  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarıyer'de yavru köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı

2020-04-24 14:38:04 -
Sarıyer'de yavru köpeği öldüren şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir iş yerinde 3 aylık yavru köpeği kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de bir iş yerinde çalışan Ozan Ö. "Dora" adlı yavru köpeği kovalayıp yakaladıktan sonra hızla yere vurarak öldürdü. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin Sarıyer'de olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Ozan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı