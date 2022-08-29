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Medya Şarkıcı görünümlü bir teşhirci daha! Bi bitmediniz…
Medya

Şarkıcı görünümlü bir teşhirci daha! Bi bitmediniz…

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir rezillik yaşanmasın. Son olarak şarkıcılık yaptığını iddia ederek ortaya çıkan eski haber spikeri Defne Samyeli son klibinde rezil görüntülere imza atarak pes dedirtti..

Yeniakit Publisher
2022-08-29 19:11:05 - 2022-08-29 19:11:05
Şarkıcı görünümlü bir teşhirci daha! Bi bitmediniz…

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir rezillik yaşanmasın. Son olarak şarkıcılık yaptığını iddia ederek ortaya çıkan eski haber spikeri Defne Samyeli son klibinde rezil anlarla seküler kesime bile pes dedirtti..

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, oyunculuk, sunuculuk ve köşe yazarlığından sonra şarkıcılığa soyundu. İlk şarkısı Abidin'i çıkaran teşhirci şarkıcı klibindeki rezil görüntülerle gündeme geldi.

28 Şubat sürecinde, darbeci generallerin meşru hükümete ve sivil insanlara yönelik tehditlerini büyük bir zevkle televizyon ekranlarından okuyan amiral kızı Defne Samyeli, şimdilerde ise şarkıcılığa merak sardı. Birçok mekanda sahne alan eski spiker, çektiği klipteki rezil sahneleriyle büyük tepki çekti. Samyeli son olarak elleriyle çikolata yiyerek sanki bunu marifetmiş gibi de izleyenlerin gözlerine soktu.

Teşhirci şarkıcı instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Abidin yayında, tüm dijital platformlarda" ifadelerine yer verdi. Samyeli klipte giydiği iç çamaşırlı pozlarını takipçilerine göstererek mide bulandırmaya devam etti. 

Defne Samyeli kimdir, nereli ve kaç yaşında?

17 Mart 1972 İstanbul'da dünyaya gelen Defne Samyeli, 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli ölmüştür. Aslen Malatya’lı olan Samyeli’nin annesi Sendegül Samyeli'dir. Çocuk yaşta TRT İstanbul Rasyosu’nun çocuk kadrosuna giren  teşhirci şarkıcı Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

 

 

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