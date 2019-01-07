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Sarıyer'de seyir halindeki araç takla attı

İstanbul Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, takla atarak durabildi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:01
Sarıyer'de seyir halindeki araç takla attı

İstanbul Sarıyer'de, seyir halindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Araç içinde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Büyükdere Caddesi Seyrantepe Mevkii Beşiktaş istikametinde saat 16.30 meydana geldi. Seyir halinde olan 34 BH 8753 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi, yara almadan kurtularak kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Kaza nedeniyle Beşiktaş istikametine yoğun trafik oluştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:01
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Büyükdere caddesi
  4. Trafik kazası
  5. seyir halindeki otomobil takla attı

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