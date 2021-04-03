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Aktüel Şaşırtan görüntü! İncelemede ortaya çıktı
Aktüel

Şaşırtan görüntü! İncelemede ortaya çıktı

İzmit Körfezi üzerinde sabah saatlerinde beyaz bir tabaka ortaya çıktı. Yapılan incelemede, beyaz tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:52:00 -
Şaşırtan görüntü! İncelemede ortaya çıktı

İzmit Körfezi’nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde sabah erken saatlerde deniz yüzeyinde ortaya çıkan beyaz tabaka görenleri şaşırttı.

Vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (MAM) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tabakadan numune aldı.

Laboratuvarda yapılan incelemelerde, denizde ortaya çıkan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğu belirlendi.

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