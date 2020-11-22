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Medya Şarkıcı Ege önce uyardı! Sonra kötü haberi paylaştı
Medya

Şarkıcı Ege önce uyardı! Sonra kötü haberi paylaştı

Şarkıcı Ege olarak tanınan Levent Ak, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:33:00 -
Şarkıcı Ege önce uyardı! Sonra kötü haberi paylaştı

Şarkıcı Ege, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Ege, “Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum” dedi.

Şarkıcı Ege, Koronavirüs'e yakalandığını Instagram hesabı üzerinden açıkladı. Ege’nin açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef “pozitif” çıktı… Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder… Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın… Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle…"

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