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Aktüel Sarp Sınır Kapısı’nda 2850 adet kaktüs ele geçirildi
Aktüel

Sarp Sınır Kapısı’nda 2850 adet kaktüs ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-12 10:58:00 -
Sarp Sınır Kapısı’nda 2850 adet kaktüs ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen bir otobüse yönelik düzenlenen operasyonda, muhtelif türlere ait 2850 adet kaktüs ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttüğü risk analizi çalışmaları kapsamında ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir otobüsü şüpheli görerek takibe aldı. Gümrük giriş işlemlerine müteakip otobüs, ekiplerce x – ray tarama sistemine sevk edildi. Sevk işlemi neticesinde aracın bagaj kısmından şüpheli yoğunluk alınması üzerine ekipler tarafından fiziki aramaya geçildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı fiziki arama sonucu, çay kolileri içerisindeki kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüs yakalandı. Çeşitli renk ve şekillerde olan kaktüs türü bitkilerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı.

Gerçekleştirilen bu operasyonda toplam 2850 adet kaktüs türü bitki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak kaktüsler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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