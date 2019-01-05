0553 313 94 23

Şarküteride müşteriyi şoka sokan görüntü!

Şanlıurfa'da bir marketin şarküteri reyonundaki dolabın üzerinde fare görüldü. Olayı fark eden müşteri peynir yiyen fareyi görüntüledi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:39
Şarküteride müşteriyi şoka sokan görüntü!

Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü.

 

Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:39
  1. şanlıurfa
  2. market
  3. şarküteri dolabı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır'daki terör saldırısı
    1. Iğdır'daki terör saldırısı
    2. Robinho, resmen Medipol Başakşehir'de
    3. AK Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    4. İran'da son iki yılda 30 ton..
    5. Alzheimer hastalığının belirtileri..
    6. Her 100 çocuktan 20'sinde astım..
    7. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş..
    8. Şarküteride müşteriyi şoka sokan..
    9. FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu
    10. Galatasaray kafilesi Antalya'da
    11. "Beklentimiz, verilen kararların..
    12. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'den hükümlü..
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe..
    14. Poşetler eczanelerde ücretsiz mi?
    15. Masa tenisinde yeni başkan Fatih Karaca
    16. Bakandan yeni açıklama: O poşetler..
    17. "ABD'li heyetin şahit olduğu konularla..
    18. Gül: "FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi..
    19. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan..
    20. İYİ Parti Elazığ ilçe belediye başkan..
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!