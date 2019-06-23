0553 313 94 23

Sarıyer seçim sonuçları 2019 | İstanbul Sarıyer 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

23 Haziran 2019 İstanbul Sarıyer ilçesi yerel seçim İBB sonuçları son dakika burada. YSK İstanbul seçim sonuçlarına göre 23 Haziran 2019 Sarıyer’de son durum ne? Sarıyer seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Sarıyer oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçimi Sarıyer’de son durum nedir? Sarıyer’de hangi parti önde? Sarıyer İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları. İşte İstanbul Sarıyer İBB seçim sonuçları...

23 Haziran 2019 Pazar 16:07
Sarıyer seçim sonuçları 2019 | İstanbul Sarıyer 23 Haziran seçim sonuçları oy oranları

23 Haziran 2019 İstanbul Sarıyer ilçesi yerel seçim İBB sonuçları son dakika burada. YSK İstanbul seçim sonuçlarına göre 23 Haziran 2019 Sarıyer’de son durum ne? Sarıyer seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Sarıyer oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçimi Sarıyer’de son durum nedir? Sarıyer’de hangi parti önde? Sarıyer yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları...

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırmıştı. YSK'nın 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle almıştı. AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştı. YSK, iptal edilen İBB seçimlerinin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. İptal edilen İBB seçimleri için bugün İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçim sonuçlarına göre, İBB için 249 bin 257 seçmenin yer aldığı Sarıyer’de CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 113 bin 392, AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 87 bin 346 oy çıkmıştı. Saadet Partisi bin 505, BTP 498, TKP 259, Vatan Partisi 412, DP 310 ve DSP 626 oy almıştı.

Sarıyer seçim sonuçları 23 Haziran İBB, Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Sarıyer seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Sarıyer İstanbul Büyükşehir belediye yerel seçim sonuçları nasıl, İBB yerel seçim 2019 Sarıyer hangi parti en fazla oy aldı? Sarıyer Binali Yıldırım oy oranı ne oldu? Ekrem İmamoğlu Sarıyer seçim sonuçları son dakika. İstanbul’un en kritik seçimlerinden biri için 23 Haziran 2019 İBB seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Sarıyer yerel seçim sonuçları, Sarıyer 2019 İBB seçim sonuçları, İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları 2019, 23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları,  Sarıyer partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Beledeyi yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? Sarıyer seçim sonuçları 2019 Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu oy oranları canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sorgula

Kadıköy seçim sonuçları son dakika 23 Haziran 2019 İBB Kadıköy Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım oy oranı

Bağcılar 23 Haziran seçim sonuçları son dakika Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:07
  1. Sarıyer seçim sonuçları 23 Haziran İBB
  2. İstanbul sarıyer 2019 yerel seçim sonuçları
  3. İstanbul sarıyer yerel seçim sorgulama
  4. İstanbul sarıyer belediye seçim sonuçları
  5. İstanbul sarıyer 2019 belediye seçim sonuçları
  6. sarıyer Cumhur ittifakı oy oranı
  7. sarıyer Millet ittifakı oy oranı
  8. sarıyer Ak Parti oy oranı
  9. sarıyer CHP oy oranı
  10. sarıyer ekrem imamoğlu oy oranı
  11. sarıyer binali yıldırım oy oranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eğirdir’de başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi ödülü
    1. Eğirdir’de başarılı öğrencilere..
    2. İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    3. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    4. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    5. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    6. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    7. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    8. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    9. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    10. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    11. Sultanbeyli'de oylar sayılıyor! İşte..
    12. Bağcılar'da oylar sayılıyor! İşte ilk..
    13. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    14. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    15. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    16. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    17. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    18. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    19. Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile..
    20. Kağıthane'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    21. Eski milletvekili ve işadamı Demir,..
    22. İstanbul'da sandıklar kapandı
    23. Pendik’te oylar sayılıyor! İşte ilk..
    24. Kağıthane seçim sonuçları son dakika |..
    25. YSK'nin hatalı mühür kararı
    26. Medeniyet Derneğinden “Yeni Türkiye..
    27. Mersin’de stratejik plan çalışmaları..
    28. Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş..
    29. Irak’ın kuzeyinde 4 haftada 96 PKK’lı..
    30. Oy verme işlemi sona erdi
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?