu
Kültür - Sanat

Şaşkına çeviren anlar: Tarihi 1600 yıllık devasa 'iblis katili kılıç' bulundu

Japonya’da arkeologlar, M.S. 250 ila 538 yılları arasında yaşanan Kofun Dönemi'nden kalma devasa kılıç buldu. Kazı sırasında buldukları eşyalar şok etti. Dünyanın büyük demir kılıçı! Uzmanlar tarafından Akılalmaz, şaşkına döneceğiniz yorumlar yapıldı. Bu kılıç kötü ruhları uzak tutmak için alındığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-03-13 21:55:00 - 2023-03-13 22:04:17
Şaşkına çeviren anlar: Tarihi 1600 yıllık devasa 'iblis katili kılıç' bulundu

Japonya'nın Nara kenti yakınlarında bulunan Tomio Maruyama mezar höyüğündeki kazılar sırasında "kötü ruhları kovmak ve onlarla savaşmak" için yapılmış olabileceği öne sürülen devasa kılıç bulundu.

"İblis katili" kılıcı bulan arkeologlar, yaklaşık 1600 yıllık için “olağandışı” ve “şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Japonya'da, M.S. 250 ila 538 yılları arasında yaşanmış olan Kofun Dönemi'nden kalma kılıcın, yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Arkeolog ve antik Japon kılıç uzmanı Stefan Maeder, "[Bu kılıçlar] yüksek sosyetenin prestijli nesneleridir" dedi.

Nara eğitim kurulu ve kentin arkeoloji enstitüsünden yapılan açıklamada araştırmacılar, "Japonya'daki en büyük demir kılıç" ifadesinde bulundu.
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Araştırmacılar, bu boyuttaki bir kılıcın savaşlarda kullanılamayacak kadar büyük ve ağır olduğunu söyledi. Bu nedenle kılıcın muhtemelen ölen kişiyi kötü ruhlardan korumak için ya da ölen kişinin ölümden sonra kötü ruhlarla savaşabilmesi için gömüldüğü ileri sürdü.

1600 yıllık devasa 'iblis katili kılıç' bulundu

idrak34'e göre: Nara Eyaleti Kashihara Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Kosaku Okabayashi Kyodo News'e yaptığı açıklamada, "(Bu keşifler) Kofun dönemi (MS 250-538) teknolojisinin hayal edilenin ötesinde olduğunu ve o döneme ait metal işçiliğinin başyapıtları olduğunu gösteriyor" dedi.

RUH KAÇIRAN BRONZ AYNA

Kılıcın yanı sıra arkeologlar mezar höyüğünde bronz bir ayna da buldular. Aynanın yaklaşık 60 cm uzunluğunda ve 30 cm genişliğinde olduğunu söylediler.

Araştırmacılar ayrıca, aynanın da kötü ruhları uzak tutmak için kılıç ile birlikte gömülmüş olabileceğini vurguladı.

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