Sarp kayalıkların zarif misafirleri
Erzincan’ın dağlarında koruma altındaki yaban keçileri, sonbaharın renk cümbüşü içinde objektiflere böyle yansıdı.
Doğanın en etkileyici canlılarından olan yaban keçileri, Erzincan’ın sarp dağlarında sonbaharın büyüleyici tonları arasında görüntülendi.
Kartpostallık kareler
Sarp kayalıklar üzerinde rahatça dolaşan keçiler, doğayla bütünleşen görüntüleriyle izleyenleri büyüledi. Sonbaharın sarı ve kahverengi tonları ile bezenen orman örtüsü, yaban keçilerinin zarif hareketleriyle birleşince ortaya kartpostallık kareler çıktı.
Yetkililer, yaban keçilerinin Erzincan ekosisteminin önemli türlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşlara bu türlerin yaşam alanlarına zarar verilmemesi çağrısında bulundu.