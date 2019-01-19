Şarjdayken patlayan telefon icra emanet deposunu yaktı Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir icra emanet deposunda, şarjda unutulan cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında, depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarjda unutulan telefonun patlamasıyla çıkan yangında icra emanet deposu yandı.



Öğlen saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Karakol Sokak'taki icra emanet deposunda, iddiaya göre şarjda takılı unutulan telefonun bataryası patladı. Çıkan kıvılcımların depodaki oturma takımlarını tutuşturmasıyla alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının ardından yapılan kontrolde depodaki ürünlerin tamamının yandığı belirlendi.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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