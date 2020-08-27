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Ekonomi SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza
Ekonomi

SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

Dünya’nın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) işletmesinin Adana’da kurulması için ilk imzalar atıldı. SASA, PTA yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:09:00 -
SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

935 Milyon USD yatırım tutarlı ve 1.5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 sonunda devreye girecek. Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon USD ‘lik cari açık kapatılmış olacak. SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA’nın Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını söyledi. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

İthalat 410 bin ton

Türkiye’nin 2019 yılı PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2020 yılı ilk 6 ayda ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, 2020 yılı sonu itibari ile toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye’deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye’nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak. Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon USD tutarındaki yatırımları ile 2600 ek istihdam oluşturarak, 300 milyon USD cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.

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