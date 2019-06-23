Sarıyer seçim sonuçları 2019 | İstanbul Sarıyer 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. YSK'nın 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçim sonuçlarına göre, İBB için 249 bin 257 seçmenin yer aldığı Sarıyer’de CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 113 bin 392, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 87 bin 346 oy çıkmıştı. Saadet Partisi bin 505, BTP 498, TKP 259, Vatan Partisi 412, DP 310 ve DSP 626 oy almıştı.

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