Şarkıcı Çelik hangi partiye katıldı?

Şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "E tabii devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullandı. Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı, Twitter hesabından paylaştı. Açıklamada “E tabii devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi’nde” ifadeleri kullanıldı.

Şarkıcı Çelik’in Zafer Partisi’ndeki görevi ne?

Bir sonraki paylaşımda ise “Kıymetli sanatçımız Çelik Erişçi’nin partimize resmi bir katılımı ve parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi’nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir” denildi.

Şarkıcı Çelik kimdir?

Çelik Erişçi, 12 Mayıs 1966 tarihide İstanbul’da doğdu. İşçi bir babanın çocuğu olan Çelik Erişçi, babasının mesleği terzilik iken, işleri kötü gitmiş ve akabinde Arçelik fabrikasında iş bulmuş. Fabrikanın uğur getirdiğine inandıkları için adını "Çelik" koymuşlar. İlköğrenimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Pendik Lisesinde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmedi. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümüne kayıt yaptırdı ve kontrabas enstrümanını seçti. Konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükseldi. Babasının ani ölümüyle sarsıldı ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde (Caddebostan Minder Bar/ Zeki-Çetin Müesseseleri'nde) önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başladı. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı yerde sahne almaya başladılar ve sonrasında yine İzel-Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer, Ayşen Gruda gibi ünlü isimlerle çalıştı.