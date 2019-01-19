0553 313 94 23

Şarjdayken patlayan telefon icra emanet deposunu yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir icra emanet deposunda, şarjda unutulan cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında, depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
Şarjdayken patlayan telefon icra emanet deposunu yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarjda unutulan telefonun patlamasıyla çıkan yangında icra emanet deposu yandı.

Öğlen saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Karakol Sokak'taki icra emanet deposunda, iddiaya göre şarjda takılı unutulan telefonun bataryası patladı. Çıkan kıvılcımların depodaki oturma takımlarını tutuşturmasıyla alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde depodaki ürünlerin tamamının yandığı belirlendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. İcra emanet deposu
  4. yangın
  5. Şarjda patlayan telefon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Müslümanlara hakaretleri hafızalara..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı
    5. Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış..
    6. Soylu: "Ne Suriyelilerin oy kullanması..
    7. İzmir'de işçi servis midibüsü..
    8. Bakan Varank açıkladı: Türkiye Uzay..
    9. Yolcunun beline sardığı kuşaktan..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Avusturya'dan Brexit tarihi..
    12. MHP Aksaray Aday Tanıtımı Toplantısı
    13. Yüksekova'da zeytin tenekesinde 15..
    14. Türksat, Flash TV'nin yayınını kesti!
    15. Erciş'te haklarında hapis cezası..
    16. Devlet Bahçeli'den Fazıl Say açıklaması
    17. Şarjdayken patlayan telefon icra..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Vicdansızlık! Avladığı yaralı tavşanı..
    20. ATM'de 3 bin lira bulan gençlerden..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı