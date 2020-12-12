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Aktüel Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:22:47 -
Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUĞLA (AA) - Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Fedon, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ve "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Lokman Vural Elibol'un "ABD’de göstericilere polis müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Fedon, "Fotoğraflara sadece fotoğraf olarak bakmıyorum. Çekimi, düşüncesi, ne ifade ettiği, kadrajı ve ışığı çok önemli. Kendime göre etüt ederek oylama yaptım. Duygusallığı senaryosunu da önemli. Çok güzel fotoğraflar vardı." diye konuştu.

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