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Aktüel

Sarıyer’de aracını park etmeye çalışan sürücü, komşusunun bahçesine düştü

Sarıyer’de aracını park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaparken komşusunun bahçesine düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:42:53 -
Sarıyer’de aracını park etmeye çalışan sürücü, komşusunun bahçesine düştü

Sarıyer’de aracını park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaparken komşusunun bahçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarına ve çatısına zarar veren araç çekici yardımıyla çıkartıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Darüşşafaka Mahallesi Petek Sokak’ta yaşandı. Aracını park etmeye çalışan bir sürücü, geri geri manevra yaptı. Hızını ayarlayamayan sürücü, bir anda aracın kontrolünü kaybederek komşusunun bahçesine uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken evin duvarında ve çatısında hasar oluştu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçeye düşen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı.

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