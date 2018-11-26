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Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:44
Sarpsborg-Beşiktaş maçını Harald Lechner yönetecek


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında 29 Kasım Perşembe günü Norveç'in Sarpsborg ekibi ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sarpsborg Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:44
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